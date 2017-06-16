《路透晚报》--6月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持政策不变，对消费与全球经济的看法更乐观

日本央行周五维持货币政策不变，而且对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示该央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。但央行总裁黑田东彦指出，目前距离达到2%通胀率仍有一段距离，因此还不适合具体讨论如何退出超宽松货币政策以及这可能如何影响央行财务，这样做只会造成混淆，只有等到通胀达到目标且持稳后，才会讨论退场策略。受黑田东彦宽松论调影响，日圆兑美元跌至两周低点111.38日圆。

--中国4月持有美债规模达到半年来高点，但仍位居日本之后

美国财政部数据显示，中国4月持有美国公债规模连续第三个月上升，达到六个月高点，但继续位居日本之后。日本仍是美国公债的最大持有国。中国4月持有的美国公债增至1.092万亿(兆)美元，高于3月时的1.088万亿，且为10月来的高位。4月日本持有的美国公债降至1.107万亿美元。

--韩国新任财长：低利率并不是导致韩国家庭负债激增的唯一原因

韩国新任企划财政部长官金东兖认为，利率处于低位并不是家庭负债创纪录高位的唯一原因。他暗示，尽管韩国经济受到强劲出口的提振，显现出增强的迹象，他仍然支持国内目前实行的宽松货币政策。

--澳洲五大银行认可46亿美元新税不会致命，但希望外资行也要缴纳

澳洲前五强银行承认，澳洲政府意外开征的46亿美元银行税可以被消化掉，而不会损害国内金融体系稳定，也不会迫使银行业者将业务迁至海外，但银行敦促修正立法，将外资银行也纳入缴税范围，以帮助他们保持在贸易融资和债券交易等利薄市场的竞争力。

--新加坡经济：5月出口较上年同期再次下滑，但电子产品出口依然强劲

新加坡5月非石油国内出口(NODX)连续第二个月下滑，可能是对上年同期高基期效应的反映。数据显示，新加坡5月出口较上年同期下滑1.2%，但降幅小于路透调查分析师预估的下滑3.7%。5月电子产品行业的出口增幅强劲，较上年同期跳升23.3%。电子产品出口是近几个月新加坡出口的主要推动力。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创下一周收盘高位，高田仍停牌

日本股市日经指数周五创下一周收盘高位，因日圆下跌。之前日本央行做出政策决议一如预期，令投资者感到宽慰。日经指数收高0.6%至19,943.26点，为6月9日以来最高收位。该指数本周下跌0.4%。

--中国股市：沪综指缩量小幅收跌，交投淡静金融股尾盘跳水拖累大盘

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘低开后窄幅整理交投淡静，成交保持地量水平，今日题材股和成长股表现较活跃，环保、新区、新能源汽车等板块涨幅居前，本周持续调整的金融股尾盘小幅跳水，对指数形成拖累，预计短期股指续维持缩量整理格局。沪综指收报3,123.17点，跌9.32点或0.30%，本周该指数累计下跌1.12%。

--香港股市：恒生指数收涨，但本周录得三个月来最大单周跌幅

香港股市收盘企稳，上日曾因美国收紧货币政策而大幅下跌，但指标股指录得三个月来最大单周跌幅。恒生指数收涨0.2%，报25,626.49点，但本周累计下跌1.6%，为3月初以来最大单周跌幅。恒生国企指数周五收高0.4%，报10,384.89点，本周累计下挫近2%。

--汇市：美国数据乐观美元走坚，日本央行维持政策不变日圆下滑

美元指数走坚，周线有望收高，此前公布的美国乐观经济数据使投资者有理由冀望美联储将坚持其升息计划。日本央行决议维持政策不变后，日圆维持弱势。0844GMT，美元兑日圆上涨0.4%至111.35日圆。欧元兑美元持稳于1.1172美元，低于周三触及的七个月高点1.1296。

--欧元债市：希腊10年期公债收益率触及近一个月低点，受贷款协议影响

希腊10年期公债收益率跌至近一个月最低，欧元区金主周四同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款。希腊10年期公债收益率一度下跌10个基点至5.766%，为5月23日以来最低水准。其他欧元区公债收益率小升，德国10年期公债收益率在两周高点约0.30%附近盘旋。

--国际油市：油价小升但仍接近六个月低位，受累于全球供应过剩

油价小涨，但仍距六个月低位不远。供应持续过剩打压市场，尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产。0656GMT，布兰特原油期货涨0.20美元或0.4%，至每桶47.12美元。美国原油期货涨0.10美元或0.2%，至每桶44.56美元。

--全球金市：金价触及三周低点，因乐观美国数据鼓舞美元走坚

现货金触及三周低点，或将连续第二周下滑，因乐观的美国经济数据支撑了美元。0758GMT，现货金持平于每盎司1,253.50美元。盘中稍早，触及1,251.05美元，为5月24日以来最低。本周迄今跌幅约1%。美国8月期金涨0.1%至每盎司1,256.4美元。

--金属期市：伦铜平盘附近震荡，但料将录得5月初以来最大单周跌幅

伦铜在平盘附近波动，但仍可能录得5月初以来的最大单周跌幅，因市场将美国利率上升因素纳入考量，利率上升会给美元带来支撑。0818GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜持平，报每吨5,661美元。上海期交所期铜略微收低报每吨45,490元人民币(6,677.53美元)。(完)