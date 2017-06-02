《路透晚报》--6月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行资产负债规模突破500万亿日圆，即将超美联储

日本央行资产负债规模超过500万亿(兆)日圆(4.48万亿美元)，写下新的里程碑，与美国联邦储备委员会(美联储/FED)的资产负债规模大致相当，自2013年开始实施大规模刺激措施后增长超过两倍。可虽然央行达到了增发钞票的一个重要里程碑，但距离达到2%通胀率的最终政策目标还远得很，凸显出随着日本央行购债步伐似乎已不可持续，该央行所面临的困境。

日本央行的数据显示，截至5月底的总资产规模升至500.8万亿日圆，去年同期为425.7万亿日圆。央行总裁黑田东彦在2013年3月上任时的规模为164.8万亿日圆。

--英国5月建筑业扩张速度为2015年12月以来最快

调查显示，英国上月建筑业活动增速为2015年底以来最快，因房屋建筑活动加快，帮助营建商摆脱年初的不利开局。英国5月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)从4月的53.1跳涨至56.0，为2015年12月以来最高，且高于路透调查所有预估值。

--韩国第一季GDP增速上修至六个季度最高位，受建筑业提振

韩国央行公布的修正数据显示，第一季国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季增长1.1%，为六个季度最高位，高于初值的增长0.9%。第一季经济较上年同期增长2.9%，亦高于增长2.7%的初值。央行官员Kim Young-tai对媒体表示，鉴于第一季韩国经济强劲增长并非由政府带动，韩国经济整体上料已有所改善。分析师表示，将于下周宣布的追加预算也将对经济增长构成额外提振。

--巴西摆脱有史以来最严重的衰退，第一季经济增速创近四年最快

数据显示，巴西经济摆脱有史以来最严重的衰退，创下近四年来的最快增速，这令陷入贪腐丑闻的巴西总统特梅尔(Michel Temer)有更多理由留在总统位子上。巴西第一季GDP较前季增长1.0%，与经济学家的预期相符，并创下2013年第二季以来最快增速。经济学家表示，第二季经济不太可能保持如此强劲的增幅，因第一季的表现受到玉米和大豆大获丰收、以及整个经济领域大幅增加库存地提振。

--美国制裁支持朝鲜武器项目的实体和个人，包括两家俄企

美国把九家企业和政府机构以及三位个人列入黑名单，原因是他们支持朝鲜的武器项目。名单中包括两家俄罗斯企业。俄罗斯国际文传电讯社援引俄罗斯副外长Sergei Ryabkov的话称，对于美国决定就所谓的与朝鲜的关系制裁一名俄罗斯公民以及企业，俄罗斯当局表示不解和震惊。据俄罗斯新闻社报导，Ryabkov表示，俄罗斯正在准备报复措施，这样的制裁不利于恢复美俄关系的努力。

--法国议会选举临近，检方对马克龙内阁一部长展开调查

法国在人心惶惶的选举年又爆丑闻，该国检察官周四对马克龙的总统竞选负责人Richard Ferrand所经手的金融交易展开调查。这项初步调查是在距法国议会选举还有10天之际展开的。马克龙希望由其新创立的共和前进党(Republic On The Move)能赢得议会控制权，并巩固他的权力。目前为止的各种民调显示，马克龙有望实现这一目标，围绕Ferrand的事件并未影响投票意愿。Ferrand目前在马克龙政府担任国土规划部长，曾是社会党成员，是马克龙早期的关键支持者之一。

--独家：美国加州州长将与中方商议连接加州和中国的碳交易市场

美国加州州长布朗(Jerry Brown)表示，本周出访亚洲期间，他会商议将加州与中国的碳交易市场连接起来一事。这显示这位州长有影响全球气候变化政策的雄心。布朗接受路透电话专访时讨论了他的计划。此前美国总统特朗普宣布将退出巴黎国际气候协议。布朗强烈反对退出该协议，他并一直在与各州和各地区一道努力安排自愿协议，来应对全球变暖。加州的碳交易系统已经实现与加拿大的魁北克市场连接。“我想，将中国省市包含进来会是个艰巨任务，但我们肯定在很认真地对待这个可能性，”布朗说。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收升1.6%破两万点关口，并触及近两年高位

