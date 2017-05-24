《路透晚报》--5月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国火线回应穆迪调降中国评级，指其高估困难低估改革能力

国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。

美国穆迪投资者服务公司主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评等之后，穆迪没有重新考虑中国评等的具体时间表。她对路透表示，中国金融系统面临的风险“大致平衡”。此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。

--英国警方将增加伦敦街头警力，军队将守卫一些重要场所

英国警方称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。首相特雷莎·梅表示，现在的威胁等级是“紧急”，并称将派遣部队防止进一步的袭击。特雷莎·梅称，安全部门正在调查是否有更多袭击者涉案。目前距离英国大选还有不到三周时间，选举造势活动已暂停以示尊重。

英国内政大臣拉德称，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。有关当局称该袭击者名为Salman Abedi，22岁，出生于曼彻斯特，父母为利比亚裔。

--韩国军方称越境不明飞行物是装载有传单的朝鲜气球

韩国军方称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是装载有传单的气球，而非无人机。韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。韩联社稍早报道称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。

中国敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。中国常驻联合国代表刘结一表示，当前形势下应该怎么做要由安理会决定，中国正在与其他成员国密切合作。

--美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心

美国前中央情报局(CIA)局长布伦南说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。他在国会听证会中还说，他曾在去年8月亲自致电俄罗斯国家联邦安全局(FSB)局长，警告后者称插手美国选举将伤害美俄关系。

另外，美国国家情报总监科茨则避谈有关华盛顿邮报的报道。该报道称特朗普曾要求科茨和国家安全局局长帮他粉碎有共谋证据存在的说法。科茨虽然避谈此事，但表示他确曾明确向特朗普政府表明，对情报讯息的“任何政治操弄”都是不适宜的。

布伦南与科茨的言论，使得特朗普所陷入的争议越演越烈。

--欧洲央行称欧元区金融稳定风险受到遏制，但在某些方面有所上升

欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。欧洲央行表示，对于债务可持续性的担忧上升，而银行业清理进展缓慢，债券市场突然重新定价的风险仍然严重，有可能造成重大的资本损失。欧洲央行发出上述警告的背景是，欧元区正在经历10年来经济运行最好的时期，令人预期欧洲央行可能很快就会开始缩减大规模刺激措施。

--德国6月GfK消费者信心指数升至10.4，高于预期并创近16年高位

调查显示，德国消费者信心在即将进入6月之际升至近16年高位，为民间消费将再度推动今年德国经济增长的预期再添一笔。德国智库GfK公布，6月消费者信心指数升至10.4，为2001年10月以来最高。路透调查的分析师先前预测，德国6月GfK消费者信心指数持平于10.2。在这项良好的GfK指数出炉前的几周，德国方面的硬数据和信心指数均显示德国经济正在马力全开。

--日本5月制造业信心下降，尽管经济复苏

路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。调查显示，5月制造业景气判断指数较前月下降2点至正24，受食品加工、精密设备和化工行业的拖累。路透月度调查显示，服务业信心触及四个月高位，暂时显示内需上升。

--美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒

美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。美国司法部向底特律地方法院提起的这桩诉讼属于程序性措施，或加大菲亚特面临的压力。

美国司法部诉称，菲亚特2014-2016年的柴油车安装了未经申报的舞弊软件，导致氮氧化物排放大大超标，这种物质与雾霾的形成以及呼吸系统问题相关联。司法部要求法院发布禁令并处以数额不详的民事罚款。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽

日经指数升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。日经指数收高0.7%，报19,742.98点，为5月17日以来最高收位。东证股价指数涨0.6%，报1,575.11点，JPX-日经400指数升0.6%，报14,050.51点。

--中国股市：沪综指缩量先抑后扬微收升，穆迪调降中国评级冲击市场

中国股市沪综指先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。沪综指收报3,063.79点，涨0.06%。沪深300指数近收平，报3,423.76点。

--香港股市：收盘上涨触及22个月高点，未受穆迪调降中国评级影响

香港股市连续第四日上涨，来到22个月新高，未受穆迪调降中国主权信用评级。恒生指数收高0.1%至25,428.50点，国企指数持平于10,390.87点。

--汇市：美元自低点反弹后持坚，穆迪下调中国评级令人民币下跌

美元持坚，兑主要货币已经自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升；人民币下跌，此前穆迪出于对中国债务激增的担忧，下调了中国评级。0830 GMT，美元指数报97.321，上日升0.4%。美元兑日圆持坚于111.85日圆，之前曾跳升至一周高位111.995。美元兑欧元也勉力止住跌势。欧元兑美元几无变动，报1.1190美元，脱离昨日所及六个半月高位1.1268。中国离岸人民币下挫，但整体跌幅有限。离岸人民币兑美元一度下跌0.1%至6.8901元人民币，之后回升至6.8841元人民币，仅跌约0.05%。英镑兑美元近持平，报1.2989。

--欧元债市：经济前景改善继续让欧元区公债收益率面临上升压力

欧元区政府公债收益率小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。德国10年期公债收益率最多上涨2个基点，至0.43%。

--油市：油价持稳，受OPEC减产协议将延长的预期支撑

油价持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。0810GMT，布兰特原油涨0.41美元报每桶54.55美元；美国原油涨0.35美元报每桶51.83美元。

--金市：金价持坚，市场关注美联储会议纪录

金价持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美联储今日稍晚公布上次会议纪录。0833 GMT，现货金上涨0.08%，报每盎司1,251.80美元；美国期金下跌0.28%至每盎司1,251.90美元。

--金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响

伦敦期铜下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备委员会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。0815 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.58%至每吨5,681美元，上日小幅收高。上海期铜最多下跌0.4%，报每吨45,780元人民币(6,645美元)。期镍受创尤为严重，伦敦期镍和上海期镍分别下跌1.7%和2.3%，受钢价下跌以及中国从菲律宾进口的镍矿石激增打压。(完)