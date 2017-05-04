《路透晚报》--5月4日

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--亚开行将与亚投行及“一带一路”项目合作，而非竞争
亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。在日本横滨亚开行年会开幕的记者会上，中尾武彦还表示，全球各地保护主义的抬头尚未打击发展中亚洲的增长。
--欧元区第二季初企业活动创六年高位
调查报告显示，欧元区企业活动在2017年第二季开局创下六年来最佳表现，暗示欧元区经济普遍且持续复苏。欧元区4月Markit综合PMI终值升至六年高位56.8，3月时为56.4。初值为56.7。
此外，德国4月服务业增速略微放缓，但仍强劲，暗示德国这一欧洲最大经济体第一季增长稳健；英国4月服务业增速意外升至四个月高位，优于预估。
法国4月服务业活动增速从近六年高位回落；4月意大利服务业增速为近10年来最快，提振近期经济成长前景。
--专访：惠誉称单凭推迟消费税不会导致日本评级被下调
惠誉董事Mervyn Tang表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。还表示，日本央行下一步举措可能是收紧货币政策，但鉴于通胀和薪资增长低迷，该央行至少两年内不会采取这种行动。影响惠誉日本主权债信评级的关键因素是，财政刺激政策对经济的支持退出之后，经济是否能进入一个自行持续的复苏周期。
--澳洲央行总裁警告称，利率不会永远维持在纪录低位
澳洲央行总裁洛威警告借款人称，利率不会永远维持在当前的纪录低点；目前澳洲家庭债务随着房价飞涨而逐渐增加。洛威在布里斯班一次午餐会上表示，承受沉重住房抵押贷款债务的家庭对消费的意愿减弱，使得货币政策的传导机制变得更弱。并指出，家庭应该要为澳洲“在某个时点”升息做好准备。
--韩国今年IPO市场火爆，企业和投资者看淡政治紧张局势
今年韩国的首次公开发行(IPO)活动显现出非同寻常的热度，一跃成为全球第三大活跃市场，尽管国内政治动荡，且与邻国的关系也变得紧张。汤森路透数据显示，2017年至今，韩国IPO市场已吸引投资37亿美元，仅次于美国的135亿和中国的111亿。投资者还淡然看待与朝鲜(北韩)之间的紧张关系，因美国及其盟友、以及中国已经加大对朝鲜的施压力度，以遏制朝鲜核计划。投资者认为不大可能发生冲突。
--独家：伦敦证交所研究新上市结构，向沙特阿美抛出绣球
熟悉相关讨论的消息人士称，伦敦证交所(LSE)正在研究一种新上市结构，以增强该交易所对石油巨头沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的吸引力。沙特阿美即将进行有史以来规模最大的首次公开发行(IPO)，全球交易所都在争取从中分得一杯羹。该公司预计将在利雅得的沙特股票交易所Tadawul，及一个或多个国际市场挂牌。伦敦证交所是这场IPO争夺战中领跑的几家交易所之一，其一直在努力争取花落自家。
--汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估
汇丰控股公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。汇丰公布今年第一季税前获利降至50亿美元，低于上年同期的61亿美元，但高于汇丰编制的分析师估值平均值43亿美元。汇丰称，获利下降归因于对其债务公允价值的会计处理，而且上年同期的获利包括巴西业务的经营成果。该业务已在7月售出。
[市场摘要]
--日本股市因假日休市。
--中国股市：沪综指收跌至三个半月新低，反弹后回落周期股领跌
中国股市沪综指收跌至三个半月新低，连续三日下跌。分析师指出，今日大盘低开后一度反弹冲高，但上攻信心不足，午盘再度震荡回落，大盘振幅有所扩大。沪综指收报3,127.37点，跌7.98点或0.25%；沪深300指数收报3,404.39点，跌0.26%。
--香港股市：恒指微幅收低，美联储政策声明冲击与汇控跳涨两相抵销
香港股市微幅收低，权重股汇丰控股跳涨，大致抵消了美联储强硬政策声明带来的利空人气。恒生指数收低0.1%报24,683.88点，恒生国企指数下滑0.8%，报10,088.02点。
--汇市：美联储声明提振美元全面上涨，商品货币受挫
美元兑多个主要货币周四上涨，此前美联储淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，为欧元提供了一些支撑。0831GMT，欧元兑美元涨0.26%报1.0914。
--油市：油价下跌接近3月底以来低位，因美国原油库存降幅不大
原油价格下跌，为四个交易日以来第三日下滑，在3月底以来最低水平附近交投，之前公布的数据显示美国库存降幅不及预期。0828GMT，指标布兰特原油期货跌0.42美元或0.83%至每桶50.37美元，美国原油跌0.41美元或0.86%报每桶47.41美元。
--欧元债市：法国短期公债收益率在候选人电视辩论后跌至两个月低点
法国两年期公债收益率周四跌至两个月低点，之前一项民调显示，中间派候选人马克龙在电视辩论中的表现胜过极右翼候选人勒庞。法国两年期公债收益率跌3个基点至两个月低点负0.549%。法德两年期公债收益率之差缩小至17个基点，这是九日来的最窄水准。
--金市：黄金价格触及六周低点，美联储升息预期助力美元上涨
黄金价格跌至六周低点，因对于美联储可能最快于6月升息的预期，提振美元涨至两周高点。0827GMT，现货金跌0.15%至每盎司1,236.06美元，盘中稍早触及3月21日以来最低位1,232.60美元。美国期金跌0.96%至每盎司1,236.5美元。
--金属期市：伦敦期铜在近四个月低点徘徊，受库存大增冲击
伦敦期铜跌向今年低点，交易员表示，因交易所库存大增后，来自中国的卖盘涌现，加上市场预期美国今年两度升息可能抑制美元计价的金属买兴。0826GMT，LME三个月期铜下跌0.54%，至每吨5,570美元，为继4月20日创下5,530美元以来的最低点。沪铜收跌3.2%，至每吨45,180元人民币。(完)
(整理 刘秀红 审校 汪红英/屈桂娟)
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透新加坡6月20日 - 过去两年押注人民币会贬值的众多西方投资者和交易商近几个月纷纷放弃空头部位，之前押空的理由是中国经济走软、存在债务危机威胁以及资本外流等。
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。