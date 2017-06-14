《路透晚报》--6月14日

2017年5月5日，悉尼，夕阳余晖中的悉尼歌剧院前的棕榈树。 REUTERS/David Gray

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国2-4月经通胀调整薪资萎缩速度创2014年以来最大

周三公布的官方数据显示，扣除通胀率后，英国民众2-4月薪资萎缩幅度创2014年以来最大，凸显出英国退欧对许多家庭造成的经济压力日增。数据显示，2-4月失业率持稳于逾40年低位4.6%，符合路透调查分析师的预估中值。5月通胀率触近及四年高位2.9%，高于分析师预期。

--消息人士：韩国SK海力士将加入日本官方团队，竞购东芝芯片部门

多名知情消息人士指出，一支由日本政府领头竞购东芝芯片业务的团队，其中将包括韩国芯片大厂SK海力士。在这场激烈收购争夺战中，这支团队的竞争力可望因而提高。知情人士告诉路透，SK海力士将提供贷款，为该竞购提供资金，但不会直接持股。消息人士称，围绕该业务进行的一系列明争暗斗，可能导致东芝无法像之前希望的那样、在周四以前挑选出优先竞购者。

--IEA月报：2018年全球原油供给增速将超越需求增长

国际能源署(IEA)表示，尽管明年全球石油日消费量料首次突破1亿桶，但届时石油供给的增长料将超过需求增速。IEA称，2018年非石油输出国组织(OPEC)成员国原油供应将增长150万桶/日，比今年提高一倍，略高于全球需求的预期增幅。

--伦敦公寓大楼发生大火，至少50人伤亡

伦敦市中心的一座27层公寓楼发生大火，伦敦消防队共出动40辆消防车，200名消防员奋战数小时灭火。着火的是伦敦西部兰开斯特西区的Grenfell Tower大楼，大火吞噬了从第二层到顶层的所有楼层。伦敦消防部门称，有一些人在火灾中丧生。至少50人受伤。

--IMF再度上调今年中国经济成长预估至6.7%，称政策带来支持

国际货币基金组织(IMF)将今年中国经济成长率预估上调至6.7%，指出是“受政策支持，尤其是扩张性信贷和公共投资”。IMF称，目前预计中国2018-2020年平均增长6.4%。尽管上调了增长预期，但IMF建议中国加速改革，使经济向更可持续发展转型，并减轻货币政策的宽松程度。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数微幅收跌观望美联储决议，任天堂表现突出

日本股市日经指数周三微幅收低，交投震荡，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策决议出炉之前，投资人不愿建立部位。日经指数收盘下跌0.1%，至19,883.52点。

--中国股市：沪综指收低创逾一个月最大单日跌幅，保险等金融股领跌

沪综指收低，创逾一个月最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘低开后一路下滑，今晚美联储将宣布其货币政策决议，市场情绪偏谨慎，投资者观望氛围浓厚。此外，安邦保险董事长无法履职的消息加剧保险等金融股卖压，并带动其他蓝筹股获利回吐，对指数形成拖累。沪综指收报3,130.67点，跌23.07点或0.73%，此前最大单日跌幅为2017年5月10日的0.9%。

--香港股市：收盘基本持平，投资者等待美联储决定

基本收平，投资者等待美联储未来政策的更多线索，外界预期美联储今天稍晚会升息。恒生指数上涨0.1%，至25,875.90点。恒生国企指数跌0.1%至10,514.91点。

--汇市：大宗商品货币扩大涨势，市场等待美联储公布利率决议

美元持稳，稍晚美联储将公布利率决议，外界普遍预期将迎来六个月来第三次升息，但何时会进行下次升息存疑。美元兑欧元和日圆大体持稳，但兑大宗商品货币连续第二日下跌。所有商品货币都从对加拿大央行将升息的预期中受益。0743 GMT时，加元、新西兰元和澳元兑美元悉数上涨0.25%，分别报1.3209加元、0.7237美元和0.7558美元。

--欧元债市：公债收益率守在数周低点附近，观望美联储会议讯息

欧洲指标公债收益率守在七周低点附近，分析师指出，在美联储周三会议料将升息之后，低成长及低通胀现象，或将促使美联储声明采取较审慎的论调。德国10年期公债收益率及其他多数欧元区公债收益率日内持平，与美债收益率情况相似。德国10年期公债收益率持平于0.27%，略高于近几个交易日触及的七周低点0.244%。

--国际油市：油价下跌，因OPEC产量增长和美国原油库存上升

油价下跌，之前公布的数据显示，美国原油库存上升，而石油输出国组织(OPEC)虽然承诺减产，也报告其产量有所增加。0850 GMT，布兰特原油期货下跌0.47美元或0.96%至每桶48.25美元。美国原油期货下跌0.54美元或1.16%至每桶45.92美元。

--全球金市：金价小幅上扬，市场关注美联储会议

金价小幅上涨，市场等候美联储为期两天会议落幕；美联储料将宣布升息，并对今年余下时间的货币政策给出指引。0806GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,267.05美元，周二曾触及6月2日以来最低的1,259.16美元。美国8月期金接近持平，报每盎司1,268.90美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，美联储利率决定公布前投资者持谨慎心态

铜价下跌，在美联储为期两日的会议结束前投资者保持谨慎。预计美联储将升息，并给出有关今年剩余时间里货币政策走向的线索。0828 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌7美元，报每吨5,710美元，延续上日跌势。上海期货交易所主力期铜合约收低0.24%，报每吨45,960元人民币。(完)