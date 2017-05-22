《路透晚报》--5月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜称弹头末段制导的可靠性得到验证，准备实战部署导弹

朝鲜称该国成功试射了一枚中程弹道导弹，以验证弹头末段制导的可靠性。这表明朝鲜打击美国目标的能力取得进一步进展。朝中社称，朝鲜领导人金正恩指导了这次导弹试射，并批准在部队实战部署该导弹。这次试射还验证了“北极星2”型导弹固体燃料发动机运行正常。韩国军方周日称，该“北极星2”型导弹飞行距离约为500公里(310英里)，飞行高度达到560公里，最后落入朝鲜东部海岸水域。

--“通俄门”调查又传新消息，特朗普首次出访前再受打击

一些尴尬消息的泄露让美国总统特朗普又受打击。有消息称，在针对特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通一事展开的调查中，他的一位高级顾问成为“利害关系人(person of interest)”；此外特朗普还曾向俄罗斯官员吹嘘他将这项调查的负责人解职。正值特朗普离开美国前往沙特，开始他上任后的首次出访，这些消息的曝出可能让局面继续混乱。华盛顿邮报援引了解情况的消息人士报导了利害关系人一事，但没有具体点明是特朗普的哪一位高级顾问，只说此人与特朗普关系密切，是四个月前进入白宫的一位共和党人。

--示威者要求巴西总统特梅尔辞职，巴西政局陷入不确定性

示威人士周日在巴西各处集会要求总统特梅尔(Michel Temer)辞职，或者将之罢绌。特梅尔卷入愈演愈烈的贪腐丑闻，其政府致力于结束经济衰退的努力本就不紮实，丑闻的曝出更是削弱了这些努力。

圣保罗和里纳热内卢等城市都出现了示威活动，有数百名示威者沿着海岸线行进、高喊并挥舞着写有“特梅尔下台”的横幅。上周披露的录音令巴西民众大为震惊，这份录音是JBS高阶主管影响深远的认罪协商内容的一部分，部分本地媒体称该份录音显示有变造迹象。

--日本4月出口连增第五个月，但对美国贸易顺差收窄

日本4月出口连续第五个月增长，因半导体和钢铁出口增加，这表明更加强劲的海外需求可望支持经济稳步复苏。财务省周一公布的数据显示，4月出口较上年同期增加7.5%。市场预期中值为增加7.8%。3月出口增长12.0%。数据还显示，日本对美国贸易顺差缩窄。随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加。但对于美国总统特朗普誓言采取保护主义贸易政策的担忧，令依赖出口的日本经济前景蒙阴。不过日本对美国贸易顺差减少，可能减轻日本的部分压力，因为这使得特朗普更难找到合理理由，来批评日本的贸易行为。

--RCEP参与国出现歧见，年底前能否完成协商令人存疑

对于中国力推的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)，亚洲国家之间的歧见在会谈中浮上台面，令人质疑是否能达成在年底前完成协商的目标。

参与协商的多位官员表示，年底前完成讨论阶段的目标可能难以达成，因对于多个议题存在歧见。他们指出，尤其是印度不愿意放弃关税。RCEP对服务业及数字经济的覆盖不及TPP，而且缺乏对劳工权利及环境的保护。另外，尽管RECP可能会有关于提高迁徙自由的条款，但这也是可能导致协商陷入僵局的棘手议题之一。

--三星电子称将继续寻找并购机会，并对此抱持信心

韩国科技巨头三星电子的一位高管表示，该公司将继续寻找并购机会。该公司在寻求建立软件和服务业务，以进一步差异化其产品。“我们对寻找符合我们策略的公司满怀信心，”三星电子高级副总裁Peter Koo在香港举行的投资者活动上表示。他并未阐述三星正考虑收购的具体目标或技术。近年来面对苹果和华为等同业的竞争加剧，三星在并购方面愈发积极，一改以往倾向于仰赖旗下人才和利用现金进行资本支出的做法。

[市场摘要]

