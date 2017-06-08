《路透晚报》--6月8日

资料图片：2016年10月，澳洲，夕阳映照的悉尼港大桥下，一名快递员在低头查看手机上的信息。 REUTERS/Steven Saphore

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第一季GDP增速修正值减半至1%，但复苏势头料未改

日本第一季经济增速远逊于最初估值。但分析师把经济增速下修轻描淡写为石油库存“一次性”调整导致，称这一因素不会妨碍经济复苏。内阁府周四公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率下修为增长1.0%，还不到初值2.2%和分析师预估值2.4%的一半。

--中国5月铜精矿及铜矿砂进口跌至18个月低位，矿山事件影响供给

中国5月铜精矿及铜矿砂进口量降至18个月低位，因采矿活动中断事件影响了对中国的供给，但未锻轧铜进口量较上月跳增。中国海关数据显示，5月铜精矿及铜矿砂进口总量为115万吨，创2015年10月以来最低。未锻轧铜及铜材进口39万吨，环比增加30%，但同比下滑9%。

--恶劣天气致澳洲贸易顺差大幅收窄，经济增长恐再次令人失望

澳洲4月贸易顺差大幅收窄，因强气旋所造成的破坏令煤炭出口腰斩。该数据突显出经济增长恐再次令人失望的风险。4月经季节调整的商品/服务贸易顺差大降82%，至仅5.55亿澳元。这是六个月来最低水平，且远低于市场预估的19亿澳元。上日公布的数据显示，澳洲第一季经济同比增速为2009年以来最慢，很大程度上又是受到异常天气的影响。

--伦敦银行、券商和基金业者增派人手，严阵以待大选结果银行、券商和基金业者正拨出额外人手，用于应对周四晚间可能出现的任何重大市场波动，因民调结果显示选情胶着，让英国大选结果变得更加扑朔迷离。在周四晚间至周五早间逐步公布大选结果之际，位于伦敦的外汇、债券和股票交易团队将严阵以待。英国股市将在周五0700GMT开市，英国公债也要等到期货市场0700GMT开盘后才会开始真正交易，而英镑作为一个全球性货币则是24小时不间断交易。

--特朗普愿协助解决海湾断交危机，阿联酋进一步向卡塔尔施压

美国总统特朗普周三表示，愿协助解决卡塔尔同其他阿拉伯大国之间日益恶化的外交危机。与此同时，阿联酋可能以支持恐怖主义为由对卡塔尔实施经济禁运。这场外交风波显露出负面的经济影响，标准普尔调降了卡塔尔债信评级，而该国货币里亚尔跌至11年低点，因有迹象显示这场风波导致投资外逃。

--英国5月房价创九个月来最低增幅--RICS

英国皇家测量师学会(RICS)调查显示，英国5月房价增速创2016年8月来最慢，待售房屋数量减少，对周四大选的担忧加剧了楼市低迷状况。英国5月RICS房价差值由4月的正22降至正17，低于路透调查的分析师的所有预估值，不过仍显示过去三个月房价温和上涨。RICS表示，其会员绝大多数预期明年整体房价将上扬，并预估未来五年平均房价将每年上涨3.5%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低回吐盘中涨幅，全球性重磅事件即将来袭

日股日经指数周四回吐稍早涨幅，最终收低，市场本来已因即将发生的重大全球性事件而焦虑不安，日圆升值亦来雪上加霜。日经指数收低0.4%至19,909.26点。东证股价指数收跌0.4%至1,590.41点，JPX-日经400指数收跌0.4%至14,171.39点。

--中国股市：沪综指收升至近一个半月新高，低估值二线蓝筹股走势抢眼

中国股市沪综指收升至近一个半月新高，为连三日上涨。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，临近尾盘扩大涨幅。低估值二线蓝筹股走势抢眼，中国平安再获拉升创出近期新高，推动大盘上行，短线大盘有望继续震荡盘升。沪综指收报3,150.33点，涨10.01点或0.32%；今日上海A股成交额为1,788亿元人民币，上日为1,941亿元。沪深300指数报3,560.98点，涨0.77%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,559.8点，涨0.87%，成交13,699手。沪股通和深股通分别净买入10.31亿元和净买入13.9亿元。

--香港股市：创23个月收盘高位，受中国贸易数据稳健提振

香港股市恒生指数再创23个月收盘高位，因中国5月贸易数据表现稳健，在一定程度上抵消了一系列全球重要事件发生前投资者的谨慎情绪。恒生指数收盘涨0.3%至26,063.06点；恒生国企指数收涨0.4%至10,649.90点。

--汇市：大选日英镑接近两周高位，欧元持稳等待欧洲央行会议

英镑在两周高位附近持稳，市场预期英国首相特雷莎·梅的保守党将在大选中赢得多数席位，这给英镑带来支撑。与此同时，欧元持稳，等待欧洲央行今日稍晚公布货币政策决定。英镑兑美元报1.2960美元，在周三所及5月25日以来最高位1.2970美元附近交投。欧元兑美元小跌0.05%报1.1249美元，市场聚焦于欧洲央行将在周四晚些时候公布的货币政策。

--欧元债市：公债收益率上扬，日本央行退场言论引发欧洲相关联想

欧元区公债走疲，有关日本央行退出宽松政策的讨论，为欧洲央行可能释出类似讯号铺路。欧元区公债收益率(殖利率)脱离数周低点，欧洲央行周四的会议，让市场焦点离开地缘政治事件。德国10年期公债收益率小升3个基点至0.28%，脱离周三所及六周低位0.245%。多数其他欧债日内涨2-3个基点。

--国际油市：油价小涨，脱离一个月低位

原油期货价格小涨，上日大幅下挫，因之前公布的官方数据显示，美国原油库存在10周以来首次上升，再度点燃供应过剩忧虑。0831GMT，美国原油期货涨0.31美元或0.68%，至每桶46.03美元。周三该合约收低5.1%，或每桶2.47美元，触及5月4日以来最低结算水平。布兰特原油价格涨0.34美元或0.7%，至每桶48.40美元，上日跌4.1%，亦触及5月4日以来最低位。

--全球金市：英国大选之际金价持稳，欧洲央行会议受关注 金价周四持稳，今日稍后将有I先了重大地缘政治时间，投资者等待可指明市场方向的线索。这些重大事件有可能提振黄金避险需求。0809 GMT时现货金几近持平，报每盎司1,285.91美元。美国8月期金下跌0.4%至每盎司1,288.20美元。

--金属期市：伦敦期铜升至一周高位，因中国贸易数据好于预期

伦敦期铜升至一周高位，此前公布的中国5月贸易数据好转，缓解对该国经济状况的担忧。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜攀升1%至每吨5,677.25美元。铜价被困在介于100日移动均值5,474与200日移动均值5,780美元的区间内。上海期交所期铜上涨0.53%，至每吨45,230元人民币。其他金属同样上扬，涨幅略低于1%。LME期锡昨日下跌1.9%后反弹。(完)