《路透晚报》--5月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区4月制造业PMI终值为56.7，创下六年来最高

欧元区制造业活动扩张速度创六年来最快，需求在价格上涨的情况下仍保持强劲。IHS Markit报告显示，欧元区4月制造业采购经理人指数(PMI)终值从3月的56.2升至56.7，创下2011年4月以来最高。

德国制造业活动在第二季初维持在六年高点附近，表明制造业将继续支持德国经济增长。Markit称，德国4月制造业PMI从3月的71个月高点58.3小幅跌至58.2。该指数目前连续第29个月维持在荣枯分水岭50的上方，为该调查21年来的第二长纪录。投入物价通胀连续九个月上升，创下纪录最长时间，触及近六年来最高水准。调查指出，钢铁成本上升是通胀压力的主要来源。

法国4月制造业活动升至六年高位，尽管企业调高价格以转嫁原料成本上涨，新订单仍进一步改善。IHS Markit报告称，法国4月PMI终值升至55.1，高于3月的53.3，并创2011年4月以来高位。新订单连续第七个月改善，也创下六年高位，一些企业公布建筑业领域需求改善，处于下滑过后的初步复苏期。

--英国4月制造业增速创三年高位，因英镑走贬带来提振

英国4月制造业增速创下三年高位，显示制造业活动在英国退欧前至少因英镑贬值而获得短暂提振。Markit/CIPS称，4月英国制造业采购经理人指数(PMI)从3月的54.2升至57.3，超过路透调查分析师给出的所有预估值。路透调查预计为微幅降至54.0。

--亚洲制造业第二季开局强劲，预示全球经济保持稳健

亚洲大部分地区的工厂第二季开局强劲，受助于全球需求强劲，特别是对于高科技便携设备的需求正在带动电子产业快速成长。尽管4月份中国制造业增长放缓程度大于预期，但业务仍有所改善，而且没有出现急剧丧失动能的迹象，尽管监管压力不断增大以及当局采取新的措施来给房屋市场降温。事实上，分析师认为中国制造业放缓主要是因为近期大宗商品价格下跌，并指出周末公布的官方工厂活动指标仍然没有远离近五年来的高点。

亚洲其他地区方面，印尼制造业活动创下10个月来最高，马来西亚则是两年来首见扩张。印度4月制造业活动连续第四个月扩张，受助于新订单增长转强。

--澳洲央行维持利率在纪录低点1.5%不变，担心缓慢的薪资增长

澳洲央行连续第九个月维持利率在纪录低点1.5%不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。央行对经济增长持乐观看法，但在声明中新增一句话警告称，预计薪资在“一段时间内”将保持缓慢增长。

--日本央行总裁黑田东彦对亚投行的发展壮大表示欢迎

日本央行总裁黑田东彦对由中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)发展壮大表示欢迎，称这对地区经济有积极意义；他并呼吁国际性贷款组织之间加强合作，以满足亚洲飞速增长的基础设施建设需求。“基础设施需求是巨大的，单靠亚洲开发银行和世界银行不可能完全填补这一缺口。”黑田东彦表示。黑田东彦的讲话是迄今为止日本决策者对于亚投行不断发展壮大最为有力的背书，尽管日本当局一些人将亚投行视作中国扩大其地区影响力的工具。

--惠誉称，中国人民币国际化的脚步已经放慢

惠誉表示，在成为更重要的全球性货币的道路上，最近两年人民币前进的动力有所丧失，尽管其在2016年底被历史性地纳入国际货币金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。中国当局阻止资本外流的政策以及市场对人民币贬值的担忧，将在近期内阻碍人民币的国际化。然而随着时间推移，各国储备管理机构的逐步增持仍将对人民币的评级情况起到支持作用。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创六周最高收位，受企业强劲财报和美股涨势提振

日本股市日经指数周二涨至六周高点，受强劲的企业获利和美股涨势激励。本周适逢假期，交易日减少。日经指数收涨0.7%至19,445.70点，为3月21日以来最高收位。该指数本周涨1.3%。东证股价指数涨0.7%至1,550.30点。东京市场因黄金周假期，从周三开始连续休市三天。

--中国股市：沪综指收跌结束四连涨，银行股走势不振对大盘形成拖累

中国股市沪综指收跌，结束四连涨。分析师指出，今日大盘未能延续节前反弹势头低开低走，权重板块银行股走势不振形成拖累，另外消费类股票累积获利盘较大，也需时间进行消化。近期市场缺乏持续性热点，整体交投清淡，料后市仍以震荡调整为主。沪综指收报3,143.71点，跌10.95点或0.35%，今日上海A股成交1,762亿元人民币，上日1,830亿元。

--香港股市：恒指收升，腾讯领涨股价创纪录新高

香港股市跟随亚股上涨，对科技业财报的乐观看好情绪，以及对朝鲜的担忧消退，弥补了中国及美国制造业数据逊于预期的打击。恒生指数收升0.3%，至24,696.13点，为21个月来最高位，权重股腾讯带头攻坚，股价劲升2%至纪录高位。恒生国企指数下跌0.5%，至10,173.62点。

--汇市：美元/日圆创一个月新高，美财长谈话激励美债收益率上涨

美元兑日圆触及一个月高位，受美债收益率飙升所拉抬，此前美国财长努钦对发行超长债可能性发表看法。美元兑日圆约涨0.25%至112.18日圆，为3月31日以来最高位，并接近六周高点112.21。但欧元兑美元持坚，部分反映出市场质疑特朗普政府是否有能力实现提振经济成长措施的承诺。

--油市：油价持稳，产量增长加剧供应过剩担忧

油价持稳，产量增长令人担忧石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动或许不会令供应过剩的市场明显收紧。0832GMT，伦敦布兰特原油7月合约涨0.32美元或0.6%，报每桶51.84美元，周一结算价下跌0.53美元。布兰特原油上周触及一个月低位50.45美元，受利比亚两个主要油田重启的消息打压。美国6月原油期涨0.20美元或0.4%，报每桶49.04美元。

--欧元债市：希腊公债收益率触及两年半低点，该国救助谈判取得突破

希腊公债收益率触及2014年底以来最低，此前该国政府宣布就救助改革方案已经与金主达成协议，这将为释放救助资金铺平道路。希腊财长察卡洛托斯表示，该国与外国债权人周二稍早就获得救助所要求的一揽子改革措施达成一致，从而为进一步释放救助资金铺平道路。但分析师们表示，希腊公债收益率可能继续保持在远高于欧元区其他国家的水平，直到有关未来的减债以及国际货币基金组织(IMF)是否参与该国的第三次救助有了确切消息。

--金市：金价持于三周低点附近，因股市及美元上涨降低买需

黄金守在上日创下的三周低点附近，因股市以及美元兑日圆上涨，降低了黄金的避险买需。0830GMT，现货金大体持平在每盎司1,255.30美元。周一金价下跌0.9%至1,253.66美元，为4月11日以来最低。

--金属期市：铜价续涨，受朝鲜相关担忧减轻后亚股走强提振

铜价大幅上涨，多数亚洲投资者从三日假期中返回市场，重燃对工业类大宗商品的兴趣。伦敦金属交易所(LME)及上海期交所铜价均上涨，大宗商品交易商称，这主要受到朝鲜担忧减轻后的亚股上涨提振。0830GMT，LME三个月期铜涨0.58%至每吨5,769.50美元。上海期货交易所期铜涨1.2%至每吨46,790元(6,785美元)。(完)