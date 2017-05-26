《路透晚报》--5月26日

资料图片：2012年8月，马尔代夫首都马累，一名女子和她的女儿坐在海滩边的一棵树下。 REUTERS/Adnan Abidi

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国结构性改革不足以阻止债务上升，信评或再遭调降--穆迪

穆迪两位高管称，中国结构性改革不足以阻止债务上升，除非控制住不断膨胀的信贷，否则该机构有可能再度下调对中国的信用评级。穆迪周三下调中国评级，反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

穆迪主权风险部副董事总经理Marie Diron周五称，乐见中国当局采取“重大改革计划”，以抑制债务激增带来的风险。Diron说，穆迪认为改革或许会令债务增速放缓，但中国的债务规模将不会大幅下降，改革不足以遏制不断上升的债务。穆迪信用评级策略与标准部副总裁李秀军在同一场网络直播中说，如有迹象表明债务上升速度超过穆迪的预期，那么中国可能不再获得A1的评级。

--日本4月CPI连续四个月上扬，受能源价格推动

日本4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增加0.3%，为连续第四个月增长，为决策者带来一些希望，认为经济稳定复苏将帮助改变消费者顽固的通缩心态。但CPI增幅主要是因为去年能源价格下滑的效应消退，突显出日本央行仍面临挑战。日央行在多年大举货币政策刺激后，仍未能达到其2%通胀目标。

4月包括油品但不计生鲜食品的核心CPI上涨0.3%，3月时为增加0.2%。第一季日本经济成长速度为一年来最高，并创下10年来最长扩张期，受惠于出口强劲，以及民间消费的拉抬。由于经济展现生机，许多分析师预期日本央行下次行动将是减少、而非扩大货币刺激政策。但日本央行官员强调，任何缩减刺激政策都将还需要等一段时日，指称通胀仍离目标甚远。

--美国称中国认识到与朝鲜协商的时间有限

美国国务院一名高阶官员表示，中国已经认识到通过协商来限制朝鲜核计划的时间有限，中国也对加强制朝鲜裁抱持开放态度。美国国务院主管东亚太平洋事务的代理助理国务卿董云裳表示，中国了解到，美国认为朝鲜局势是一个紧迫的“时间有限的问题集”。

董云裳表示，在预先协商过的各项措施基础上，美国打算和中国讨论一个新的联合国安理会决议，藉以更快地对朝鲜进一步核试及其他挑衅行动做出反应。虽然中国认为对朝鲜制裁“不会立竿见影”，但董云裳称没有迹象表明中国当局对于可能扩大对朝鲜制裁的态度转为冷淡。

--特朗普女婿受到FBI“通俄门”调查--媒体报导

据华盛顿邮报及美国国家广播公司(NBC)周四报导，身兼白宫高级顾问的特朗普总统女婿库什纳正受到美国联邦调查局(FBI)“通俄门”的调查。

华盛顿邮报引述知情人士报导，库什纳因为与俄罗斯人士之间的往来而受到调查，其中包括俄罗斯大使及一名莫斯科的银行界人士。NBC表示，库什纳是否接到FBI希望提供记录的任何要求尚不得而知。

--美国的盟国将借G7峰会，就气候变化和自由贸易问题向特朗普施压

美国总统特朗普周五首次参加七国集团(G7)峰会时将面临来自盟国的压力，这些盟国期望促进自由贸易和维护国际性气候变化协议。主办国意大利希望，在放松的环境氛围下，G7国家领导人能够有难得的好机会就一系列国际问题进行广泛讨论，例如叙利亚、朝鲜和全球经济问题。他们还将讨论在安全方面合作的问题。

一位意大利高级外交官称，在为期两天的峰会前，特朗普与英国、德国、法国、意大利、日本及加拿大的首脑在许多问题上意见一致，但华府在贸易和环境问题上仍处于孤立状态。这位不愿具名的外交官称，欧盟国家迫切希望美国明确承诺，“会抗击各种形式的保护主义”，但他们难以让特朗普相信自由贸易的好处。他表示特朗普回国后会作出最终决定，但强调特朗普会将经济发展放在首位。

--美联储官员称，美国自2012年以来的通胀路径堪忧

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，现在美国的物价水平，要远低于美联储若是实现2%通胀目标的情况下会有的水平，他表示这种趋势“堪忧”。布拉德还认为，美联储缩减资产负债表对长期债券收益率只会有最小程度的影响。他希望美联储从今年下半年开始缩表。

