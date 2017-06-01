《路透晚报》--6月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区5月制造业活动增速飙升至逾六年最快，新订单表现亮眼

5月欧元区制造业增速创下逾六年最快，企业提价未造成新订单流入放缓。欧元区经济显露出稳步且全面复苏的迹象，加上出现通胀压力，这些都是欧洲央行政策制定者们所乐见的。IHS Markit欧元区5月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至57.0，高于4月的56.7，也是2011年4月以来最高。PMI产出分项指数亦在荣枯分水岭50上方进一步攀升，达到逾六年高位58.3。该分项指数4月为57.9。

德国制造业5月火力全开，产出成长速度创逾六年来最高，显示制造业将提振德国第二季整体经济增速。Markit德国5月制造业PMI跳升至59.5，高于4月的58.2。此为2011年4月以来最高水准，且远高于50的景气荣枯分水岭。

法国5月制造业增速从4月触及的六年高位下滑，因新订单放缓。IHS Markit指出，5月PMI终值从4月的55.1降至53.8，但仍远高于荣枯分界线50。

--美国旧金山联储总裁看好美国经济，认为今年将总共升息三次

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称，他的基本预测情形是美国今年将总共升息三次，但认为如果美国经济意外增强，升息四次也是适宜的。“经济有可能好于预期。一个大问题是，是否会推出大规模财政刺激措施，或其他经济前景方面的调整，从而使我们认为经济将好于预期，”威廉姆斯称。他预计今年财政政策的任何变化不会对2017年的美国经济产生重大影响，并称这样的政策调整可能将仅影响2018年和2019年的经济成长。

--澳洲第一季企业投资止跌回升，4月零售销售强劲反弹

澳洲统计局公布，第一季企业投资温和上升，结束连续四季下跌趋势，此外，4月零售销售由今年年初的平淡表现强劲反弹。第一季资本投资较前季上升0.3%，升至近280亿澳元(207亿美元)，市场原预估上升0.8%。第一季矿业支出增加0.5%，为2014年6月以来首次上升。4月实质零售销售增长1.0%，好于预期的增长0.3%。零售销售反弹将给澳洲央行带来一些安慰。澳洲央行一直在担心，火热的房地产行业过度借贷，可能对其他经济领域的支出造成影响。

--日本第一季企业资本支出增加4.5%，GDP或将因而上修

日本企业1-3月在工厂及设备方面的投资加速，突显出企业支出开始重返推动经济复苏及终结通缩所需的水平。财务省的数据显示，1-3月企业资本支出较上年同期增加4.5%，主要受到新款汽车生产方面的支出，以及房地产和建筑企业的投资所拉动。企业资本支出为连续第二季较上年同期增长，第四季时为成长3.8%。该数据将被用于计算定于6月8日公布的国内生产总值(GDP)修正值。

--中国外交部称中国将坚守巴黎气候协定

中国表示将坚守巴黎气候协定。目前全球正在等待美国总统特朗普宣布美国是否将留在该项对抗全球气候变化的协议中。中国外交部发言人华春莹是在例行新闻发布会上做出上述表示的。

美国总统特朗普称，他将在周四宣布有关美国是否留在巴黎气候协定框架内的决定；一名知悉此事的消息人士称特朗普打算退出该协定。特朗普发推文称，他将于美东时间下午三点(1900 GMT)在白宫玫瑰园中宣布相关决定，并以“让美国再次伟大！”一句结束推文。

--英国5月房价较前月下跌0.2%，2009年以来首见三个月连跌

英国5月房价连续第三个月下跌，为2009年以来首见，凸显出去年英国退欧公投以来房市放缓情形。抵押贷款业者Nationwide表示，5月房价较上月下跌0.2%，4月为下跌0.4%。路透调查分析师预估5月跌幅为0.1%。“虽然这么说还有点早，但数据进一步显示楼市正在失去动能，”Nationwide的首席分析师Gardner说。

--意大利第一季经济增幅大幅上修，改善全年经济增长前景

意大利统计局公布，第一季经济增长0.4%，得益于稳健的国内需求。这较初值的增长0.2%有大幅上修，并改善了全年经济增长前景。第一季经济同比增幅上修幅度更大，从初值的0.8%上修为1.2%。统计局还把去年第四季经济上修至较前季增长0.3%，较上年同期增长1.1%，初值分别是0.2%和1.0%。这些修正明显改善了意大利政府达到或超越2017年增长1.1%目标的前景。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.1%止住四连跌，因数据乐观和日圆走弱

