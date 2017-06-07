《路透晚报》--6月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本4月同时指标触及九年高位，得益于强劲的产出

日本政府周三公布的数据显示，衡量当前经济状况的同时指标4月触及九年高点，表明得益于全球经济好转，日本经济正实现稳步复苏。4月同时指标较前月上升3.3点至117.7，创2008年2月以来最高水准。日本政府利用同时指标，对经济是复苏还是衰退做出初步判断。衡量经济前景的指标下降1.2点至104.5，此前连续两个月上升。该指标是基于岗位空缺和消费者信心等领先指标编制。

--澳洲经济追平荷兰创下的持续增长纪录，但已显疲惫

澳洲经济追平荷兰创下的连续103个季度无衰退纪录，但由于薪资增长微乎其微，而且家庭负债沉重，令人对未来的增长活力存有疑虑。澳洲政府公布，第一季GDP较前季仅增长0.3%，与去年第四季1.1%的增幅相比大幅回落。该数据应该会让澳洲央行感到欣慰。该央行刚在一天前承认第一季经济增长情况可能令人失望。但央行充满信心地表示，未来几年经济增速料逐步增至略超过3%。

数据缓解了有关经济将陷入萎缩的担忧，提振澳元上涨0.003美元，至一个月高点0.7542美元。

--英国截至5月的三个月房价同比增幅降至四年低位

抵押贷款机构Halifax称，英国5月房价较上年同期的增幅降至四年低位，突显出自去年退欧公投后，英国房屋市场放缓。截至5月的三个月房价较上年同期上涨3.3%，为2013年5月以来的最低增幅，路透调查预估为上涨3.0%。截至4月的三个月房价同比增长3.8%。但5月房价较前月上升0.4%，一反市场预估的下滑0.1%。

--专访：俄推迟发行人民币计价债券，因中国要求采用熊猫债形式

俄罗斯副财长Sergei Storchak表示，俄罗斯在最后时刻推迟了发行人民币计价债券的计划，因为没有达到中国提出的一项条件--通过在中国国内市场发行熊猫债来融资。俄罗斯原想的是在2016年底借入人民币资金，外界认为俄罗斯希望利用亚洲债市来弥补在获取西方融资方面的局限性。Storchak称，寻求限制资本流出的中国当局并不愿意让国内投资者参与俄罗斯债券市场，而是提议让俄罗斯通过发行熊猫债来筹资。Storchak称，财政部正在研究中国方面的要求。

--德国4月工业订单减少2.1%，降幅远超预期

德国4月工业订单降幅远高于预期，暗示德国工业在第二季初根基不稳。德国经济部称，4月德国工业订单下降2.1%，而之前两个月均为增长。这远逊于路透调查预估的下降0.4%，3月订单小幅上修为增加1.1%。

--日本显示器考虑深化重组，寻求更多融资--日经

日本经济新闻报导称，日本显示器公司(JDI)考虑深化重组，并求助于日本政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)。该公司股价大涨近10%。报导称，除了INCJ，该公司还与其他投资基金进行了接触，正在寻求资本和业务合作。日本显示器的一位发言人称，该报导不是基于该公司的公告。日本显示器已连续三年亏损，受到苹果需求波动的影响。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在淡静交投中收平，等待全球重大事件

日本股市周三几无变动，交投淡静，在本周稍晚一系列可能影响市场的大事件发生前，投资者继续规避风险资产。日经指数收报19,984.62点。投资者静待周四的几大重要事件，即英国大选、欧洲央行会议决策，以及前联邦调查局(FBI)局长科米的国会听证。中国也将在本周发布一连串经济数据。东证股价指数也收平，报1,597.09点。成交额为2.3万亿日圆，为逾一周来最低。

--中国股市：沪综指收升1.2%创逾一个月新高，市场预期好转个股普涨

中国股市沪综指收升1.2%，创逾一个月新高。分析师指出，今日大盘早市迅速走高，随后全日维持高位盘整，个股普涨，成交放大。目前市场预期虽有好转，但此前沪综指在3,150点附近反复震荡积累部分套牢盘，或面临一定技术压力。

沪综指收报3,140.32点，涨38.19点或1.23%，此前收盘高点为5月2日的3,143.71点；今日上海A股成交额为1,941亿元人民币，较上日1,277亿元增逾五成。沪深300指数报3,533.87点，涨1.17%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,533点，涨1.65%，成交15,078手。沪股通和深股通分别净买入5.74亿元和净买入18.08亿元。

--香港股市：收低，更多香港上市企业成为卖空目标

香港股市收低，之前曾创下23个月的盘中新高。有更多的香港上市企业被卖空者锁定。恒生指数跌0.1%，报25,974.16点。恒生国企指数涨0.1%，报10,611.46点。

--汇市：美元/日圆触及七周低位，交易商等待周四的三大重磅事件

美元/日圆触及七周低位，在英国大选、欧洲央行政策决定和美国联邦调查局(FBI)前局长科米作证等重大事件发生前，交易商保持警惕。美债收益率在避险气氛中跌至七个月低位，令美元承压，而且疲弱的美国数据打压了对于美联储升息的预期。

美元兑日圆下跌0.2%，至109.22日圆，为4月21日以来最低。美元指数持稳在96.649，接近上日所及的七个月低点96.517。欧元兑美元跌0.2%报1.1256。澳元上涨0.6%至一个月高点0.7555美元，澳洲第一季GDP较前月增长0.3%，打消了对经济可能停止增长的担忧。英镑下跌0.1%至1.2900美元。

--国际油市：油价受过剩担忧拖累下滑，但中东局势和美库存状况提供支撑

油价下跌，布兰特原油期货处在每桶50美元附近，因市场依旧供给过剩。不过中东地区的紧张局势和美国库存下降，提供了一些支撑。0826GMT，布兰特原油报每桶49.72美元，下跌0.4美元或0.80%。美国原油期货报每桶47.83美元，下跌0.36美元或0.75%。

--全球金市：现货金守在七个月高点附近，等待周四政经事件登场

现货金守在七个月高点附近，周四将迎来多项重大政经事件，料将激发黄金的避险魅力。0856GMT，现货金跌0.02%至每盎司1,293.48美元。美国8月期金跌0.12%至每盎司1,296美元。其他贵金属方面，现货银涨0.14%至每盎司17.6950美元；现货铂金涨0.1%至956.99美元；现货钯金涨0.36%至856.60美元。

--金属期市：伦铜回吐稍早涨幅近持平，因投资者又看好股市

伦敦期铜近持平，因投资者又看好股市，之前曾从股市转向大宗商品。等待本周稍晚重大事件。0824GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.06%至每吨5,619.5美元。上海期货交易所主力期铜跌0.6%至每吨44,880元人民币(6,607美元)。沪铅在中国金属期货中跌幅最大，开盘下挫逾1%，收盘跌0.66%。LME期铅涨0.46%至每吨2,080.5美元，逆转隔夜跌势。(完)