日本股市日经指数周五升破两万点关口，为2015年12月以来首见，因强劲的美国经济数据和日圆走软提振了投资者信心。日经指数收盘涨1.6%至20,177.28点，创2015年8月中以来最高收位。本周累计上涨2.5%。成交额和成交量均较高，主板成交量达23亿股，成交额为3.2万亿(兆)日圆，均创5月8日以来最高水准。东证股价指数上涨1.6%至1,612.20点。

--中国股市：沪综指缩量微收升，新区概念股和次新股板块整体反弹

中国股市沪综指缩量微收升。分析师指出，今日大盘以震荡整理为主，沪综指全天大部分时间在3,100点整数关口上下运行，创业板在盘中创出两年多以来新低后，午后市场在抄底资金介入下出现一波上涨，新区概念股亦现反弹。但由于市场整体人气低迷，跟风盘非常稀疏，量能明显萎缩。

沪综指收报3,105.54点，涨2.92点或0.09%，该指数全周累计下跌0.15%；今日上海A股成交1,543亿元人民币，上日为1,806亿元。

--香港股市：收于近两年高位，受全球股市乐观人气提振

香港股市收在近两年高位，受到全球股市乐观人气以及中国大陆资金持续南向流动的支撑。恒生指数和恒生国企指数双双收涨0.4%，分别报25,924.05点和10,666.43点。本周，恒生指数累计涨1.1%，恒生国企指数累计涨0.4%。

--汇市：美元兑日圆触及一周高位，市场静待美国就业数据

美元兑日圆进一步收复失地，稍晚将要公布美国就业数据。从美联储官员的言论来判断，数据应会强化联储本月稍后升息的预期。全球股市人气普遍活跃，以澳元和加元为首的大宗商品货币上涨。英镑兑美元下跌0.2%，不过看来已经趋于稳定，较本周低点高出约0.01美元；英镑兑欧元较周三的两个半月低点高出0.005英镑。美元/日圆在亚洲盘初触及111.680日圆，为5月26日以来高，之后拉回到111.590，日内上涨0.2%。美元/欧元下跌约0.1%，报1.1225美元。

--国际油市：油价跌破50美元，美国退出巴黎气候协定引发供应过剩担忧

油价跌破50美元，美国总统特朗普宣布美国退出巴黎气候协定，可能导致美国原油开采活动的增加，从而令全球原油供应持续过剩。0826GMT，指标布兰特原油期货下跌0.96美元或1.9%，至每桶49.67美元。美国原油期货跌0.97美元或2%，至每桶47.39美元。

--全球金市：现货金触及一周低位，因美国乐观数据助推美元涨势

金价跌至一周低位，因股市攀升且美元持坚，此前美国公布乐观的民间就业数据，料提振美国本月升息前景。0828GMT，现货金跌0.25%至每盎司1,262.20美元，稍早触及5月26日以来最低位1,258.60美元。金价本周至今下跌0.4%，可能录得四周来首个单周跌幅。

--金属期市：伦敦期铜及期镍下跌，受需求疑虑及股市涨势影响

伦敦期铜及期镍价格下跌，受需求趋弱及供应过剩疑虑打压。交易员表示，欧美公布强劲制造业数据后，一些投资人亦由“硬”大宗商品转往股市。钢价下跌亦压抑镍及其他钢铁相关的基本金属涨势，上海螺纹钢期货已连续七个交易日下跌。

0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.4%至每吨5,619美元。上海期交所主力期铜合约收盘变化不大，涨0.04%至每吨45,330元人民币(6,650美元)。伦敦期镍跌1%至每吨8,755美元。今年5月镍价连续第三个月下滑，隔夜触及去年6月以来最低水准。该合约今年累计下滑12%，在主要基本金属中跌幅最大。上海期交所期镍收低1.56%。(完)