《路透晚报》--5月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯称，中期通胀趋势“相当有利”

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，尽管近期的一些美国消费者物价数据疲软，但中期通胀仍然保持“很有利的”趋势。威廉姆斯指出，美国经济继续以接近2%的幅度增长，失业率很低，就业增长情况良好。他还补充称，这些条件有可能会扶助通胀升至2%。“我们认为，关注中期趋势...一直很重要，而且我依然认为中期趋势相当有利，”他说。

--标普认为现阶段没有必要在预定日程之外评审中国评级

标准普尔全球亚太区主权评级资深董事陈锦荣对路透表示，标普可能按原有安排对中国评级进行定期检查，认为现阶段没有举行临时委员会会议的理由。上周穆迪将中国主权债信评级下调一个级距，使其与惠誉的评级处于同一水平。标普自去年3月以来对中国的评级一直为AA-，展望为负面。该评级较惠誉和穆迪给予中国的评级高了一个级距。

陈锦荣告诉路透，没有人预计中国在不久的将来会出现任何形式的金融动荡。“尽管(穆迪)下调评级，但所有主要评级机构给中国的评级都很高，无论是A+还是AA-，都是很高的评级，”他说。

--总统特朗普抨击新闻业造假，称女婿通俄报导子虚乌有

美国总统特朗普对新闻媒体业发动攻击，并驳斥白宫传出的说法为“假新闻”；此前有多份报导指出，特朗普就任之前，他的女婿在曾试图建立与莫斯科的秘密沟通管道。特朗普在推特上发表相关评论不久后，美国国土安全部部长凯利(John Kelly)在电视新闻节目中打圆场，称赞所谓的私下沟通管道是“一件好事”，特别是和俄罗斯建立此类管道。

“只要你见到假新闻媒体用上‘消息人士称’的字眼，而他们也不提出名字，”特朗普写道，“很有可能这些消息人士根本不存在，而是由假新闻作者捏造的。假新闻才是公敌。”

--欧元区4月M3货供额年率增长4.9%，企业贷款增长创危机后新高

欧洲央行公布最新数据显示，4月对欧元区企业发放的银行贷款增幅创下危机后新高，不过主要的货币供给指标增幅下滑幅度大于预期。欧元区19国企业贷款4月成长2.4%，略高于前月的增长2.3%，但这是2009年年中以来最大增幅。4月M3货供额年增率放缓至4.9%，低于路透调查预计的5.2%，也低于3月的5.3%。

--西澳州政府要求力拓和必和必拓支付先期费以填补预算缺口

手头拮据的西澳州政府要求力拓与必和必拓支付数以十亿美元计的前期费用，才会取消对其铁矿石生产的一项长期征税。根据提议，上述两家矿业公司需要支付至多40亿澳元(30亿美元)，政府才会取消0.25澳元/吨的针对铁矿石生产的一项长期征税，其中一部分可能会再征50年。

两家矿商定于本周同政府会面，但接近其中一家公司的消息人士称，这项提议可能开创一个不受欢迎的先例。“力拓与必和必拓最不愿意做的，就是在政府每次陷入财务危机时充当自动提款机，”这位消息人士说。

--马克龙的政党料将在6月议会选举中赢得最多席位--调查

调查显示，法国总统马克龙所在政党料将在6月议会选举中赢得最多席位，马克龙本人也大受民众欢迎。Odoxa为France Inter电台和L'Express杂志所做的调查显示，在6月的立法选举中，由马克龙新创立的“共和前进党(Republic on the Move)”将力拔头筹夺得29%的席位。此次选举分为两轮，分别在6月11日和6月18日进行。极右翼政党民族阵线料以17%排名第二，保守派共和党以15%位居第三。极左翼政治家梅朗雄的政党料获得14%的席位排名第四。

--俄罗斯米格21中程客机进行首航，对波音和空客发起挑战

俄罗斯米格21(MS-21)新型中程客机周日进行了首航，这是后苏联时期主流商用飞机首次投产，俄罗斯希望这能与西方对手的飞机展开竞争。根据该飞机制造商Irkut Corporation及其国营母公司United Aircraft Corporation (UAC)发出的声明，米格-21-300飞机成功完成了30分钟的飞行，飞行高度为1,000米，速度为每小时300公里。相对于近期北美及欧洲机种首航动辄3-4小时，俄罗斯这次的首航行程偏短及飞行高度相对较低。但UAC发言人表示，这次试飞行程长度已足够测试所有必要的空中检查。

[市场摘要]

--日本股市：收平，市场等候美国将公布的经济数据

日本股市周一在震荡交投中持平，投资者静候美国本周将公布的就业等关键经济指标，以找寻美国可能以多快步伐加息的线索。交投活动亦低迷，今日美国等多家市场适逢假期休市。日经指数收平，报19,682.57点，当日在平盘上下波动。东证股价指数收涨0.1%，报1,570.21点。

--中国股市逢假期休市。

--香港股市：恒指略微收高，恒大集团大涨近23%创纪录收盘高位

香港股市收涨，内地在港上市地产股拉动大盘上涨，因市场预期中国小城市将有强劲的住房需求。今天中国内地股市因假期休市。恒生指数收涨0.2%，报25,701.63点，为2015年7月3日以来最高收盘位。恒生国企指数收涨0.4%至10,619.34点。

--汇市：英镑持稳，数据与美联储官员讲话提振美元

英镑收复了上周的部分跌幅。因周末的最新民调显示，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，T heresa May)料将赢得下周的选举，即使可能不会取得压倒性胜利。

美元指数基本持平于97.406，上周曾跌至11月9日以来低位96.797。伦敦市场因公共假期休市，欧洲市场早盘交投清淡，英镑小幅上涨0.2%，兑美元报1.2825美元，兑欧元报0.8713英镑。

--欧元债市：较低评级公债价格下跌，因欧美之间分歧加大

较低评级的南欧国家公债下跌，之前德国总理默克尔对欧洲与一些盟友间关系的恶化发出警告，尤其是与美国和英国的关系。默克尔周日表示，欧洲不再能完全依赖于某些国家，指的是上周七国集团(G7)和北欧成员国会议所发生的不快。

意大利、西班牙及葡萄牙公债收益率早盘上涨3-5个基点，表现逊于其他欧元区国家公债。德国公债收益率则大致持平，整体情况看来显示市场气氛为“避开风险”。

--国际油市：油价下跌，因美国开采活动上升削弱了OPEC的减产努力

油价下跌，因美国石油开采活动不断增长，削弱了由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动的影响。市场交投清淡，因为中国、美国和英国都逢假日休市。0835GMT，布兰特原油期货下跌0.14美元，报每桶52.01美元。美国西德克萨斯中质油期货下跌0.16美元，报每桶49.64美元。

--全球金市：现货金持稳四周高点附近，地缘政治疑虑提供支撑

现货金守在四周高点附近；上个交易日金价上涨近1%，因地缘政治紧张情势刺激避险买盘。0835 GMT，现货金近持平，报每盎司1,266.66美元。美国期金下跌0.1%，至1,266.9美元。

--伦敦金属交易所(LME)适逢假期休市。(完)