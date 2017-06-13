《路透晚报》--6月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国首相特雷莎·梅将与北爱DUP领导人会面，试图避免第二次大选

英国首相特雷莎·梅周二将与北爱尔兰民主联盟党(DUP)的领导人会面，以试图保住其首相职位，并避免英国进行第二次大选。若再次大选可能会导致英国退出欧盟的谈判陷入混乱。特雷莎·梅周一对党内表示，只要大家还要她，她将继续担任首相。

--美联储6月会议料将升息，释出更多资产负债表缩减计划细节

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二展开两日政策会议，基于美国就业市场趋紧，外界普遍预期美联储将调升指标利率，或许还将提供更多缩减资产负债表计划的细节。美联储预定周三1800GMT公布决议。美联储主席叶伦预定1830GMT召开记者会。

--英国5月CPI较上年同期意外上升2.9%，增幅创下近四年最高

英国国家统计局公布，5月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%，路透调查预估为上 升0.2%。5月CPI较上年同期上升2.9%，同比升幅为2013年6月以来最高，路透调查预估为上升2.7%。

--日本东芝面临新诉讼，计划为3月止财年提列额外拨备

日本东芝表示，遭到另一组海外投资者起诉，要求东芝因两年前爆发的会计丑闻赔偿439亿日圆(3.99亿美元)。东芝称，计划提列额外拨备，用于截至3月底的财年的诉讼。东芝自从承认发生会计丑闻后，现在已经被26个组织和个人起诉，被寻求的损害赔偿总计达1,084亿日圆。

--美国财政部公布金融改革计划，但遭到批评

美国财政部公布一项大幅修改金融监管框架计划，影响层面广泛，提议的改革举措包括：放松大型银行交易业务目前面临的限制、减轻大型银行年度压力测试负担。但改革倡导者和民主党议员等人士很快就指责称，该计划相当于给华尔街派送福利，对那些在2007-2009年金融危机期间失去居所和就业的美国消费者有害。

--美国司法部长将针对“通俄门”公开发表证词

美国司法部长塞申斯周二在参议院委员会的公开证词，对于总统特朗普竞选团队与俄罗斯干预2016年大选的可能关连，势必成为另一场高度引人瞩目的听证会。听证会预定1830GMT开始，这将是塞申斯接任司法部长后的首次国会听证会，他料将面临严厉质问，有关他在竞选期间与俄罗斯官员的接触，以及是否涉入开除前联邦调查局(FBI)局长科米一事。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数基本收平，美国科技股下滑造成的影响减弱

日本日经指数周二收复稍早多数失地并持稳，美国科技股下滑造成的影响已减弱。日经指数小跌0.05%收报19,898.75点。

--中国股市：沪综指缩量收升，超跌股整体反弹市场做多气氛有所提升

沪综指缩量收升。分析师指出，今日大盘低开后震荡走高，市场热点出现转换，以周期股和中小盘股为代表的超跌股整体现反弹，市场做多气氛有所提升，但成交量未能同步放大。短期市场观望氛围仍较浓厚，料大盘将维持震荡以待预期明朗。沪综指收报3,153.74点，涨13.86点或0.44%。

--香港股市：收高，投资者无视美国科技股的疲势

港股收高，追随亚洲多数市场走势，扳回上日部分跌幅，投资者无视美国科技股的进一步下滑。恒生指数收涨0.6%，报25,852.10点，周一收低1.2%；恒生国企指数收高0.4%，报10,525.74点。

--汇市：央行升息暗示提振加元跳涨，美元在美联储会议前持稳

加元触及近两个月高点，除此之外市况平静。加拿大央行官员的讲话令市场提升了对该行最早可能今年升息的预期。美元持稳，交易商等待美联储召开为期两天的政策会议，以寻找未来收紧政策步伐的信号。加元周一尾盘上涨近1.5%，兑美元在周二盘初报1.3269加元。美元指数持稳，欧元/美元守在1.12略上方。

--国际油市：油价上涨，因沙特声明将对客户大规模减少供应

油价小幅上涨，受助于石油输出国组织(OPEC)的领导国沙特阿拉伯声明称，将对客户大规模减少供应，不过美国产量增加意味着市场供应仍然过剩。0819GMT，布兰特原油期货报每桶48.51美元，较上日收盘涨0.22美元或0.46%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶46.29美元，涨0.21美元或0.46%。

--全球金市：金价持稳，市场等待美联储会议的利率政策线索

金价持稳，因投资者在美联储开始为期两天的会议之前保持谨慎。美联储可能会就今年余下时间内的利率政策给出暗示。现货金稍早触及6月2日以来低点1,262.61美元，0805GMT，现货金下跌0.1%，至每盎司1,264.01美元，美国期金跌0.2%，至1,266.30美元。

--金属期市：期铜从近两个月高位下滑，中国锌价跌向七个月低位

伦敦金属交易所(LME)期铜从近两个月高位下滑；中国锌价跌向七个月低位，随钢铁价格一道下跌。0817GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.6%至每吨5737.50美元，前一交易日下跌0.6%。上海期货交易所主力期铜合约下跌1.1%，至每吨45,830元人民币。(完)