他表示，鉴于通胀率仍低于2%，且自从美联储3月升息以来通胀预期及美债收益率均下滑，联储的升息计划也许“过于激进”。布拉德认为经济还处于低通胀、低增长的老路，他曾表示美联储应该仅再升息一次，然后暂停升息直到经济增速明显加快。

--韩国5月消费者信心指数触及逾三年高位

韩国央行公布的调查结果显示，5月韩国消费者对经济的信心增强，触及逾三年高位，此前韩国新总统将创造就业作为首要工作，并宣布刺激就业的预算计划。韩国央行在声明中表示，5月消费者信心指数为108.0，连续第四个月攀升，并触及2014年4月以来最高，当时为108.4。4月消费者信心指数为101.2。指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

[市场摘要]

--日本股市：日圆兑美元升势打压大盘收低，但周线仍上涨

日本股市日经指数因日圆兑美元加速上涨而收低，不过周线仍勉力录得涨幅。日经指数收低0.6%至19,686.84点，但本周仍累计上升0.5%。东证股价指数下滑0.6%至1,569.42点，JPX-日经400指数亦下滑0.6%至13,997.82点。

--中国股市：沪综指缩量连三日收升，端午小长假在即观望氛围浓厚

中国股市沪综指缩量连三日收升。分析师指出，今日市场震荡整理为主，以消化昨日大涨，雄安新区、次新股和核能核电概念板块涨幅居前；临近端午节小长假，投资者观望氛围浓厚。而大盘在昨日突破年线后，今日年线位置（目前在3,100点附近）亦成为较强支撑。沪综指收报3,110.16点，微涨2.33点或0.08%；本周该指数累计上涨0.63%。沪深300指数报3,480.49点，跌0.15%。

--香港股市：恒指收平中止连五涨，油价挫跌拖累能源股

香港股市中止连续五日涨势，航空股上涨，但遭油价挫跌拖累能源股下滑的颓势抵销。中国内地投资人未能提供港股支撑，因受端午节假期影响，沪港通已暂停交易。恒生指数持平，收报25,639.27点，恒生国企指数收涨0.1%，报10,579.67点。这两项指数本周均上涨1.8%。

--汇市：与油价相关的货币反弹，英国民调结果打压英镑

英镑下跌至两周低位，此前民调显示英国保守党支持率领先工党的幅度收窄，而油价反弹后大宗商品相关货币小幅走高。日圆兑美元涨至三日高点，欧元兑美元亦小幅走高。英镑下跌超过0.5%，低见1.2861美元，进一步远离5月18日所及去年9月以来最高水平1.3048。加元/美元最新涨0.2%至1.3455加元，低于周四所及五周高位1.3388。美元指数跌0.2%，报97.094。欧元兑美上涨0.1%至1.2210美元，向本周创下的六个半月高点1.1268美元攀升。

--欧元债市：公债收益率向近期低点靠拢，受政局和政策风险抑制

隐约浮现的政局和政策风险打压欧元区政府公债收益率(殖利率)接近近来低点，使投资人不敢对已好转的经济数据投以太多信心。德国10年期公债收益率下跌1个基点，至0.36%，远高于今年初时的0.20%，但较3月创下的高点0.51%相差较多。其他欧元区公债收益率日内也略微下跌。

--油市：油价续跌，OPEC减产协议延长内容不如市场预期

油价小幅走高，但市场依然处于守势，上日石油输出国组织(OPEC)及其他产油国协议延长减产，但令预期延长更长时间或加大减产力度的投资人感到失望。0840 GMT，布兰特原油期货报每桶51.74美元，涨0.54%，或0.28美元。美国原油期货跌回50美元下方，报每桶49.09美元，上涨0.18美元，或0.37%。

--全球金市：金价上涨，因油价下跌后亚股和美元下挫

金价触及逾一周高位，因美元回落而亚股下滑，油价挫跌后投资者规避风险较高资产。0832GMT，现货金涨0.6%至每盎司1,262.89美元， 美国期金涨0.5%至每盎司1,262.9美元。

--金属期市：伦敦期铜盘旋在三周高点附近，受供应疑虑支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜盘旋在三周高点附近，受供应疑虑支撑，此前全球最大铜矿之一印尼Grasberg矿场的供应进一步中断。0900GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨5,726.50美元，缩减上日的小幅涨幅。上海期铜涨0.2%，报每吨46,000元人民币。(完)