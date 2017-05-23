《路透晚报》--5月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国警方称曼彻斯特爆炸案死亡人数升至22人，自杀袭击者死亡

英国警方表示，周一晚上美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，是由一名男子实施自杀式袭击导致，造成22人死亡，包括一些儿童。

BBC报导称，在发现一个可疑包裹后，英国警方已封锁了伦敦维多利亚长途汽车站及周围街道，白金汉宫路和本地区其他街道已封锁。

伊斯兰国的支持者在社交媒体上欢庆，尽管该组织没有正式宣称为这起事件负责。

自杀式炸弹袭击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。

--巴西总统特梅尔称就算被正式起诉也不会辞职

巴西总统特梅尔(Michel Temer)表示，即使他被最高法院正式起诉也不会辞职。受贪腐丑闻影响，外界要求特梅尔辞职的声浪越来越高。上周曝光的录音听上去显示，特梅尔赞同向一位已入监的议员支付封口费，此事令原本对长达三年的大规模贪腐调查习以为常的巴西人感到震惊。

丑闻已经导致特梅尔在国会的联盟可能出现分裂，令这个拉美最大经济体形势不稳；特梅尔为延续其政治生命而努力，此时距离他的前任遭弹劾下台仅有一年时间。最高法院已针对该录音展开调查。

--朝鲜称已做好量产导弹的准备，美国质疑其进展程度

朝鲜宣布成功试射一枚中程弹道导弹，所有技术要求均达标，现有可能进行量产。但美国官员和专家质疑其进展程度。美国方面表示，朝鲜周日发射的这枚“北极星-2”导弹，是一种“中程”导弹，由于测试次数寥寥无几，美国专家对这种较新型固体燃料式导弹的可靠性表示怀疑。

中国外交部部长助理孔铉佑和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫周一在莫斯科举行磋商，重点就朝鲜半岛问题交换意见。双方再次确认了决不允许半岛生战生乱、反对任何一方激化半岛局势紧张的立场。中俄双方重申坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。

--特朗普预算案将提议出售战略储油，开放阿拉斯加保护区采油

美国白宫周一公布的文件显示，特朗普政府准备出售美国半数的战略储油，并且开放在阿拉斯加国家野生动物保护区钻探石油，为未来十年平衡政府预算。白宫将在周二将此预算案提交国会，也就是说，预算最后真正生效的内容可能会有变动。但该项提案透露出政府的政策意向，包括增加美国能源产量。

油价因此下跌。与此同时，石油输出国组织(OPEC)重量级成员沙特及伊拉克同意有必要把减产协议延长九个月以提振油价。在各产油国为本周会议做准备之际，两国有此共识等于移除掉一大潜在障碍。

--德国5月综合PMI初值升至57.3，预示第二季经济表现强劲

调查数据显示，德国民间部门5月创下逾六年来最快成长步伐，因制造业活动较预期强劲，意味着欧洲最大经济体将在第二季延续强劲成长态势。Markit公布，德国5月综合采购经理人指数(PMI)升至57.3，4月时为56.7。这是2011年4月以来最高，也高于路透调查分析师平均预估的56.6，并远远高于50这一荣枯分水岭。

另有数据显示，德国经济2017年第一季增长速度提高至0.6%，受助于强劲的出口、机械和建筑投资增加、以及家庭和政府支出稳健。

另据IHS Markit公布，欧元区5月综合PMI初值持平于4月的56.8，为2011年4月以来最高；法国5月综合PMI初值从56.6升至57.6，为2011年5月以来最高。

调查显示，日本5月制造业活动扩张速度创六个月来最慢，经季节调整的Markit/日经日本制造业PMI初值降至52.0，4月终值为52.7。

--消息人士称乐视收缩全球战线，美国业务将大幅裁员

据知情人士透露，遭遇困境的中国企业乐视(LeEco)计划将美国员工人数从今年稍早的500人裁至60人左右，这家类似于奈飞(Netflix)+特斯拉以及其他业务的集团企业，需要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。

乐视美国的业务包括销售智能手机、电视机和电视内容。知情人士称，美国业务裁员是收缩全球市场战线、专注于国内业务和电视内容等核心业务策略的一部分。但该知情人称，智能手机和体育等业务可能也将面临重大削减。该知情人士称，美国业务裁员的时间表尚不清楚，可能会影响到高级人员。

--赛门铁克称“想哭”病毒攻击“极有可能”是朝鲜相关黑客所为

网络安全公司赛门铁克称，本月“想哭”(WannaCry)病毒网络攻击事件“极有可能”是一个与朝鲜有关的黑客集团所为，该病毒令全球逾30万台电脑中招，干扰了全球医院、银行和学校的运行。

