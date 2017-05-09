《路透晚报》--5月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁预计在当前货币宽松政策下，可达成物价目标

日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”

黑田东彦周二对全球经济发表乐观看法，并警告决策者不应背弃全球化。他称类似于美国总统特朗普这样对全球化价值持怀疑态度，是与21世纪的潮流相左。

--日本3月实质薪资创近两年来最大降幅，为家庭支出捎来寒意

日本3月实质薪资创近两年来最大降幅，因名义薪资增幅很小，而且消费者物价小涨，这给首相安倍晋三振兴经济的努力带来打击。厚生劳动省数据显示，经通胀调整后实质薪资3月较上年同期下降0.8%，创下2015年6月以来最大降幅。3月名义受薪者现金所得较上年同期下降0.4%，也为2015年6月以来最 大降幅。

--德国3月工业生产数据预示第一季GDP增长稳健

德国经济部公布，3月工业生产较前月下降0.4%，降幅小于预期的0.6%。经济部称整个第一季工业生产环比增长1.4%。联邦统计局公布，3月经季节调整出口较前月增加0.4%，触及纪录高位1,054亿欧元；进口较前月增加2.4%，触及纪录高位858亿欧元。3月经季节调整贸易顺差为196亿欧元，2月修正后为顺差212亿欧元。第一季GDP数据将于周五出炉，预计较前季增长0.6%，去年第四季增长0.4%。

--2017年首季新兴市场CDS交易额4,040亿美元，创三年最高

对13家大型交易商的一项调查显示，2017年第一季，新兴市场信用违约互换(CDS)交易额升至4,040亿美元，较上年同期上升11%，较2016年第四季上升32%。当季最大的CDS交易额出自巴西，达到510亿美元，土耳其和墨西哥分别以480亿美元和400亿美元居二、三位。新兴市场债券交易协会(EMTA)称，新兴市场CDS交易额创下三年最高纪录。

--专访：菲律宾新任环境部长称，可在采矿和环境保护之间找到平衡

菲律宾新任环境部长Roy Cimatu称，可以在允许采矿和保护自然资源之间找到平衡，他需要时间来评估前任部长下令关矿的情况。“在有些国家，矿业对经济贡献很多，却未遭到环保人士的诟病，”Cimatu在电话采访中对路透称。“我认为可以做到...(平衡)环境(保护)和负责任的开采。”

[市场摘要]

--日本股市：自17个月高位回落，但日圆疲软带来支撑

日本股市周二小幅下跌，在周一涨至17个月高点之后失去动能，但日圆兑美元跌至近两个月低点带来了支撑。

日经指数跌0.26%至19,843.00点，仍接近周一触及的2015年12月以来最高水平19,929.48点。东证股价指数跌0.26%至1,581.77点。JPX日经400指数跌0.3%至14,125.81点。

--中国股市：沪综指微收升结束连五日下跌，反弹仍乏力大盘重心续下移

中国股市沪综指微收升，结束连五日下跌。分析师指出，今日大盘惯性低开后，指数在盘中数次试图冲高，但场内跟涨氛围偏淡反弹乏力，市场重心继续下移，尾盘依靠拉升银行股勉强收红，周期板块走势依然疲弱，成交亦明显萎缩，大盘仍在寻底过程中。

沪综指收报3,080.53点，涨1.92点或0.06%，今日上海A股成交1,526亿元人民币，较前一交易日萎缩逾两成。

--香港股市：涨逾1%收在21个月最高位，资源股强劲反弹

香港股市收在21个月来最高，受助于资源股强劲反弹，以及内地资金不断流入。恒生指数收高1.3%，至24,889.03点; 恒生国企指数上涨1.5%，至10,128.99点。

--汇市：法国总统大选后欧美公债收益率上涨，提振美元和欧元

汇市注意力重新回到全球各地呈现分歧的经济增长和货币政策紧缩前景，美元和欧元兑日圆获得提振。美元兑日圆及欧元兑日圆各上涨约0.33%，分别报113.67日圆及124.125日圆。瑞郎兑欧元跌至10月中旬以来低位。欧元兑美元持平于1.0922美元，较马克龙周日选举获胜后创下的高点低大约0.01美元。

--欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转回欧洲央行宽松政策退场

欧元区公债收益率上升，法国选举尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。

德国两年期公债收益率一度涨至负0.64%的1月底以来最高水平，指标10年期德国公债收益率日内涨2个基点至0.44%--接近周一所及的六周高位。荷兰10年期公债收益率升至0.49%左右的六周高位。南欧公债收益率日内上涨3-4个基点，这些公债被认为最容易受到央行撤回刺激举措的冲击。

--油市：油价缩减涨幅，受美国产量上升及中国需求疑虑拖累

国际油价回吐稍早涨幅，关于需求放缓及美国原油产量持续上升的疑虑，削弱了石油输出国组织(OPEC)有可能延长减产的利多影响。0836GMT，布兰特原油期货涨0.28%，报每桶49.48美元，低于稍早的49.60美元高点。美国西德克萨斯中质油涨0.3%，报每桶46.57美元，低于盘中高点46.66美元。

--金市：金价触及近八周低位，因避险需求消退

金价触及近八周以来的最低位，因法国总统选举过后政治担忧舒缓，避险需求因此消退。0849GMT，现货金持稳在每盎司1,225.54美元，此前曾触及3月16日以来的最低位1,223.34美元。

--金属期市：伦铜小涨，此前因中国需求疑虑而下跌

伦敦期铜上涨，隔夜因中国需求放缓的新迹象而大跌，今日部分投资人逢低买进。

0839GMT，LME三个月期铜上涨0.65%至每吨5,521.50美元，上日下跌1.8%。上海期交所主力期铜收低0.78%，报每吨44,730元人民币。(完)