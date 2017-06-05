《路透晚报》--6月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--沙特、埃及和阿联酋与卡塔尔断交，指责其支持“恐怖主义”

沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林周一与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义。海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)实力最强大的成员国这样断交是前所未有的情况。这令有关卡塔尔支持穆斯林兄弟会的争端严重升级，而且又添加了对于卡塔尔支持该地区主要对手伊朗的指责。卡塔尔外交部称，对阿拉伯国家“不正当的”断交决定感到遗憾。卡塔尔过去曾否认其支持恐怖主义和伊朗。

能源产业受到震动，因为沙特与卡塔尔分别是全球头号原油出口国与液化天然气(LNG)出口国。虽然原油出货没有立即受到影响，但断交消息出炉后，指标布兰特原油期货涨逾1%至每桶50美元以上。进口商称，如果事态没有严重升级，对位于亚洲的全球LNG购买大户的出口不太可能会受到影响。

--日本5月服务业扩张速度为近两年最快

民间调查显示，日本服务业5月扩张速度为近两年最快，进一步证明日本需求在加速。5月经季节调整的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)从4月的52.2升至53.0。该指数连续第八个月位于荣枯分水岭50上方，并触及2015年8月以来最高。

--IMF警告美国财政刺激不确定性及中国信贷增长为亚洲风险因素

国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏表示，亚洲经济前景笼罩的风险因素包括，美国预期的财政刺激规模不够明确，中国国内信贷迅速增长等。

--韩国推出100亿美元财政刺激计划，旨在刺激就业并提高福利

韩国政府宣布11.2万亿韩元(100.0亿美元)的财政刺激计划，提高社会福利补贴，并采取初步举措以兑现文在寅总统主要的竞选承诺--创造81万个公共部门就业岗位。企划财政部称，该刺激计划将拨款5.4万亿韩元用于创造公共部门和社会服务领域的就业岗位，其中包括消防员、教师以及邮政职工。另有2.3万亿韩元将用于产假补贴以及为需要就医的老年人提供的补贴。

--欧元区5月企业活动保持强劲，暗示经济持续复苏

调查报告显示，5月欧元区企业活动保持强劲，受需求增长支撑。这暗示企业活动的增长将推动经济走上持续复苏的道路。欧元区5月Markit综合PMI终值为56.8，与初值相符，持平于4月。数据编纂机构IHS Markit表示，该数据指向第二季国内生产总值(GDP)增长0.7%。这要高于路透调查中分析师预测的增长0.5%。

德国5月制造业增速超过服务业，综合PMI创下逾六年高位

法国5月服务业连续第11个月扩张，增长动能进一步加强

--英国5月服务业PMI低于预期，因大选疑虑及民众消费力下滑

调查显示，英国服务业5月增速较预期缓慢，因在本周英国大选之前，企业暂缓作出投资决定，且通胀率升高，加重民间家庭生计压力。服务业PMI从上月的55.8降至三个月低位53.8，处于路透所调查分析师预期区间的最低端。5月综合PMI为54.5，为2月以来最低。数据编纂机构MARKIT称PMI数据预示英国第二季GDP较上季增长0.5%，有下行风险。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数近收平，守在22个月高点附近

日本股市日经指数周一几近收平，随着日圆兑美元升势暂缓，日股维持在上周五触及的22个月高点附近。日经指数收低0.03%，至20,170.82点。东证股价指数下跌0.15%，至1,609.97点。JPX日经400指数跌0.2%，至14,358.44点。

--中国股市：沪综指缩量收跌，金融、石化等权重板块获利回吐拖累大盘走低

中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，今日大盘开市后在金融、石化等权重股走弱拖累下迅速走低，而中小盘股因政策利好刺激热度有所恢复。市场整体则交投低迷，成交量持续萎缩，目前存量资金主导行情下，板块间跷跷板效应仍明显。

沪综指收报3,091.53点，跌14.01点或0.45%，今日上海A股成交额创四个月新低至1,433亿元人民币，此前成交额低点为2017年2月3日的1,078亿元，上日成交额为1,543亿元。沪深300指数报3,468.54点，跌0.52%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,456.6点，跌0.81%，成交12,122手。沪股通和深股通分别净买入8.71亿元和净买入10.17亿元。

--香港股市：恒指收低，投资者等待中国经济数据提供交投线索

香港股市收低，在盘内触及23个月高点后涨势暂歇，投资者等待中国5月经济数据和美联储本月稍晚的利率决议。恒生指数下跌0.2%，报25,862.99点。恒生国企指数下滑0.7%，报10,597.05点。

--汇市：美元指数持稳，英镑因伦敦袭击事件走势动荡

美元自上周触及的七个月低点回升，兑欧元与日圆小涨，但如果本周的欧洲央行(ECB)政策会议发出乐观信息，则美元仍然面临风险。英镑在周四大选前各种民调的驱动下起伏不定，现在亦已持稳。而在亚洲盘初，英镑因周六伦敦发生的袭击事件而大跌。

欧元跌幅略超0.1%，报1.1270美元，仍十分接近上周五高位1.1285美元。美元兑日圆上涨0.1%，报110.48日圆。美元指数几乎持平于上周五收位96.756。

--欧元债市：德债收益率持于一个月低点附近，预计欧洲央行仅微调立场

德国指标公债收益率徘徊在一个月低点附近，债市投资者相信，欧洲央行本周仅会朝着退出其非常规刺激措施迈出微微一小步。欧元区经济改善，加上在法国大选后政治风险有所下降，这令有关欧洲央行将在未来几个月缩减或“逐步退出”大规模资产购买计划的猜测升温。德国10年期公债收益率仅上升1.5个基点，至0.29%，接近上周触及的一个月低点，短天期德债收益率仍陷于负值。

--国际油市：油价上涨逾1%，受中东紧张局势和供应收紧影响

油价一度上涨逾1%，受中东地区紧张局势推动，全球原油出口大国沙特及其他阿拉伯国家宣布与卡塔尔断交，此外有迹象显示石油输出国组织(OPEC)石油供应下降令市场收紧。0810GMT，布兰特原油期货涨0.21美元或0.42%，报每桶50.16美元。美国原油期货报每桶47.88，涨0.23美元或0.48%。

--全球金市：金价触及4月末以来高点，因美国就业数据逊于预期

金价持稳，此前美国就业数据令人失望，打击了美联储的升息前景，金价曾涨至逾六周高点。0805 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,280.90美元；盘中稍早触及1,282美元的4月21日以来最高。

--金属期市：伦敦期铜走低，因避险情绪上升

伦敦期铜下跌，因伦敦发生袭击事件后避险情绪上升；期锌和期镍则追随钢铁市场的疲势。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.64%报每吨5,629美元。沪铜下跌0.2%至每吨45,290元人民币。上海期锌下跌1.1%，追随钢材期货跌势。上海期交所螺纹钢期货下跌2.9%。LME期锌跌1.40%报2,493.50美元，LME期镍跌0.34%报8,885美元。(完)