《路透晚报》--5月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美中在牛肉以及金融服务领域达成数项协议--美商务部长

美国商务部长罗斯表示，美中两国将扩大牛肉和鸡肉贸易，并增加对金融企业的市场准入，这是降低美国对中国庞大贸易逆差计划的一部分。上述协议是继“习特会”之后于上月开始的美中贸易谈判所取得的首批实质性成果。罗斯对记者表示，双方同意中国最晚于7月16日开始允许进口美国牛肉。美国也将遵守同样的截止期限，签署一份拟议规定，允许中国熟制禽肉进入美国市场。美国还暗示希望增加天然气出口，称中国可与美国供应商就包括长期合约在内的任何形式合约进行协商。这些新协议具体可在多大程度上扩大两国贸易尚不明朗。

--日本央行总裁黑田东彦称，保护主义不能解决全球不平等问题

黑田东彦称，贸易保护主义不能解决全球不平等加剧的问题。他在七国集团(G7)财长和央行总裁会议召开前对记者说，尽管日本国内通胀依然低迷，但全球经济稳步复苏正在对日本经济产生积极影响。并称意大利银行业不良贷款需要解决，但不认为不良贷款对意大利和欧洲的金融系统造成重大负面影响。

--德国第一季经济增长0.6%，与预测相符

德国联邦统计局称，德国2017年第一季经济较前季增长0.6%。这与路透调查的预估值一致。未经调整的数据显示，第一季经济较上年同期增长1.7%，也与预估值相符。去年第四季经济按季增幅确认为0.4%。

联邦统计局确认，4月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升2.0%，较前月持平。4月消费者物价指数(CPI)也确认为较上年同期上升2.0%，较前月 持平。

--韩国称民间消费脆弱，但出口强劲提振投资

韩国称，民间消费复苏仍然疲弱，不过出口迅速增长带动产出和投资。企划财政部称3月零售销售较前月持平，凸显内需复苏脆弱。2月零售销售增长3.2%。该部在月度经济评估中表示，设施投资和工业生产都显示大幅增长，这归功于出口好转。并提到，经济面临一些不确定性，比如美联储升息及可能协商贸易协定等。

--马来西亚央行宣布维持利率在3.0%不变，认为经济增长强劲

马来西亚央行宣布维持指标利率不变，一如市场预期，其认为经济增长在增强，而且在经历了艰难的2016年之后经济状况也要更佳。之前路透调查的10位分析师均预期央行今日将维持利率不变。该央行预计今年第一季整体通胀率升至4.3%。

--韩国现代和起亚汽车接受强制召回令，将在韩国召回24万辆汽车

韩国现代汽车和起亚汽车称，将在韩国召回24万辆汽车。之前，韩国国土交通部因举报者披露的安全缺陷问题而发布了首项强制召回令。该部还要求检方调查现代汽车和起亚汽车是否如指控地那样掩盖了五项安全缺陷。相关安全缺陷影响到12款车型，包括伊兰特(Elantra)、索纳塔(Sonata)、索纳塔Fe和捷恩斯(Genesis)。两公司股价跌幅均超过指标股指。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收低，因日圆走强引发股指期货卖压

日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。日经指数下跌0.4%，收报19,883.90点。该指数本周上涨2.3%，为连续第四周录得周线涨幅，得益于围绕欧洲和朝鲜半岛政治局势的忧虑缓解。东证股价指数及JPX日经400指数均下跌0.4%。

--中国股市：沪综指连二日收升，金融板块强势上涨

中国股市沪综指连二日收升。分析师指出，今日大盘以震荡反弹为主，沪综指低开后在保险、银行板块的轮流推动下逐波上行，午后市场人气有所活跃，但中小盘表现明显弱于权重股，后市大盘仍以3,100点之下震荡整理为主。沪综指收报3,083.51点，涨22.01点或0.72%，该指数全周累计下跌0.63%；沪深300指数收报3,385.38点，涨0.86%。

--香港股市：收涨创两个月来最大单周涨幅，受中国内地资金流入推升

香港股市持稳21个月高点附近，录得两个月来最大周线涨幅，主要受到中国内地资金持续流入之助。恒生指数收高0.1%，至25,156.34点；恒生国企指数上涨0.2%，至10,282.65点。恒指本周共上涨2.8%，恒生国企指数共涨2.6%。

--汇市：美元料创年内最佳周线表现，获升息题材撑腰

美元在三周高点附近交投，料将创下今年以来最佳周线表现，因生产者物价及劳动市场数据强劲，提振美联储将在6月再度升息的预期。尽管本周稍早特朗普突然开除FBI局长一度让美元走势陷入震荡，但美元指数本周上涨约1%，周四更触及三周高点。0805GMT时基本持平报99.624。

欧元兑美元持平于1.0865美元，自周一以来下跌1.2%，为六周来最大周度跌幅。

美元兑日圆约跌0.26%报113.58，自本周稍早触及的八周高点114.38下滑。

--欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行

欧洲政府公债收益率持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。希腊政府公债收益率剧烈震荡，表现好坏不一，因投资人开始评估希腊今夏重返市场发债的可能性。0812GMT，指标德国10年期公债收益率日内小跌略逾1个基点至0.414%。意大利、葡萄牙和西班牙等欧元区较弱国家的公债收益率亦全部下跌1-3个基点。希腊10年期公债收益率几无变动，两年期收益率上升22个基点，五年期收益率下降10个基点。

--油市：油价大致持稳，预期OPEC带头的减产行动将延长

油价大致持稳。石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动预计延长，以及美国原油库存降低，均支撑油价，但全球供应过剩忧虑构成压力。0806GMT，布兰特原油期货基本持平于每桶50.76美元。美国原油期货基本持平于47.82美元。

--金市：金价走强，因美国政治不确定性打压美元且股市下跌

金价连续第二日上涨，因美国在FBI局长被解职后出现政治不确定性，打压美元，且股市下跌。0809GMT，现货金涨0.36%报每盎司1,228.76美元。周二上涨0.5%，创出一个月来的最大单日涨幅。美国期金涨0.37%至1,228.7美元。

--金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡

铜价在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。0812GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.24%，至每吨5,556.50美元，隔夜收盘涨0.8%。沪铜收盘微跌0.02%至每吨44,930元人民币。(完)