《路透晚报》--6月9日

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--英国大选结果爆冷，英镑重挫但英股开高
在英国首相特雷莎·梅要求提前举行的这次大选中，她所领导的保守党意外失去了占议会多数席位的地位。外界担心这可能会导致退欧谈判延后，并加大谈判失败的风险。但工党党魁柯尔宾表示必须推进退欧谈判，因为第50条款已经被触发，现政府必须在11天后展开退欧谈判。
英镑兑美元创4月18日以来最低，兑欧元创11月9日以来最低水准。英镑一周风险逆转指标触及9月以来最低水准，预示可能进一步下跌。英国股市富时指数开高，多数欧元区公债收益率下跌。
--独家：中国万洲国际寻求收购美欧牛肉和禽肉业务
美国Smithfield Foods Inc的母公司--中国万洲国际正在美国和欧洲寻求收购牛肉和禽肉资产，这将加剧其与全球肉类加工商Tyson Foods和JBS SA等对手的竞争。Smithfield是全球最大的猪肉生产商，公司执行长Ken Sullivan对路透表示，他对肉类业务多元化和扩大公司产品阵容的潜力很感兴趣，不过目前尚未达成任何交易。万洲国际投资者关系主管Luis Chein表示，该公司正在美国和欧洲寻找牛肉和禽肉业务收购目标，但没有透露具体目标。
--德国央行略微上调今年通胀率预估并调降明后年预估，均不及ECB目标
德国央行最新预估显示，该国通胀会又一年远低于欧洲央行(ECB)略低于2%的目标。德国央行将2018年2019年德国通胀预估分别下调至1.4%和1.8%，同时微幅上调今年的预估至1.5%。
德国4月出口增长超过预期，但进口录得更大增幅，从而使这个欧洲最大经济体的贸易顺差收窄。
--法国央行上调经济成长预估，但认为有可能会违反公共赤字承诺
法国央行预测，由于国际贸易形势改善，该国经济截至2019年的增速料将略高于先前预期，但有可能违反公共赤字承诺。央行在半年一次的经济展望中表示，2018年和2019年经济增速应该会从今年的预计增速1.4%加快至1.6%。这高于去年12月时的预测，当时预计2017年增长1.3%，2018年和2019年分别增长1.4%和1.5%。该央行称，今年公共财政赤字与经济产出之比料为3.1%，意味着可能再次突破欧盟规定的3%上限。
法国统计局公布，4月工业生产较前月意外下降0.5%，分析师预估为增长0.2%。
--美国众议院通过旨在取代多德-弗兰克法案的CHOICE法案
美国众议院投票通过了取代2010年多德-弗兰克法案的CHOICE法案。不过此案在参议院料将无法获得通过，但能够为修订或废除因2007-09年金融危机而引入的监管规定开启大门。CHOICE法案允许银行在遵守多德-弗兰克法案或持有更多资本之间选择。
--韩国企划财政部表示内需仍然疲弱，因就业市场低迷
韩国企划财政部表示内需依然不振，因就业市场低迷，家庭收入成长温吞。该部在月度经济评估报告中表示，4月15-29岁的青年失业率达11.2%，整体失业率为4%。
[市场摘要]
--日本股市：软银扶助日经指数收高，东证股价指数则因英国大选收平
日本股市日经指数周五收高，指数权重股软银在旗下子公司同意收购一家机器人公司后大涨逾7%。但交易员表示，英国大选让投资者保持谨慎。日经指数上涨0.5%，收报20,013.26点，本周累计下跌0.8%。东证股价指数仅上涨0.1%至1,591.66点。JPX-日经400指数收盘持平，报14,169.70点。
--中国股市：沪综指续收升至一个半月新高，上海本地股板块涨幅居前
中国股市沪综指收升至一个半月新高，连四日上涨。分析师指出，今日公布经济数据符合预期，随着政策协调性增强，市场情绪有所提升，上海板块表现强势涨幅居前。分析师表示，大盘经过连涨之后，需要以震荡整理方式消化上档卖压。沪综指收报3,158.40点，涨8.07点或0.26%，该指数全周累计上涨1.7%；今日上海A股成交额为1,814亿元人民币，上日为1,788亿元。沪深300指数报3,576.17点，涨0.43%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,578.6点，涨0.64%，成交13,058手。沪股通和深股通分别净买入9.03亿元和净买入5.64亿元。
--香港股市：收低，英国大选结果及中国通胀数据影响大盘士气
香港股市收跌，英国大选结果所带来的不确定性，以及中国PPI数据暗示经济放缓，皆令港股信心受挫。恒生指数下跌0.1%，收报26,030.29点。恒生国企指数收低0.5%至10,592.17点。
恒生指数本周上涨0.4%。恒生国企指数本周则下跌0.7%。
--汇市：英镑因英国保守党未获议会多数席位遭重创，其他货币较平静
英镑大幅下跌，因英国首相特雷莎·梅的保守党未能在大选中获得议会多数席位，可能会冲击到英退谈判。英镑兑美元跌2%至1.2698美元，欧洲汇市盘初一度跌约2.5%，触及4月18日以来最低位1.2636美元。美元兑日圆涨0.3%，报110.365日圆。美元指数上涨0.5%至97.392。
欧元兑美元延续隔夜跌势，下跌0.2%至1.1193美元，脱离了一周前触及的七个月高位1.1285美元。
--欧元债市：英国大选冲击令欧元区公债收益率逼近数月低位
欧元区公债收益率下跌，因在距离英退谈判原定启动日仅有数天时，英国执政党失去在议会多数地位，对避险资产带来支撑。德国公债收益率处于近六周低位，近几周已经因为预期英国大选可能出意外而大跌。法国10年期公债收益率触及五个月新低约为0.63%。意大利公债收益率触及一周半低点2.14%。德国指标10年期公债收益率微跌至0.25%。
--国际油市：油价继续下跌，供应过剩问题犹存
油价继续走低，本周稍早曾大跌。证据显示尽管石油输出国组织(OPEC)持续努力透过减产来收紧供应，石油供应仍过剩，给油价带来压力。0825GMT，布兰特原油期货报每桶47.67美元，跌0.19美元或0.40%。美国原油期货报每桶45.44美元，跌0.20美元或0.44%。
--全球金市：黄金连跌第三日，因英国大选产生的不确定性提振美元
黄金连续第三日下跌，因美元在英国选举未产生具有绝对优势党派之后走强。不过多数投资人似乎对这种不确定性不以为然。0827GMT，现货金下跌0.35%，至每盎司1,274.01美元。现货金可能五周来首次周线下跌。美国8月期金下跌0.25%，至1,276.3美元。现货银跌0.23%，至17.34美元。
--金属期市：上海期铜触及两周高位，受助于中国数据和库存下降
铜价上涨，智利供给担忧及近期数据指向中国进口需求强劲，提供铜价支撑，沪铜则触及两周高位。交易员表示，伦敦金属交易所(LME)和中国上期所的铜库存下降，也支撑了价格。上海期交所期铜收涨1.91%，每吨报45,930元人民币(6,757美元)，为5月26日以来最高收位。0830GMT，LME三个月期铜涨1.10%报每吨5,792.50美元，延续隔夜涨势。上海期锌收高2.47%。伦敦期锌上涨0.93%，每吨报2,490美元。(完)
(整理 张涛；审校 王颖)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。