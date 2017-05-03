《路透晚报》--5月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股走升而欧股小跌，联储6月升息预期助美元上涨

亚股周三大多走升，强劲的获利和制造业数据拉抬风险胃纳，欧洲股市遭遇获利了结，由上日触及的20个月高点小跌；美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍后将暗示6月升息的预期，则提振美元。台湾、新加坡、泰国股市走高，但中国股市下跌近0.4%。MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指小幅下滑，但仍接近周二所及的一个接近两年高点。

--英国4月建筑业增速升至四个月高点，经济动能有所恢复

英国4月建筑业增速加快至四个月高点，这进一步显示，继2017年初经济开局低迷之后，已经恢复一些动能。Markit/CIPS英国4月建筑业采购经理人指数(PMI)从3月的52.2上升至53.1，分析师预测中值为略微下滑。

--德国4月失业人口下滑幅度大于预期，劳动市场强劲料提振内需

德国联邦劳工局数据显示，德国4月失业人口下滑幅度多于预期，进一步显示强劲的劳动市场将持续提振内需，并支撑该欧洲最大经济体的增长。联邦劳工局表示，经季节调整后的失业人口减少15,000人至254.3万人，降幅大于路透调查预估的12,000人。经调整后的失业率仍为5.8%，为两德统一以来的最低水准。

--菲律宾国会委员会否决环境部长洛佩斯任命案

菲律宾国会议员否决环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的任命案。洛佩斯上任已10个月。任命委员会投票否决总统杜特尔特的这项任命。洛佩斯2月下令关闭菲律宾过半数矿场，取消数十项未开发矿场合约，以保护水资源，引发矿商不满。上周她禁止露天采矿。

洛佩斯任命案被否后，菲律宾一矿业团体将寻求推翻洛佩斯关闭矿场及禁止露天采矿的政策决定。

--英国4月商店物价同比降幅创近三年半来最小

一项调查显示，英国4月商店物价创下近三年半以来的最小同比降幅，再度表明自去年公投后英镑下跌以来，通胀压力越来越大。英国零售业联盟(BRC)表示，4月商店价格较上年同期下跌0.5%，为2013年11月以来最小降幅，3月下跌了0.8%。BRC称，4月食品价格较上年同期上涨0.9%，涨幅较3月略为放缓。

--法国巴黎银行第一季获利增长4.4%，受益于交易业务强劲

法国巴黎银行公布季度获利增长4.4%，固定收益和股票交易强劲，帮助抵消了零售银行收入下滑的影响。这家法国最大的银行表示，第一季净利从上年同期的18.1亿欧元上升到18.9亿欧元(21亿美元)。 路透调查的四名分析师的预测均值是16亿欧元。在法国总统大选举行首轮投票之后，投资者愈发认为对商业友好的候选人马克龙将最终获胜，这带动股市反弹。

--大众汽车第一季营业利润跳增40%，因削减成本

德国大众汽车(Volkswagen)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。大众称，第一季集团营业利润跳增40%至43.7亿欧元(47.7亿美元)。并称陷入困境的核心部门加强成本节约，为录得这样的业绩提供了帮助。该公司依然预期，全年集团营业利润率介于6-7%。2016年营业利润率为6.7%。

[市场摘要]

--日本股市因假日休市。

--中国股市：沪综指收低连二日下跌，雄安新区概念股获利回吐压力加大

中国股市沪综指收低，连二日下跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡，短期均线系统对指数的压制依然较重，加之盘中热点散乱，难以形成合力，雄安新区概念股获利回吐压力加大拖累大盘，料后市短线仍以震荡筑底为主。沪综指收报3,135.35点，跌8.36点或0.27%；沪深300指数收报3,413.13点，跌0.39%。

--香港股市因假日休市。

--汇市：美元小幅爬升，关注美联储政策会议声明

美元兑大多数主要货币小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。美联储在周三结束的会议上料将维持利率不变，但投资者关注其是否会淡化近期经济走软的影响，并为6月加息敞开大门。0827GMT，美元指数小升0.11%。

--油市：美国库存下降提振油价反弹，但OPEC减产执行率降低施压

原油价格反弹，因美国原油库存下降支撑了市场。不过石油输出国组织(OPEC)减产行动的执行率降低，以及供应水平接近纪录高位，都抑制了涨势。0828GMT，布兰特原油期货上涨0.43美元，或0.85%，至每桶50.89美元。美国原油期货上涨0.34美元，或0.71%，报每桶48.00美元。

--欧元债市：法国公债收益率触及1月中以来低点，关注马克龙与勒庞辩论

法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。晚上的辩论之前，法国公债收益率跌至自1月中旬以来最低，而备受关注的政治风险指标--法国较德国公债利差持于12月以来的低点附近。

--金市：金价徘徊在三周低点附近，因美联储加息预期提振美元

金价徘徊在上日触及的三周低点附近，因美联储可能在6月加息的预期，带动美元走强。0811 GMT，现货金跌0.29%至每盎司1,253.33美元，周二曾触及4月10月以来的最低位1,251.37美元。美国期金跌0.25%至每盎司1,253.8美元。

--金属期市：伦铜下跌，因美元受升息预期推动走强

伦铜从上日触及的三周高点回落，因美元受美联储稍晚将暗示6月升息的预期推动走强。0814GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌1.86%至每吨5,694美元。上日涨1.2%，且盘中高见每吨5,820美元的三周高位，收于100日移动均值。上海期货交易所期铜跌0.6%报每吨46,580元人民币。(完)