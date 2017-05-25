《路透晚报》--5月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特雷莎梅将就美媒泄露信息质问特朗普；警方追查炸弹制造者

英国首相特雷莎梅将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。

英国广播公司(BBC)报导，英国警方已停止与美国分享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息。英国政府与警方指责信息泄漏行为，称此举可能破坏他们对此案的调查。

大曼彻斯特警方在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。[nL4S1IR26K]

--韩国央行按兵不动且认为经济前景好转，因刺激政策可期

韩国央行维持指标利率不变，对经济增长前景的看法意外乐观，因新政府拟制定数以十亿美元计的财政刺激措施。央行货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变。此前路透调查访问的19位分析师均预计，韩国央行周四维持利率不变。韩国央行总裁李柱烈称，该行有意在未来几个月将经济增长预估从目前的2.6%上调，经济增长趋势强于4月时的预测。“我们可能在7月上调今年的经济增长展望，”李柱烈在记者会上称。

--日本央行审议委员樱井真称无需改变购债规模的承诺

日本央行审议委员樱井真称，当前没有必要改变央行关于每年增加约80万亿日圆(7,170亿美元)购债规模的承诺。“日本央行的购债节奏有所放缓是真，但2月购买量略有增加。当想要稳定收益率时，购买量自然会有所波动，”樱井真在一个记者会上表示。“如果未来购买量波动很大，我们或许需要思考最佳做法是什么。但目前来说，我认为可以维持80万亿日圆的购债承诺，”樱井真表示。

樱井真排除央行很快上调债券收益率目标的可能，指出通胀温和且海外经济存在不确定性。

--印尼雅加达发生疑似自杀炸弹攻击，总统呼吁民众冷静

雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。警方表示，周三傍晚，两名疑似攻击者在五分钟内引爆两起爆炸，还有包括五名员警在内的10人受伤。

印尼国家警察发言人Awi Setyono形容雅加达爆炸案是“国际恐怖攻击”，但称警方仍在调查，攻击者是否直接听取来自叙利亚或其他地方的命令行事。印尼警方周四表示，他们认为伊斯兰国与雅加达周三的疑似自杀炸弹攻击有关。

--美国达拉斯联储总裁称，美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。关于利率，柯普朗称，再升息两次是基本情况。美联储已暗示，今年可能再升息两次，不过分析师大多预计只会再升息一次。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”

--美国共和党医保法案将导致2,300万人失去医疗保险

美国国会预算办公室(CBO)表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。CBO的评估令参议院起草自己的医保法案的难度更大。CBO还认为，若对众议院所批准议案作出修正，将在过长时间内阻碍一些患病人群购买保险。在CBO报告发布后，几名共和党参议员表示，他们不支持众议院的提案。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔接受路透专访时表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。

[市场摘要]

--日本股市：日圆涨势暂歇助力大盘收涨，软银上扬

日本股市上涨，因日圆走强趋势暂歇，而软银等权重股飙升也支撑人气。但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美联储会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。日经指数收高0.4%至19,813.13点，东证股价指数涨0.2%至1,578.42点。

--中国股市：沪综指收高1.4%创逾一个半月最大单日升幅，金融地产股领涨

中国股市沪综指收高1.4%，创逾一个半月最大单日升幅。分析师指出，今日大盘低开高走，午后在金融地产股的带动下大幅拉升。近期市场不断引导价值投资，资金从绩差股票流出后转向蓝筹绩优股，助推股指回升，料后市大盘有望继续震荡反弹。沪综指收报3,107.87点，涨43.79点或1.43%。沪深300指数报3,485.76点,涨1.8%。

--香港股市：收涨至22个月新高，即便穆迪下调评级

香港股市追随亚股上涨，即便周三穆迪在下调中国主权债信评级后也下调了香港的本币和外币发行人评级。恒生指数收涨0.8%，报25,630.78点；恒生国企指数收涨1.7%，至10,571.60点。

--汇市：美元因美联储会议记录而承压，欧元则恢复涨势

美元处于守势，此前公布的美联储会议记录并不像预期的那般强硬，打压投资者对美元买盘兴趣；欧元朝着六个半月高点逐步回升。0845 GMT，美元指数下跌0.32%，至96.934。美元兑日圆上涨0.24%，至111.740日圆，远离周二触及的一周高位112.130。欧元兑美元隔夜一度低见1.1168美元，最新上涨0.25%，至1.1247美元。加元兑美元报1.3433加元，此前一度触及1.3389加元，为4月19日以来最高，油价走强亦支撑加元本周走势。其它石油相关货币亦上涨。

--欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎

欧元区公债收益率全线下跌，因更多迹象显示，主要央行正避免过快撤出超宽松货币政策。0811 GMT，10年期德国公债收益率跌3个基点至0.37%，几乎较本月初触及的七周高位下降了10个基点。其他欧元区公债收益率下跌3-4个基点。美国公债收益率在伦敦盘初小跌。债市亦关注石油输出国组织(OPEC)的维也纳会议。

--油市：油价上涨，市场预期OPEC将延长减产协议

油价在周四OPEC会议召开前上涨，这次会议预计将延长减产协议至2018年，至少将比原定今年上半年到期的时间再延长九个月。0755 GMT时，布兰特原油期货涨0.52美元，或0.96%，报每桶54.47美元；美国原油期货涨0.44美元，或0.86%，报每桶51.80美元。两种指标油价均较5月低点上涨了逾16%。

--金市：金价持稳，因美联储会议记录令美元承压

金价持稳，守住上日的多数涨幅，因美联储上次政策会议记录淡化了后续激进加息的可能性，打压美元下跌。0800 GMT，现货金几无变动报每盎司1,257.61美元。周三金价涨约0.6%。美国期金上涨0.36%，报每盎司1,257.6美元。、

--金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌

铜价持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。0911GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨5,680美元，基本持平。上海期交所主力期铜合约上涨0.24%报每吨45,970元人民币。(完)