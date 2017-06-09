《路透晚报》--6月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国大选结果爆冷，英镑重挫但英股开高

在英国首相特雷莎·梅要求提前举行的这次大选中，她所领导的保守党意外失去了占议会多数席位的地位。外界担心这可能会导致退欧谈判延后，并加大谈判失败的风险。但工党党魁柯尔宾表示必须推进退欧谈判，因为第50条款已经被触发，现政府必须在11天后展开退欧谈判。

英镑兑美元创4月18日以来最低，兑欧元创11月9日以来最低水准。英镑一周风险逆转指标触及9月以来最低水准，预示可能进一步下跌。英国股市富时指数开高，多数欧元区公债收益率下跌。

--独家：中国万洲国际寻求收购美欧牛肉和禽肉业务

美国Smithfield Foods Inc的母公司--中国万洲国际正在美国和欧洲寻求收购牛肉和禽肉资产，这将加剧其与全球肉类加工商Tyson Foods和JBS SA等对手的竞争。Smithfield是全球最大的猪肉生产商，公司执行长Ken Sullivan对路透表示，他对肉类业务多元化和扩大公司产品阵容的潜力很感兴趣，不过目前尚未达成任何交易。万洲国际投资者关系主管Luis Chein表示，该公司正在美国和欧洲寻找牛肉和禽肉业务收购目标，但没有透露具体目标。

--德国央行略微上调今年通胀率预估并调降明后年预估，均不及ECB目标

德国央行最新预估显示，该国通胀会又一年远低于欧洲央行(ECB)略低于2%的目标。德国央行将2018年2019年德国通胀预估分别下调至1.4%和1.8%，同时微幅上调今年的预估至1.5%。

德国4月出口增长超过预期，但进口录得更大增幅，从而使这个欧洲最大经济体的贸易顺差收窄。

--法国央行上调经济成长预估，但认为有可能会违反公共赤字承诺

法国央行预测，由于国际贸易形势改善，该国经济截至2019年的增速料将略高于先前预期，但有可能违反公共赤字承诺。央行在半年一次的经济展望中表示，2018年和2019年经济增速应该会从今年的预计增速1.4%加快至1.6%。这高于去年12月时的预测，当时预计2017年增长1.3%，2018年和2019年分别增长1.4%和1.5%。该央行称，今年公共财政赤字与经济产出之比料为3.1%，意味着可能再次突破欧盟规定的3%上限。

法国统计局公布，4月工业生产较前月意外下降0.5%，分析师预估为增长0.2%。

--美国众议院通过旨在取代多德-弗兰克法案的CHOICE法案

美国众议院投票通过了取代2010年多德-弗兰克法案的CHOICE法案。不过此案在参议院料将无法获得通过，但能够为修订或废除因2007-09年金融危机而引入的监管规定开启大门。CHOICE法案允许银行在遵守多德-弗兰克法案或持有更多资本之间选择。

--韩国企划财政部表示内需仍然疲弱，因就业市场低迷

韩国企划财政部表示内需依然不振，因就业市场低迷，家庭收入成长温吞。该部在月度经济评估报告中表示，4月15-29岁的青年失业率达11.2%，整体失业率为4%。

[市场摘要]

--日本股市：软银扶助日经指数收高，东证股价指数则因英国大选收平

日本股市日经指数周五收高，指数权重股软银在旗下子公司同意收购一家机器人公司后大涨逾7%。但交易员表示，英国大选让投资者保持谨慎。日经指数上涨0.5%，收报20,013.26点，本周累计下跌0.8%。东证股价指数仅上涨0.1%至1,591.66点。JPX-日经400指数收盘持平，报14,169.70点。

--中国股市：沪综指续收升至一个半月新高，上海本地股板块涨幅居前

中国股市沪综指收升至一个半月新高，连四日上涨。分析师指出，今日公布经济数据符合预期，随着政策协调性增强，市场情绪有所提升，上海板块表现强势涨幅居前。分析师表示，大盘经过连涨之后，需要以震荡整理方式消化上档卖压。沪综指收报3,158.40点，涨8.07点或0.26%，该指数全周累计上涨1.7%；今日上海A股成交额为1,814亿元人民币，上日为1,788亿元。沪深300指数报3,576.17点，涨0.43%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,578.6点，涨0.64%，成交13,058手。沪股通和深股通分别净买入9.03亿元和净买入5.64亿元。

--香港股市：收低，英国大选结果及中国通胀数据影响大盘士气

香港股市收跌，英国大选结果所带来的不确定性，以及中国PPI数据暗示经济放缓，皆令港股信心受挫。恒生指数下跌0.1%，收报26,030.29点。恒生国企指数收低0.5%至10,592.17点。

恒生指数本周上涨0.4%。恒生国企指数本周则下跌0.7%。

--汇市：英镑因英国保守党未获议会多数席位遭重创，其他货币较平静

英镑大幅下跌，因英国首相特雷莎·梅的保守党未能在大选中获得议会多数席位，可能会冲击到英退谈判。英镑兑美元跌2%至1.2698美元，欧洲汇市盘初一度跌约2.5%，触及4月18日以来最低位1.2636美元。美元兑日圆涨0.3%，报110.365日圆。美元指数上涨0.5%至97.392。

欧元兑美元延续隔夜跌势，下跌0.2%至1.1193美元，脱离了一周前触及的七个月高位1.1285美元。

--欧元债市：英国大选冲击令欧元区公债收益率逼近数月低位

欧元区公债收益率下跌，因在距离英退谈判原定启动日仅有数天时，英国执政党失去在议会多数地位，对避险资产带来支撑。德国公债收益率处于近六周低位，近几周已经因为预期英国大选可能出意外而大跌。法国10年期公债收益率触及五个月新低约为0.63%。意大利公债收益率触及一周半低点2.14%。德国指标10年期公债收益率微跌至0.25%。

--国际油市：油价继续下跌，供应过剩问题犹存

油价继续走低，本周稍早曾大跌。证据显示尽管石油输出国组织(OPEC)持续努力透过减产来收紧供应，石油供应仍过剩，给油价带来压力。0825GMT，布兰特原油期货报每桶47.67美元，跌0.19美元或0.40%。美国原油期货报每桶45.44美元，跌0.20美元或0.44%。

--全球金市：黄金连跌第三日，因英国大选产生的不确定性提振美元

黄金连续第三日下跌，因美元在英国选举未产生具有绝对优势党派之后走强。不过多数投资人似乎对这种不确定性不以为然。0827GMT，现货金下跌0.35%，至每盎司1,274.01美元。现货金可能五周来首次周线下跌。美国8月期金下跌0.25%，至1,276.3美元。现货银跌0.23%，至17.34美元。

--金属期市：上海期铜触及两周高位，受助于中国数据和库存下降

铜价上涨，智利供给担忧及近期数据指向中国进口需求强劲，提供铜价支撑，沪铜则触及两周高位。交易员表示，伦敦金属交易所(LME)和中国上期所的铜库存下降，也支撑了价格。上海期交所期铜收涨1.91%，每吨报45,930元人民币(6,757美元)，为5月26日以来最高收位。0830GMT，LME三个月期铜涨1.10%报每吨5,792.50美元，延续隔夜涨势。上海期锌收高2.47%。伦敦期锌上涨0.93%，每吨报2,490美元。(完)