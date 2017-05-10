《路透晚报》--5月10日

资料图片：2017年1月，北京八大处庙会上展示的用糖吹出的金鸡造型。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--文在寅宣誓就任韩国总统，面临内忧外患

韩国自由派领导人文在寅宣誓就任总统，肩负起带领韩国应对朝鲜核计划争端升级、并化解与美国关系失和风险等任务。文在寅表示，他已准备好访问朝鲜，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。文在寅计划在第一时间宣布重要内阁成员和总统办公室工作人员的任命，以快速结束权力真空的局面。大选结果推动韩国股市触及纪录高位但终场收低，韩元下跌。

--美国总统特朗普突然开除FBI局长科米，震惊华盛顿

美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里电邮门调查的政治余波。科米率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结进行了调查。科米遭到解职可能加剧外界对调查公正性的疑虑，重新呼吁独立调查。科米的任期原本是到2023年9月。此事一度导致美元周三下跌，避险日圆上扬。

--日本央行总裁黑田东彦称可能公布撤回刺激政策对央行财务状况的影响

日本央行总裁黑田东彦表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。这番言论是黑田东彦首次暗示，有可能向公众提供这类信息。到目前为止，他一直认为讨论如何退出央行大规模刺激计划还为时过早。黑田东彦还称，目前他不考虑改变央行政策组合的任何具体办法，强调收益率曲线控制(YCC)仍是央行货币政策的主要焦点。他还表示，央行政策声明中的公债购买规模和基础货币水平只是指导原则。

--沙特将减少6月对亚洲原油供应，因国内需求上升--消息人士

一名消息人士周二透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)6月将削减对亚洲用户的原油供应量约700万桶。沙特根据全球协议减产，且在夏季用电高峰来临之际，减少原油出口以满足国内需求。石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将在6月到期，但OPEC和非OPEC产油国已暗示将延长减产协议至2017年底或之后。OPEC和非OPEC产油国将在5月25日开会。

美国能源资料协会(EIA)表示，美国原油产量增加将在2018年底之前限制油价升势。

--德国最高市场监管部门欢迎中国投资本国金融企业

德国最高市场监管部门称，欢迎中国投资德国金融企业，此前中国海航集团增持德意志银行股份。中国政府鼓励国内企业在海外扩张，尽管这些活动在欧美遇到越来越多的监管审查。“我们认为，这从根本上说是很积极的，资本被投入德国的银行。其中当然包括海外资本，当然也有中国资本，”德国金融监管局(Bafin)局长Felix Hufeld周二称，“不存在禁止某些国家投资我国的黑名单。”

--今年仍将升息三次，但目前通胀形势“温和”--达拉斯联储总裁

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，他仍认为美国升息应保持“循序渐进且不急不躁的方式”，部分是因为在经济如此接近充分就业的情况下，薪资和物价目前的涨势本该更快一些才对。“我对退出宽松政策的基本预期仍是，今年将升息三次，但我也很清楚通胀压力一直较为温和这一事实，”柯普朗表示。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创17个月高位，但全球紧张局势抑制升幅

日本股市周三小涨至17个月高点，因日圆疲弱趋势支撑市场人气，但避险情绪令大盘涨幅受限，此前美国总统特朗普意外解除联邦调查局(FBI)局长职务，并且围绕朝鲜(北韩)核计划的紧张局面仍未消除。

日经指数收高0.3%至19,900.09点，为2015年12月以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.2%至1,585.19点，JPX-日经400指数涨0.2%至14,146.47点。

--中国股市：沪综指收创近七个月新低，金融板块再度护盘但难阻颓势

中国股市沪综指收创近七个月新低。分析师指出，在昨日小幅反弹后，今日大盘再返跌途，虽然金融板块再度出现护盘走势，但提振有限；数据显示中国经济整体仍保持平稳，当前市况或由市场预期过度悲观导致，随着投资者心理恐慌情绪减退，市场将逐渐筑底。

沪综指收报3,052.79点，跌27.74点或0.90%，此前收盘低点为2016年10月17日的3,041.17点；今日上海A股成交1,815亿元人民币，上日为1,526亿元。

--香港股市：收在21个月新高，连续第三日上涨

香港股市连续第三个交易日上涨，收在21个月新高，无视上海股市跌至七个月低点。香港恒生指数涨0.5%，至25,015.42点；恒生国企指数涨1.0%至10,227.42点。

--汇市：美元兑日圆接近八周高点，冒险意愿回升

美元兑日圆持稳于八周高点附近，因冒险意愿在亚洲盘略降后回升，当时美国总统特朗普突然解除联邦调查局(FBI)局长科米职务。瑞郎兑欧元周二跌至七个月低点，周三持于该低点附近，报1.09575瑞郎，当日持平。美元指数周二曾触及三周高点99.688，周三则下滑0.2%至99.415。欧元兑日圆小涨0.1%至124.31，接近周一触及的一年高点124.58。

--欧元债市：希腊10年期公债收益率创2012年债务重整以来新低

根据Tradeweb数据，希腊长天期公债收益率触及2012年债务重整以来最低。这显示政府理论上的借款成本正在下滑，因希腊与金主接近完成纾困付款的协商。2027年2月到期公债收益率下跌至逾五年低点5.633%。

--油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应

原油期货上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。0831 GMT，布兰特原油期货上涨0.43美元，或0.88%，报每桶49.16美元；周二下跌1.2%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.47美元或0.1%，至每桶46.34美元。

--金市：金价从八周低位小升，受美元下跌提振

金价从昨日所及的八周低位小升，因美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米后美元下挫。0830GMT，现货金上涨0.23%至每盎司1,223.31美元。金价周二跌破100日移动均线，至3月15日以来最低1,213.81美元。美国黄金期货涨0.61%至每盎司1,223.50美元。

--金属期市：铜价转跌，因市场担心供应增加且中国进口数据令人失望

亚洲市场尾盘伦铜转跌，对供应增加的持续担忧以及中国进口数据令人失望，拖累铜价。0828 GMT，LME三个月期铜下跌0.29%，报每吨5,496美元，回吐上日的温和涨幅。上海期交所主力期铜合约上涨0.36%，报每吨44,860元人民币(6,496美元)。(完)