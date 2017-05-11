《路透晚报》--5月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本3月经常帐盈余胜预估，特朗普贸易政策动见观瞻

拜海外投资收益稳健之赐，日本3月经常帐盈余高于预估。财务省周四发布的数据显示，3月经常帐盈余2.91万亿(兆)日圆(254.5亿美元)，为连续第33个月录得盈余，高于路透调查分析师的预估中值2.643万亿日圆。日本经常帐持续呈现盈余，可能会凸显美日贸易失衡的棘手问题。美国特朗普政府曾誓言，将重新磋商与主要贸易伙伴现行的协议。

--新西兰央行总裁称央行需看到通胀上升的证据，才会考虑收紧政策--总裁

新西兰央行总裁惠勒表示需看到通胀上升的证据，才会考虑升息。稍早，新西兰央行宣布维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。受此影响，新西兰元兑美元挫跌至11个月低位。

--特朗普开除FBI局长料分散精力，经济增长计划或一拖再拖

美国联邦调查局(FBI)局长意外被开除又给投资者一个理由，重新考虑对“特朗普交易”的信心。至少金融市场人士认为此事会让人分心。还有些人担心这可能又让美国政府在几个月内陷入纠缠，可能让本已延后的改革再度拖延。

美国国会一位消息人士表示，科米在被解职的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。

--欧盟执委会上修欧元区今年经济增长预测，预期失业率下滑

欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。欧盟执委会指出，欧元区今年经济料将扩张1.7%，较先前预测的1.6%小幅上修，2018年维持预估成长1.8%。

欧元区失业率料仍在高位，但今年会从2016年的10.0%明显下降至9.4%，2018年进一步下降至8.9%，降幅超过原先预期。

明年通胀率料放缓至1.3%，今年预估值下修至1.6%，低于欧洲央行对今年通胀率的预估--1.7%。

--英国3月工业生产持续按月下滑且贸易逆差大增，反映经济趋缓

官方数据显示，英国3月工业生产为连续第三个月萎缩，凸显出去年英国退欧公投的影响已开始打击经济。3月贸易逆差扩大幅度超乎预期，进一步浇熄有关退欧公投后英镑贬值将有助经济再平衡的期望。

英国3月工业生产较前月下跌0.5%，跌幅大于路透调查分析师的预测，此外，2月工业生产亦下修。3月全球商品贸易逆差为134.41亿英镑，路透调查预估为118.00亿。

--三星人事调整，任命新的移动营销负责人和中国区负责人

韩国科技巨头三星电子宣布，任命一名新的移动营销业务负责人以及一名新的中国业务负责人。这是其管理层洗牌规划的一部分，此规划旨在避免副会长被逮捕后公司的势头下滑。但分析师们表示，这次人事调整更像是一个权宜措施，而不是一个长期策略。三星需要应对集团领导人李在镕缺席之后的影响。一名公司发言人说，包括现金奶牛半导体部门在内的其他高管任命将在稍后公布，没有提供具体日期。

[市场摘要]

--日本股市：

日股日经指数收盘上涨0.31%报19,961.55点，东证股价指数上涨0.11%报1,586.86点。

--中国股市：沪综指逆转收升脱离七个月低点，央行将进行MLF操作激活人气

中国股市沪综指逆转收升，脱离盘中创下的七个月低点。分析师指出，今日早盘市场继续探底，在3,000点整数关口附近获支撑后反抽，央行明日将进行MLF操作的消息对人气有所激活，助大盘翻红上涨。盘中绩优蓝筹股走势坚挺，而估值较高的中小盘股相对偏弱。

沪综指收报3,061.50点，上涨8.72点或0.29%，盘中最低跌至3,016.53点，今日上海A股成交1,974亿元人民币，上日为1,815亿元。

--香港股市：

香港恒生指数收盘升0.4%至25,125.55点。恒生国企指数收高0.30%，报10,257.63点。

--汇市：新西兰元及加元挫低，国内利空因素压过油价反弹影响

新西兰元跌至近一年低点，加元亦下挫约0.5%，各自的国内利空因素压过油价反弹的支撑。0900 GMT，新西兰元日内下跌1.35%至0.6848美元，稍早一度触及11个月低点0.6818美元。加元兑美元则是下跌0.4%至1.3712美元。日圆、美元及欧元都在窄幅区间波动，美元亚洲盘中兑日圆升至八周高点之后小幅回落。

--欧元债市：公债收益率上升，油价跳涨成为抛债理由

欧元区政府公债收益率全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。欧元区内10年期公债收益率今日上升2-3个基点，德国10年期公债收益率上升2.5个基点至0.44%。

--油市：油价上涨，因美国原油库存下降及沙特削减对亚洲的供应

油价上涨，布兰特原油回到50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应收紧。0832 GMT，布兰特原油期货报每桶50.80美元，上涨0.58美元或1.15%。西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶47.94美元，上涨0.61美元或1.29%。

--金市：美元走软推动黄金小涨，维持在八周低点略上方

黄金价格小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。0834GMT，现货金涨0.21%至每盎司1,221.27美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。美国期金涨0.19%，报每盎司1,221.20美元。

--金属期市：沪铜下跌，因投资人转进股市

上海期铜下跌，投资人转进股市，因美股带动的涨势扩散至亚洲市场。但伦敦金属交易所(LME)三个月期铜获得支撑，0836GMT上涨1.95%至每吨5,608美元，扭转上日跌势。不过该合约仍接近本周稍早触及的四个月低点，因中国公布进口下滑后，投资人对需求感到忧心。上海期交所主力期铜合约下跌0.1%至每吨45,270元人民币(6,558美元)。(完)