《路透晚报》--5月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本提议扩大与东盟国家的双边外汇互换机制

日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。

日本财务大臣麻生太郎对此表示，日圆是一种“稳定”的货币，能帮助促进亚洲金融稳定。

--澳洲央行：对长期经济前景看法乐观，但薪资增长乏力带来风险

澳洲央行在货币政策声明中表达了对未来两年经济增长前景的乐观看法，进一步显示央行不会进一步降息。在这份60页的声明中，澳洲央行将2018年中期国内生产总值(GDP)增长率预估上调25个基点至2.75-3.75%。澳洲央行的信心源自全球成长前景更加强劲，以及大宗商品价格上涨，提升了澳洲的贸易条件以及国民收入。

--沙特OPEC理事称，产油国对延长减产协议逐渐形成共识

沙特石油输出国组织(OPEC)理事阿玛(Adeeb Al-Aama)称，OPEC和参加全球减产协议的非OPCE产油国达成共识，均认为需要将减产协议延长至6月之后，以帮助消化过剩供应。阿玛对路透称，“基于今日的数据，有了一种日益增强的看法，认为可能需要延长六个月来让市场恢复平衡，但延长的长度还不确定。”5月25日OPEC部长会议将作出正式决定。

--美国众议院金融委员会通过取消金融危机监管规定的议案

美国众议院金融委员会通过将大幅改变美国政府对金融业监管方式的议案。在仅仅得到委员会共和党人士的支持下，该议案获得众议院金融服务委员的批准，将把多德-弗兰克金融改革法当中的一大部分予以删除，并对监管机构监督华尔街方面提出新的限制。该议案由金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)提出，由于民主党人士坚定反对该议案中的许多核心提议，因此立法成功的可能性很小。

亨萨林已表示，预期法案将很快在众议院进行全体审议，之后料获得共和党占多数的众议院通过。不过，参议院金融委员会将考虑自行提出调整金融监管规定的议案。鉴于此类议案需要得到民主党议员的支持，参议院金融委员提出的议案更为温和，也更容易获得通过。

--力拓拟出售两座焦煤矿场，买家热烈竞购局面可期--消息

四位知情消息人士表示，力拓的两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。力拓预计很快将展开Hail Creek及Kestrel矿场的正式出售进程，一名消息人士称，被这笔出售案吸引出手的买家数量前所未见。

分析师预计两座矿场将各售得20亿美元以上，为力拓退出澳洲煤矿开采业务划下句点。力拓尚未正式宣布这项出售案，但已表示要退出煤炭业务，因公司聚焦于铁矿石、铜及铝事业的成长。

--四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调

据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。上述弃权率将是1965年法国决胜轮总统选举以来的第二高，凸显许多选民对于选择中间派马克龙还是极右翼勒庞感心灰意冷。

[市场摘要]

--日本股市因假日休市。

--中国股市：沪综指连四日收跌并创三个半月新低，监管趋严券商股领跌

中国股市沪综指连四日收跌，并续创三个半月收盘低点。分析师指出，今日大盘低开低走，3,100点支撑力度不强，午后大盘围绕该整数位弱势震荡整理。“一带一路”概念和雄安概念等前期热点股纷纷回调，而金融监管加强令市场人气更趋谨慎，券商板块成为今日重灾区。

沪综指收报3,103.04点，跌24.33点或0.78%，此前收盘低点为2017年1月19日的3,101.3点，本周该指数累计下跌1.64%；今日上海A股成交1,999亿元人民币，上日2,000亿元。

--香港股市：遭遇两周来最大单日跌幅，资源类股重挫

香港股市遭遇两周来最大单日百分比跌幅，受累于油价和大宗商品的疲势，资源类股挫跌。中国内地股市下滑亦无助于此间市场人气。恒生指数跌0.8%报24,476.35点。恒生国企指数下挫1.6%，报9,926.26点。恒生能源指数和原材料指数分别下跌2.3%和1.8%。

--汇市：欧元触及六个月高位，法国大选周末将迎来末轮投票

欧元触及六个月高位，但在本周末法国大选最后一轮投票来临之前，还是没能升破1.10美元。与此同时，油价下跌打压澳元和加元至新低。欧元兑美元在欧洲早盘触及六个月高点1.0990，因民调显示，马克龙扩大了对勒庞的领先优势。欧元随后回吐了涨幅，下跌0.1%报1.0968，本周以来仍上涨0.8%。加元兑美元一度跌至1.3793加元，创2016年2月底以来最低。最新下跌0.2%至1.3775加元。澳元一度跌至0.7368美元，创1月11日以来最低，最新下跌0.2%至0.7391美元。

--欧元债市：

法国和德国10年期公债收益率之差降至六个月新低，因为在本周周末的法国总统选举之前，中间派候选人马克龙在民调中继续扩大领先于极右翼民族阵线创党者勒庞的优势。 评级较低的南欧公债收益率下跌，10年期法国与德国公债的利差缩窄至11月初以来最低的35.5个基点。意大利公债当日表现亮眼，10年期公债收益率跌2个基点至2.22%，较可比德国公债的收益率之差触及10日低位183个基点。葡萄牙10年期公债收益率亦下跌，短期希腊公债收益率触及2014年10月以来最低位。

--油市：油价缩减跌幅，供应过剩使美国原油接近六个月低点

油价缩减跌幅，盘中一度跌逾3%。因对全球供应过剩担忧加剧，自石油输出国组织(OPEC)采取减产行动以来的油价涨幅悉数回吐，上日跌至五个月低点。0835GMT时，美国原油期货上涨0.25美元或0.55%，报每桶45.77美元，昨日重挫逾4%。布兰特原油期货报每桶48.73美元，上涨0.35美元或0.72%，盘中曾一度跌至46.64美元的11月30日以来最低。

--金市：避险买盘推升现货金，但本周仍恐创11月以来最大单周跌幅

国际金价走高，油价及铁矿石价格下滑拖累股市挫低，促使投资人转进黄金避险，但金价仍恐创下近六个月来最大单周跌幅。0835GMT，现货金上涨0.45%，至每盎司1,232.80美元。金价周线料下跌3%左右，为截至11月11日当周以来最大百分比跌幅。

--金属期市：伦铜由跌转升，库存上升和需求走软担忧仍存

铜价由跌转升，隔夜曾大幅下挫，因外界对库存上升和消费走软感到担忧。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨近0.4%至每吨5,563美元附近。沪铜收跌1.25%，每吨报44,980元人民币(6,522美元)。(完)