日本股市日经指数周四收涨，止住四日连跌态势，受乐观的本国经济数据和日圆走弱的提振。日经指数收高1.1%至19,860.03点。东证股价指数收高1.1%至1,586.14点。

--中国股市：沪综指收跌终止四连涨，市场信心不足中小盘股遭集中抛售

中国股市沪综指收跌，终止此前连续四日涨势。分析师指出，今日大盘低开后窄幅震荡，成交量继续萎缩，盘中分化明显，除金融股继续坚挺外，多数个股走弱，以创业板为代表的中小盘股遭集中抛售。由于市场对经济基本面的预期转弱，投资者信心不足，短期大盘仍处调整过程中。沪综指收报3,102.62点，跌14.56点或0.47%，今日上海A股成交1,806亿元人民币，上日为1,777亿元。

--香港股市：恒生指数收涨至23个月高位，受地产股推升

香港股市恒生指数收在23个月高位，中国内地资金稳定流入港股，地产股推升大盘。恒生指数收高0.6%，至25,809.22点，恒生国企指数上涨0.2%，至10,619.88点。房地产股指数跳涨逾1%至近两年最高收位。

--汇市：美元回稳，中国PMI数据疲软拖累澳元回落

美国公债收益率走高，以及市场愈发预期美国本月将升息，协助美元扳回部分跌幅。交易员称，市场在等待周五将公布的非农就业数据，这或许会给美元一些喘息之机，美元指数在欧洲盘初的涨幅略高于0.1%。但这些涨幅主要源于兑日圆和走软的英镑，几乎没有分析师目前愿意作空欧元。0745GMT，美元兑欧元上涨0.1%至1.1233美元，较上周触及的六个半月高位1.1268美元低出约0.0033美元。美元兑日圆报110.92日圆，美元兑英镑报1.2865美元，涨幅均为0.2%。

--欧元债市：多国即将标债，推动指标收益率小幅脱离数月低点

欧元区债市遭遇一些卖压，因一些国家准备标售公债，不过指标公债收益率未偏离数月低点太远。法国和西班牙周四标售公债金额可能接近140亿欧元，这项因素推高旧债收益率，因投资者为新债腾挪空间。但市场波动相对不大，因投资者还在关注欧洲央行下周的会议。

德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.31%，但距离周三触及的逾一个月最低水准0.286%不远。西班牙10年期公债收益率上涨约2个基点至2.20%，但仍接近周三触及的四个月低点。法国可比公债收益率上涨1个基点至0.73%，周三触及1月3日以来最低水准0.705%。

--国际油市：油价上涨，受美国库存下降和全球气候协议相关疑虑推动

原油期货上涨，脱离昨日触及的三周低点，因市场预期美国将退出全球气候协议，且有报告显示美国原油库存下降程度大于预期。0838GMT，7月布兰特原油上涨0.61美元，或1.2%，每桶报51.37美元。美国原油期货上涨0.67美元，或1.39%，每桶报48.99美元。

--全球金市：现货金守在近五周高点，但美联储升息前景令金价承压

黄金小跌，但仍守在上日触及的五周高位附近。美联储(FED)本月将升息的预期令金价承压，但地缘政治忧虑又给金价带来支撑。0845GMT，现货金下滑0.1%至每盎司1,266美元。黄金周三曾创下1,273.74美元的盘中高点，为4月25日以来最高位。美国期金下跌0.5%，报每盎司1,265美元。

--金属期市：镍价再次下跌，受供应过剩忧虑打压

镍价进一步下跌，在11个月低位徘徊，受有关供应过剩担忧拖累，且市场担忧来自第一大金属消费国中国的钢铁厂的需求。“我们没有看到可使镍价重回涨势的有力理由，”珀斯的一名交易员匿名表示。“供应方面，似乎菲律宾和印尼将会有更多供应，这对价格不是好消息。”

0843GMT时，伦敦期镍跌1.6%，至8,825美元。上海期镍下挫1.20%，报每吨73,160元人民币，前一交易日大跌3.4%。伦敦期铜微跌至每吨5,676美元。上海主力期铜跌0.44%至45,340元人民币。(完)