《路透晚报》--5月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚开行将与亚投行及“一带一路”项目合作，而非竞争

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。在日本横滨亚开行年会开幕的记者会上，中尾武彦还表示，全球各地保护主义的抬头尚未打击发展中亚洲的增长。

--欧元区第二季初企业活动创六年高位

调查报告显示，欧元区企业活动在2017年第二季开局创下六年来最佳表现，暗示欧元区经济普遍且持续复苏。欧元区4月Markit综合PMI终值升至六年高位56.8，3月时为56.4。初值为56.7。

此外，德国4月服务业增速略微放缓，但仍强劲，暗示德国这一欧洲最大经济体第一季增长稳健；英国4月服务业增速意外升至四个月高位，优于预估。

法国4月服务业活动增速从近六年高位回落；4月意大利服务业增速为近10年来最快，提振近期经济成长前景。

--专访：惠誉称单凭推迟消费税不会导致日本评级被下调

惠誉董事Mervyn Tang表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。还表示，日本央行下一步举措可能是收紧货币政策，但鉴于通胀和薪资增长低迷，该央行至少两年内不会采取这种行动。影响惠誉日本主权债信评级的关键因素是，财政刺激政策对经济的支持退出之后，经济是否能进入一个自行持续的复苏周期。

--澳洲央行总裁警告称，利率不会永远维持在纪录低位

澳洲央行总裁洛威警告借款人称，利率不会永远维持在当前的纪录低点；目前澳洲家庭债务随着房价飞涨而逐渐增加。洛威在布里斯班一次午餐会上表示，承受沉重住房抵押贷款债务的家庭对消费的意愿减弱，使得货币政策的传导机制变得更弱。并指出，家庭应该要为澳洲“在某个时点”升息做好准备。

--韩国今年IPO市场火爆，企业和投资者看淡政治紧张局势

今年韩国的首次公开发行(IPO)活动显现出非同寻常的热度，一跃成为全球第三大活跃市场，尽管国内政治动荡，且与邻国的关系也变得紧张。汤森路透数据显示，2017年至今，韩国IPO市场已吸引投资37亿美元，仅次于美国的135亿和中国的111亿。投资者还淡然看待与朝鲜(北韩)之间的紧张关系，因美国及其盟友、以及中国已经加大对朝鲜的施压力度，以遏制朝鲜核计划。投资者认为不大可能发生冲突。

--独家：伦敦证交所研究新上市结构，向沙特阿美抛出绣球

熟悉相关讨论的消息人士称，伦敦证交所(LSE)正在研究一种新上市结构，以增强该交易所对石油巨头沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的吸引力。沙特阿美即将进行有史以来规模最大的首次公开发行(IPO)，全球交易所都在争取从中分得一杯羹。该公司预计将在利雅得的沙特股票交易所Tadawul，及一个或多个国际市场挂牌。伦敦证交所是这场IPO争夺战中领跑的几家交易所之一，其一直在努力争取花落自家。

--汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估

汇丰控股公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。汇丰公布今年第一季税前获利降至50亿美元，低于上年同期的61亿美元，但高于汇丰编制的分析师估值平均值43亿美元。汇丰称，获利下降归因于对其债务公允价值的会计处理，而且上年同期的获利包括巴西业务的经营成果。该业务已在7月售出。

[市场摘要]

--日本股市因假日休市。

--中国股市：沪综指收跌至三个半月新低，反弹后回落周期股领跌

中国股市沪综指收跌至三个半月新低，连续三日下跌。分析师指出，今日大盘低开后一度反弹冲高，但上攻信心不足，午盘再度震荡回落，大盘振幅有所扩大。沪综指收报3,127.37点，跌7.98点或0.25%；沪深300指数收报3,404.39点，跌0.26%。

--香港股市：恒指微幅收低，美联储政策声明冲击与汇控跳涨两相抵销

香港股市微幅收低，权重股汇丰控股跳涨，大致抵消了美联储强硬政策声明带来的利空人气。恒生指数收低0.1%报24,683.88点，恒生国企指数下滑0.8%，报10,088.02点。

--汇市：美联储声明提振美元全面上涨，商品货币受挫

美元兑多个主要货币周四上涨，此前美联储淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，为欧元提供了一些支撑。0831GMT，欧元兑美元涨0.26%报1.0914。

--油市：油价下跌接近3月底以来低位，因美国原油库存降幅不大

原油价格下跌，为四个交易日以来第三日下滑，在3月底以来最低水平附近交投，之前公布的数据显示美国库存降幅不及预期。0828GMT，指标布兰特原油期货跌0.42美元或0.83%至每桶50.37美元，美国原油跌0.41美元或0.86%报每桶47.41美元。

--欧元债市：法国短期公债收益率在候选人电视辩论后跌至两个月低点

法国两年期公债收益率周四跌至两个月低点，之前一项民调显示，中间派候选人马克龙在电视辩论中的表现胜过极右翼候选人勒庞。法国两年期公债收益率跌3个基点至两个月低点负0.549%。法德两年期公债收益率之差缩小至17个基点，这是九日来的最窄水准。

--金市：黄金价格触及六周低点，美联储升息预期助力美元上涨

黄金价格跌至六周低点，因对于美联储可能最快于6月升息的预期，提振美元涨至两周高点。0827GMT，现货金跌0.15%至每盎司1,236.06美元，盘中稍早触及3月21日以来最低位1,232.60美元。美国期金跌0.96%至每盎司1,236.5美元。

--金属期市：伦敦期铜在近四个月低点徘徊，受库存大增冲击

伦敦期铜跌向今年低点，交易员表示，因交易所库存大增后，来自中国的卖盘涌现，加上市场预期美国今年两度升息可能抑制美元计价的金属买兴。0826GMT，LME三个月期铜下跌0.54%，至每吨5,570美元，为继4月20日创下5,530美元以来的最低点。沪铜收跌3.2%，至每吨45,180元人民币。(完)