赛门铁克称，这个蔓延逾150国的病毒与今年稍早被用于针对特定目标的网络攻击中的前一版蠕虫病毒“几乎相同”，而且使用了Lazarus黑客组织之前在网络行动中也使用过的黑客工具和架构。美国政府和网络安全研究人士认为Lazarus和朝鲜有关。

[市场摘要]

--日本股市：收盘微跌因曼彻斯特爆炸案打击人气，航空及出口类股下跌

日本股市微幅收低，英国曼彻斯特一演唱会发生自杀式炸弹袭击，导致投资者谨慎行事，推升了避险日圆，令一些出口导向型股票受挫。日经指数收跌0.3%至19,613.28点。东证股价指数跌0.2%至1,565.22点；JPX日经400指数跌0.2%至13,973.43点。

--中国股市：沪综指连二日收低，金融板块奋力护盘难阻大盘跌势

中国股市沪综指连续第二日收低。分析师指出，今日大盘继续表现疲弱，指数早盘小幅反弹遇阻后，午后维持低位盘整。银行、保险板块奋力护盘但其他个股普跌，军工股和次新股等前期强势板块杀跌动力仍较强，大盘中期仍有下探动力。沪综指收报3,061.72点，跌0.45%。沪深300指数收报3,423.79点，涨0.37%。

--香港股市：小幅收涨并创22个月新高，腾讯收低

香港指标股指小涨至22个月新高，得益于中国内地资金的流入势头强劲。美股周一上涨，为香港股市提供了一些安慰。香港股市也持续受惠于来自于中国内地的资金。恒生指数收盘升0.1%至25,403.15点，恒生国企指数涨0.2%至10,395.28点。

--汇市：美元指数滑向六个半月低点，因美债收益率下行

美元指数下滑，10年期美国公债收益率处于低位，突显出市场对于特朗普政府刺激经济成长和通胀的承诺不再抱有信心。主要货币呈狭幅走势，美元全线走软，美元兑日圆和欧元下跌0.2%，兑新西兰元最多下滑0.5%。0820 GMT，美元指数日内下跌0.09%至96.896，摆脱周一盘中创下的六个半月低点96.797；美元兑日圆和欧元分别报111.18日圆和1.1257美元，此前曾跌至1.1268美元，为去年11月特朗普当选总统以来最低点。美元今年以来已下跌约7%，回吐了去年特朗普胜选以来的全部涨幅。

--欧元债市：短期希腊公债收益率大涨，因债权人未就债务减免达成协议

希腊短期公债收益率早盘飙升，希腊的国际债权人经过八小时会谈后，周一未能就提供希腊额外的债务减免措施达成协议。希腊短期政府公债收益率上涨37个基点，至5.90%；10年期公债收益率上涨17个基点。多数其他欧元区公债收益率盘初下跌，因曼彻斯特发生自杀式炸弹袭击后，投资人买入公债避险。

--油市：油价下跌，因白宫计划出售美国半数战略石油储备

油价下跌，此前美国总统特朗普提议出售该国一半的战略石油储备。与此同时，石油输出国组织(OPEC)及其盟友则削减产出以收紧供应。0803 GMT，布兰特原油期货下跌0.33美元或0.61%至每桶53.55美元。布兰特远期曲线显示到2018年4月前油价将升向每桶55.60美元，到2018年底价格将会跌向每桶53.75美元。美国原油期货下跌0.30美元或0.59%至每桶50.83美元。

--金市：金价在英国爆炸案后仍持稳，美国政局纷扰支撑黄金走势

现货金持稳，在英国曼彻斯特发生自杀式恐怖袭击后投资者退居观望。这次事件造成至少22人死亡，50多人受伤。0830 GMT，现货金下跌0.06%，报每盎司1,259.50美元；美国期金跌0.18%，报每盎司1,259.20美元。

--金属期市：期铜受获利回吐影响下滑，隔夜录得较大涨幅

伦敦期铜下滑，在隔夜触及三周最高位之后遭遇一些获利了结卖盘。0820 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.32%至每吨5,685美元，上日收盘小涨，上日期铜一度触及5月3日以来最高水平每吨5,720美元；上海期交所期铜跌0.09%，至每吨45,770元人民币(6,642美元)；LME期锌和期铅也因钢材向好势头受到提振，分别涨0.7%和0.6%，之前中国承诺关停污染工厂。(完)