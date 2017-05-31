《路透晚报》--5月31日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本4月工业生产创近六年最大增幅，并触及2008年来最高水准

日本4月工业生产较前月回升，增幅创下近六年来最大，使得产量来到2008年以来最高水准。4月工业生产较前月上升4.0%，增幅为2011年6月增长4.2%以来最高，尽管略低于路透调查预估中值的上升4.3%。在15个分项指数中，有11个显示增长，其中汽车和汽车零组件，以及平面显示器和半导体生产设备的增幅最大。4月经季节调整的生产指数触及103.8，为2008年峰值107.4以来的最高水准，因强劲海外需求持续支持成长。

--欧盟执委会将提出建议，欧元区也许有必要统一财政

欧盟执委会将提出旨在加强欧元区的建议，包括欧元区可能需要发行共同债权并实行统一预算。这些建议是呼应了法国新任总统马克龙的构想。了解欧盟执委会文件内容的人士告诉路透，欧盟已经讨论多月，设想由一位财长来管理成员国共同的收入、支出和举债。德国保守派不喜欢这个想法，认为这意味着要他们资助较为贫穷的邻国。但德国总理默克尔对马克龙的胜选表示欢迎，欧盟官员也表示，他们希望成员国政府也许可以从明年开始着手制订计划，建立一个更加团结的欧元区。

--德国4月零售销售意外下滑，削弱了对于消费将推动经济增长的希望

德国4月零售销售意外下滑，削弱了有关私人消费今年将推动这个欧洲最大经济体增长的希望。联邦统计局公布，4月实质零售销售较前月下滑0.2%，较上年同期下降0.9%。分析师预估则分别为增长0.2%和增长2.3%。多年来德国经济一直受出口推动，但去年消费是一个重要增长点，今年也料将扮演重要角色。

但德国5月失业率降至纪录新低5.7%，再度表明德国劳动力市场非常强劲。

--意大利前总理称主要政党均支持实施比例代表选举制

前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)称，意大利最大的几个政党均认为有必要实施比例代表选举制度，而且应该在7月第一周通过采用该制度的法律。一些评论员称，若在7月初批准新选举法，则意大利在秋季，最早可能在9月，举行议会选举的可能性增加。意大利之前从未在秋季举行议会选举。伦齐在发表讲话时说，目前已明确的是，意大利正朝着德国式的比例代表制迈进。根据该制度，每个政党必须获得至少5%的选票才能进入议会。

--中国化工已获得先正达近95%股份，寻求拿下更多

中国化工集团公司以430亿美元要约收购瑞士农化和种子公司先正达以来，已累计获得近95%的先正达股份。这宗交易是中国迄今为止进行的最大一笔海外收购。中国化工重申，如果接受要约的股份超过98%的门槛，它打算要求取消余下的先正达股份。“为此，公司打算通过在市场上购买或是场外交易来获得更多股份，”中国化工在声明中说。如果接受要约的股份没有达到98%，它将计划进行排挤式合并(squeeze-out merger)。

--东芝称可能无法在6月底股东大会提交经审计的年度财报

日本东芝表示，在6月28日的股东大会上，公司可能无法提交经审计的、截至3月会计年度的财务报告。自从破产的核业务子公司西屋的资产被意外减记后，东芝就与其审计公司普华永道Aarata有意见分歧，该公司一直无法向监管机构提交其财务报告。但东芝表示，将继续与这家独立审计公司共同努力，在6月30日法律规定的最后期限之前提交报告。东芝称，在6月28日的股东大会上，将讨论该公司的获利前景、审计进度状况以及芯片部门的第三方投资。

--高盛低价购入28亿美元委内瑞拉债券招来委国反对派猛烈抨击

高盛集团声明称，该公司以极低价格买入面值28亿美元的委内瑞拉债券时，从未与总统马杜罗的政府有过任何直接交易，但反对党周二驳斥高盛的声明是欲盖弥彰。委内瑞拉政治人物以及在纽约的反马杜罗群众猛烈抨击高盛，称这笔交易为手头吃紧的委国政府提供了数以百万计美元的硬通货。反对党领导的国民议会周二稍晚投票通过决定，要求美国国会调查这宗交易。他们称这宗交易不道德、不透明和虚伪。

[市场摘要]

--日本股市：受美股疲软及日圆走强打击下跌，矿业股受油价拖累

日本股市周三下滑，美股疲软以及日圆走强打击了人气，而油价下跌拖累了矿业股。日经指数跌0.1%至19,650.57点。英国大选，意大利政治不确定性以及对希腊是否能够获得债务减免的疑虑，都增强了日圆的避险魅力，进而拖累日本出口商的营收。东证股价指数收跌0.3%至1,568.37点。

--中国股市：沪综指收升至逾三周新高，减持利好刺激大盘冲高但压力仍重

中国股市沪综指收升至逾三周新高，并为连四日上涨。分析师指出，受减持新规政策利好刺激，今日市场高开后一度上冲，但受量能不足和技术面阻力影响，上攻动能不足，周期性品种走势偏弱，亦对大盘走强形成制约，短期仍面临较大上档压力。

沪综指收报3,117.18点，涨7.12点或0.23%，盘中最高升至3,143.28点；此前收盘高点为2017年5月4日的3,127.37点；本月则累计下跌1.19%，为连续三个月收跌。今日上海A股成交1,777亿元人民币，上日为1,712亿元。

--香港股市：小幅收跌，但连续第五个月录得月线上涨

香港股市收盘微跌，但5月连续第五个月录得月线上涨，因来自中国内地的稳定资金流推动香港主要股指创下近23个月最高水准。恒生指数和恒生国企指数收盘均下跌0.2%，分别报25,660.65点和10,602.97点。恒生指数本月累计上涨4.2%，恒生国企指数涨3.7%。

--汇市：英镑下跌，因民调机构预测显示英国恐有悬峙国会风险

英镑下跌，因民调公司YouGov的一项预测显示，英国执政保守党在6月8日大选中可能无法取得绝对多数。欧元小跌，交易员等待通胀率数据出炉，以获得欧洲经济复苏情况的更多线索，在此同时，美元兑日圆则收复失地。英镑最新下跌0.3%至1.2813。英镑兑欧元亦跌至0.8738英镑的低点，接近周五所及八周低点0.8750英镑。

--国际油市：油价走低，因利比亚和美国增产破坏联合减产努力

油价下跌，美国增加产量之际，利比亚也在增产，加剧了产量过剩疑虑。增产削弱了石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动效果。0835GMT，布兰特原油报每桶51.34美元，下跌0.50美元或0.96%。美国原油期货报每桶49.22美元，下跌0.44美元或0.89%。

--全球金市：金价料创下12月以来的首个月线跌幅，受累于美联储升息忧虑

金价持稳，但5月料创下自12月以来的首个月线跌幅，因美国经济数据增强美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息的机率。0840GMT，现货金基本持平报每盎司1,263.60美元。

--金属期市：铜价下滑回吐早盘涨幅，受获利了结影响

铜价下滑，今日稍早在亚洲时段一度上涨，受中国好于预期的制造业数据提振。交易员称，早前涨势导致投资者锁定利润，从而使铜价在伦敦活跃交易时段之前就承压。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.13%，报每吨5,648.50美元。上海期交所主力期铜收跌1.78%至每吨45,230元人民币(6,631美元)。(完)