--日本股市：追随美股收高，东证所成交量创五周最低

日股日经指数在淡静交投中收高，追随美股表现，但美元弱势及美国政治动荡局面令投资者紧张不安，从而限制股市涨幅。日经指数收高0.5%至19,678.28点，东证股价指数收高0.5%至1,567.65点，JPX日经400指数收高0.5%至14,004.89点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，监管趋严新股次新股板块全面走低

中国股市沪综指收跌。分析师指出，早盘初因保险股走强，股指一度冲破年线阻力位(3,096点），不过在目前流动性趋紧、监管趋严的局面下，大盘震荡回落，雄安板块等前期强势股炒作退潮，新股次新股板块则出现全面下跌。沪综指收报3,075.68点，跌14.95点或0.48%；沪深300指数收报3,411.24点，涨0.22%。

--香港股市：恒指涨近1%创22个月最高收位，腾讯触及纪录新高

香港恒生指数创下22个月最高收盘水准，受亚洲市场人气高涨以及来自中国内地的稳定资金流提振，权重股腾讯控股创纪录新高。恒生指数收盘涨0.9%至25,391.34点；恒生国企指数涨1.0%至10,374.32点。

--汇市：美元在六个月低位附近企稳，欧洲经济前景改善支撑欧元

美元兑一篮子主要货币周一在六个月低位附近企稳，投资者评估美国政治风波影响以及欧元区经济复苏状况。美国总统特朗普最近解雇联邦调查局(FBI)局长科米引发的骚动，令美元承压，而欧洲经济前景改善也鼓励投资者买入欧元，从而进一步打压美元。0905 GMT，美元指数小升0.26%，至97.393，但这仍接近上个交易日触及的11月9日以来低点97.080。欧元兑美元下跌0.2%至1.1169美元，上周五曾涨至六个月高位1.1212美元。

--欧元债市：西班牙公债收益率上扬，受反对党党魁消息冲击

西班牙公债收益率(殖利率)周一上扬，因对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，重新成为反对党社会党的领导人。

投资者目光从高评级的欧元区公债转向评级较低的意大利和葡萄牙公债，因欧洲良好的经济和政治形势与美国形成鲜明对比。投资者开始聚焦于欧元区的正面因素，尤其是欧洲央行总裁德拉吉昨日发表了乐观言论。西班牙10年期公债收益率上升4个基点至五日高点 1.60%。其他欧元区可比公债收益率日内持平或小幅下跌，西班牙和德国公债收益率之差报124个基点，创近三周以来最阔。

--油市：油价上涨，因预期减产协议将延期并可能进一步深化

油价走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。0840 GMT，布兰特原油期货涨0.47美元，或0.88%，上日收报每桶53.93美元；美国原油期货回到每桶50美元上方，涨0.51美元，或1.01%，至50.84美元。

--金市：金价持稳，特朗普政治风波提供支撑

金价持稳，守住上日涨幅，因围绕美国总统特朗普的政治风波帮助提升了黄金的避险魅力。路透技术分析师王涛称，因未能升破1,257美元的阻力位，现货金料回撤至1,245美元的支撑位。0840 GMT，现货金几近持平于每盎司1,254.93美元，盘中稍早曾小幅下滑；美国期金略升0.08%至每盎司1,254.60美元。

--金属期市：中国出于环保考虑继续整治钢铁业，提振锌镍价格上涨

沪锌和沪镍周一飙升，因中国对高污染的钢铁行业持续进行整治，这引发钢铁供应担忧并提振钢铁的原材料价格。这两种金属摆脱跌势，上周曾下跌并触及年内最低水平，因担心中国金属需求放缓。0845 GMT，上海期交所期锌涨4.2%，伦敦金属交易所(LME)期锌涨1.15%至每吨2,646美元，上海期交所期镍跳涨2.38%，LME期镍涨0.69%。截至0850 GMT，LME期铜小涨0.09%至每吨5,687美元；上海期交所期铜涨1.48%至每吨45,800元人民币。(完)