《路透晚报》--5月8日

资料图片：2012年9月，北京中央商务区，暮色中的住宅楼和写字楼及其在玻璃窗上的倒影。 REUTERS/David Gray

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--减产协议料将延长至2017年下半年--沙特石油部长

沙特能源部长法力赫周一表示，在持续多年的供应过剩之后，油市正在重新恢复平衡，不过他仍预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长至2017年底。OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国承诺在今年上半年减产180万桶/日，以支撑油市。不过目前仍居高不下的供应量已打压原油价格再次跌破每桶50美元。这施压OPEC延长减产协议至2017年底。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示支持延长减产行动。

--独家：中国寻求收购缅甸一具有战略意义港口最高85%股权

据路透看到的文件，中国考虑在缅甸具有战略重要性的港口持股至多85%，此举可能加剧围绕中国在该国经济影响力日益提升的紧张氛围。中国一直寻求以优惠待遇准入位于孟加拉湾的皎漂(Kyauk Pyu)深海港，作为其“一带一路”基础设施投资计划的一部分。两位参与协商的消息人士称，中国提议持股规模远超过缅甸去年底提议的各占50%比例。缅甸当时的提议被中信集团拒绝。

--欧洲央行接近宣布经济增长风险平衡--执委莫尔许

欧洲央行执委会成员莫尔许称，欧洲央行接近宣布经济增长风险平衡，有所偏离其整体更为悲观的立场，不过已经宣布的举措会按约定实施。“如果欧元区经济复苏，通胀进一步持续靠近欧洲央行目标，未来肯定会讨论政策正常化，”莫尔许在东京参加会议时称。

--阿克苏诺贝尔拒绝PPG的第三次收购提议

荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等问题。PPG现在必须决定，是否根据荷兰证券法，在没有阿克苏董事会支持的情况下在6月1日的最后期限之前发出正式收购要约。

--英国4月消费支出增长放缓，房价涨幅维持在近四年低位

信用卡及借记卡公司Visa公布，英国4月消费者支出增长放缓，创出三年最低増幅之一，因通胀上升且薪资增长疲弱挤压了家庭的可支配收入。Visa称，4月经通胀调整后消费者支出较上年同期仅增长0.5%，低于3月的增长1.0%。这是1月以来最低增幅，且远低于历史平均增幅1.4%。

抵押贷款机构Halifax称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。截至4月的三个月，房价同比上涨3.8%，与截至3月的三个月的涨幅持平，都是2013年5月以来的最低。路透调查的经济学家此前预测房价增幅放缓至3.6%。

--欧元区5月Sentix投资者信心指数升至近10年最高

5月欧元区投资者信心升至近10年最高水准，改善幅度优于预期，主要受益于对当前经济状况的评估强劲，而且预计政治不确定性将消退。5月Sentix研究集团的欧元区投资者信心指数从4月的23.9升至27.4点，触及2007年7月以来最高水平，高于路透调查预估中值25.0。

德国3月工业订单一如预期增加，表明工业活动将在未来数月为这个欧洲最大经济体的总体增长贡献一份力量。德国经济部称，3月德国工业订单增长1%，符合路透调查预估。2月份工业订单上修为增长3.5%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高2.3%触及17个月高位，外资买入景气循环类股

日本股市周一在活跃交投中触及逾17个月高位，马克龙当选法国总统后日圆保持疲软，因欧洲一体化利好企业的前景提振投资者信心。

日经指数大涨2.3%，收报19,895.70点，为2015年12月初以来最高收位，创2月中旬以来最大单日百分比涨幅。东证股价指数收涨2.29%至1,585.86点，成交24.08亿股，为12月中以来最大成交量。

--中国股市：沪综指连五日收跌至近七个月新低，军工和周期板块领跌

中国股市沪综指收跌至近七个月新低，并为连五日下跌。分析师指出，今日大盘持续调整，场内缺乏热点，整体情绪低迷。大盘在跌破多个技术支撑位后，出现资金加速流出迹象，市场处于持续寻底过程中。而短期经济有见顶迹象，周期股上涨逻辑出现动摇，今日军工和周期板块领跌。

沪综指收报3,078.61点，跌24.43点或0.79%，此前收盘低点为2016年10月17日的3,041.17点，今日上海A股成交1,980亿元人民币，上日1,999亿元。

--香港股市：收高，法国总统大选结果激励市场信心

香港股市收高，中间派候选人马克龙赢得法国总统大选后，激励市场信心，协助抵销中国内地股市持续疲软的负面影响。恒生指数收高0.4%，至24,577.91点；恒生国企指数上涨0.6%，至9,982.42点。

--汇市：欧元脱离高位，回吐法国总统大选后涨幅

亚洲市场早盘，欧元兑美元一度升至1.1024美元的11月9日以来最高水平；欧元兑日圆也跳涨至一年高点124.58日圆，欧元兑瑞郎触及五个月高点1.0886瑞郎。欧洲汇市早盘，欧元兑美元回落0.4%至1.0953美元，兑日圆下滑0.6%至123.26日圆。美元兑日圆日内微跌至112.56日圆，隔夜曾跳涨至七周高点113.14日圆。美元指数涨0.2%至98.812，此前一度低见98.543，为去年11月以来的最低水平。

--欧元债市：南欧公债收益率上升，市场押注欧洲央行将削弱刺激

低评级的南欧国家政府借款成本上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。开盘的时候，法国10年期公债较可比德债收益率差缩窄至11月初以来最低的32.7个基点，随后拓宽至36个基点。意大利、西班牙与葡萄牙10年期公债收益率上升4-6个基点。

--油市：油价上涨，受减产协议延长预期提振

油价上涨，因沙特能源部长称，预计石油输出国组织(OPEC)牵头的将于6月结束的减产协议将延长至年底，甚至持续到2018年。不过美国钻探活动再度增加抑制涨势。0832 GMT，布兰特原油报每桶49.41美元，涨0.31美元或0.63%。美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶46.48美元，涨0.26美元或0.56%。

--金市：金价上涨，因马克龙赢得法国大选后欧元走坚

现货金小升，因金价在今日稍早跌至七周低点后出现逢低买盘，以及马克龙赢得法国大选后欧元走坚。0837 GMT，现货金上扬0.25%，报每盎司1,230.66美元，盘中曾跌至3月17日以来最低的1,224.86美元。美国6月期金也上涨0.3%，报每盎司1,230.6美元。

--金属期市：铜价下跌，因中国进口下滑且LME库存增加

铜价亚洲盘中跌至四个月来最低，伦铜及沪铜都受到存货偏高打压，在此同时中国进口大幅减少。0838 GMT，伦敦期铜下跌1.29%，报每吨5,513美元。路透数据显示，该合约最低跌至每吨5,482.75美元，为1月4日以来最低。上海主力期铜跌0.76%，报每吨44,670元人民币。(完)