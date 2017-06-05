《路透晚报》--6月5日

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--沙特、埃及和阿联酋与卡塔尔断交，指责其支持“恐怖主义”
沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林周一与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义。海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)实力最强大的成员国这样断交是前所未有的情况。这令有关卡塔尔支持穆斯林兄弟会的争端严重升级，而且又添加了对于卡塔尔支持该地区主要对手伊朗的指责。卡塔尔外交部称，对阿拉伯国家“不正当的”断交决定感到遗憾。卡塔尔过去曾否认其支持恐怖主义和伊朗。
能源产业受到震动，因为沙特与卡塔尔分别是全球头号原油出口国与液化天然气(LNG)出口国。虽然原油出货没有立即受到影响，但断交消息出炉后，指标布兰特原油期货涨逾1%至每桶50美元以上。进口商称，如果事态没有严重升级，对位于亚洲的全球LNG购买大户的出口不太可能会受到影响。
--日本5月服务业扩张速度为近两年最快
民间调查显示，日本服务业5月扩张速度为近两年最快，进一步证明日本需求在加速。5月经季节调整的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)从4月的52.2升至53.0。该指数连续第八个月位于荣枯分水岭50上方，并触及2015年8月以来最高。
--IMF警告美国财政刺激不确定性及中国信贷增长为亚洲风险因素
国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏表示，亚洲经济前景笼罩的风险因素包括，美国预期的财政刺激规模不够明确，中国国内信贷迅速增长等。
--韩国推出100亿美元财政刺激计划，旨在刺激就业并提高福利
韩国政府宣布11.2万亿韩元(100.0亿美元)的财政刺激计划，提高社会福利补贴，并采取初步举措以兑现文在寅总统主要的竞选承诺--创造81万个公共部门就业岗位。企划财政部称，该刺激计划将拨款5.4万亿韩元用于创造公共部门和社会服务领域的就业岗位，其中包括消防员、教师以及邮政职工。另有2.3万亿韩元将用于产假补贴以及为需要就医的老年人提供的补贴。
--欧元区5月企业活动保持强劲，暗示经济持续复苏
调查报告显示，5月欧元区企业活动保持强劲，受需求增长支撑。这暗示企业活动的增长将推动经济走上持续复苏的道路。欧元区5月Markit综合PMI终值为56.8，与初值相符，持平于4月。数据编纂机构IHS Markit表示，该数据指向第二季国内生产总值(GDP)增长0.7%。这要高于路透调查中分析师预测的增长0.5%。
德国5月制造业增速超过服务业，综合PMI创下逾六年高位
法国5月服务业连续第11个月扩张，增长动能进一步加强
--英国5月服务业PMI低于预期，因大选疑虑及民众消费力下滑
调查显示，英国服务业5月增速较预期缓慢，因在本周英国大选之前，企业暂缓作出投资决定，且通胀率升高，加重民间家庭生计压力。服务业PMI从上月的55.8降至三个月低位53.8，处于路透所调查分析师预期区间的最低端。5月综合PMI为54.5，为2月以来最低。数据编纂机构MARKIT称PMI数据预示英国第二季GDP较上季增长0.5%，有下行风险。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数近收平，守在22个月高点附近
日本股市日经指数周一几近收平，随着日圆兑美元升势暂缓，日股维持在上周五触及的22个月高点附近。日经指数收低0.03%，至20,170.82点。东证股价指数下跌0.15%，至1,609.97点。JPX日经400指数跌0.2%，至14,358.44点。
--中国股市：沪综指缩量收跌，金融、石化等权重板块获利回吐拖累大盘走低
中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，今日大盘开市后在金融、石化等权重股走弱拖累下迅速走低，而中小盘股因政策利好刺激热度有所恢复。市场整体则交投低迷，成交量持续萎缩，目前存量资金主导行情下，板块间跷跷板效应仍明显。
沪综指收报3,091.53点，跌14.01点或0.45%，今日上海A股成交额创四个月新低至1,433亿元人民币，此前成交额低点为2017年2月3日的1,078亿元，上日成交额为1,543亿元。沪深300指数报3,468.54点，跌0.52%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,456.6点，跌0.81%，成交12,122手。沪股通和深股通分别净买入8.71亿元和净买入10.17亿元。
--香港股市：恒指收低，投资者等待中国经济数据提供交投线索
香港股市收低，在盘内触及23个月高点后涨势暂歇，投资者等待中国5月经济数据和美联储本月稍晚的利率决议。恒生指数下跌0.2%，报25,862.99点。恒生国企指数下滑0.7%，报10,597.05点。
--汇市：美元指数持稳，英镑因伦敦袭击事件走势动荡
美元自上周触及的七个月低点回升，兑欧元与日圆小涨，但如果本周的欧洲央行(ECB)政策会议发出乐观信息，则美元仍然面临风险。英镑在周四大选前各种民调的驱动下起伏不定，现在亦已持稳。而在亚洲盘初，英镑因周六伦敦发生的袭击事件而大跌。
欧元跌幅略超0.1%，报1.1270美元，仍十分接近上周五高位1.1285美元。美元兑日圆上涨0.1%，报110.48日圆。美元指数几乎持平于上周五收位96.756。
--欧元债市：德债收益率持于一个月低点附近，预计欧洲央行仅微调立场
德国指标公债收益率徘徊在一个月低点附近，债市投资者相信，欧洲央行本周仅会朝着退出其非常规刺激措施迈出微微一小步。欧元区经济改善，加上在法国大选后政治风险有所下降，这令有关欧洲央行将在未来几个月缩减或“逐步退出”大规模资产购买计划的猜测升温。德国10年期公债收益率仅上升1.5个基点，至0.29%，接近上周触及的一个月低点，短天期德债收益率仍陷于负值。
--国际油市：油价上涨逾1%，受中东紧张局势和供应收紧影响
油价一度上涨逾1%，受中东地区紧张局势推动，全球原油出口大国沙特及其他阿拉伯国家宣布与卡塔尔断交，此外有迹象显示石油输出国组织(OPEC)石油供应下降令市场收紧。0810GMT，布兰特原油期货涨0.21美元或0.42%，报每桶50.16美元。美国原油期货报每桶47.88，涨0.23美元或0.48%。
--全球金市：金价触及4月末以来高点，因美国就业数据逊于预期
金价持稳，此前美国就业数据令人失望，打击了美联储的升息前景，金价曾涨至逾六周高点。0805 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,280.90美元；盘中稍早触及1,282美元的4月21日以来最高。
--金属期市：伦敦期铜走低，因避险情绪上升
伦敦期铜下跌，因伦敦发生袭击事件后避险情绪上升；期锌和期镍则追随钢铁市场的疲势。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.64%报每吨5,629美元。沪铜下跌0.2%至每吨45,290元人民币。上海期锌下跌1.1%，追随钢材期货跌势。上海期交所螺纹钢期货下跌2.9%。LME期锌跌1.40%报2,493.50美元，LME期镍跌0.34%报8,885美元。(完)
(整理 张涛；审校 王颖)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。