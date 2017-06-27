《路透晚报》--6月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特雷莎·梅与北爱DUP敲定13亿美元协议，少数派政府获得支持

英国首相特雷莎·梅敲定了一项可支持其少数派政府的协议，同意提高北爱尔兰支出至少10亿英镑(13亿美元)，从而换取北爱尔兰最大政党的支持。这意味着，现在DUP的10名议员在预算、立法议程、信任动议及英退问题上，将投票支持特雷莎·梅的保守党。

--德拉吉称尽管经济复苏，但欧元区仍需要宽松措施支持

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，尽管欧元区经济正在逐步复苏且通胀上升，但欧元区仍需要欧洲央行“相当程度”的货币宽松措施支持。“通胀形势仍需要相当程度的货币宽松措施，以使其持久并自我维持地成长。”

德拉吉讲话后，欧元升至九日高点，欧元区公债收益率也小涨。

--旧金山联储总裁语出惊人，警告经济陷入低增长模式的风险

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发出警告，美联储和其他发达经济体的央行将发现，长期而言经济会陷入低速增长模式，除非财政当局采取果断行动扭转局面。威廉姆斯周二表示，尽管短期内经济面的消息令人振奋，但更长期而言注定会让人失望。

--西部数据称已与KKR联手向东芝芯片业务重新提交收购要约

西部数据称，已经与私募股权投资公司KKR一起重新对东芝旗下的芯片部门提交了收购要约。西部数据在声明中表示，作为要约的一部分，公司将提供债务融资，以促成业务出售。东芝正在寻求在周三前与优先竞购方签署最终协议，该公司将在周三召开年度股东大会。优先竞购方是日本政府牵头的财团，包括美国私募股权公司贝恩资本。

--美国对加拿大软木课征反倾销税，但三个大西洋省份可豁免

美国商务部初裁将对加拿大软木材课征最高7.72%的反倾销税，但三个大西洋省份可免征这项惩罚性关税。商务部称，若是加上4月时初裁的反补贴税，针对加拿大软木材所课征的税率总计将介于17.41-30.88%。加拿大政府对此做出反应，称将通过包括诉讼在内的途径，积极扞卫本国产业。加国政府称对美方决定“课征不公平的惩罚性反倾销税”深感失望，加方表示，美国豁免三个省份免征此税，表明两国这项长期纷争有明显进步。加国政府称将继续努力和美方就软木材争议保持对话，并且有信心可协商出解决之道。

--通用汽车财务长下调美国2017年新车销量预估

美国通用汽车财务长Chuck Stevens表示，目前预计美国2017年新车销售将略高于1,700万辆，这反映了汽车业正走向温和衰退的普遍预期。通用汽车此前曾预计，美国2017年新车销售可能在1,750万辆左右。Chuck Stevens告诉分析师，今年的销量有可能减少20-30万辆，但该公司通过削减批量销售，在一定程度上可以避免行业衰退的影响。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受日圆走软提振连涨第三日，钢铁股飙涨

日股日经指数周二连涨第三日，因日圆走软提振出口商类股上扬，钢铁板块获得助力，因交易员称有经纪商报告显示钢铁价格逆转走高。日经指数涨0.4%至20,225.09点，该指数上午一度触及20,250.10点的高位。东证股价指数收盘涨0.4%至1,619.02点。

--中国股市：沪综指收升续创逾两个月新高，煤炭板块涨幅居前

中国股市沪综指小幅收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日早盘大盘窄幅震荡，尾盘在权重股回暖推动下，股指再度小幅上扬，但量能明显萎缩。今日部分港股出现暴跌，但未对A股造成明显拖累，盘中煤炭板块涨幅居前，料后市仍将维持震荡格局。沪综指收报3,191.20点，升5.76点或0.18%，此前收盘高点为4月18日的3,196.71点；今日上海A股成交额为1,674亿元人民币，上日为2,002亿元。

--香港股市：收低，因创业板市场创下近两年最大跌幅

香港股市收低，外界对中国强劲工业利润数据的乐观情绪，被香港创业板(第二板)市场因担心政策可能变动造成的跌势所抵消。恒生指数收低0.1%报25,839.99点，恒生国企指数下滑0.3%报10,498.07点。

--汇市：美元下跌，等待美联储官员讲话

美元兑一篮子货币微跌，投资者等待美联储官员讲话，欲寻找迹象了解美联储是否会在今年加息问题上坚持己见。1700GMT美联储主席叶伦将在不列颠学院发表演说，而1515GMT费城联邦储备银行总裁哈克也将在伦敦发表演说。美元指数最新下跌0.3%，报97.180。美元兑日圆也下跌0.3%，报111.475日圆，稍早在亚洲盘曾涨至近五周高点112.075日圆。欧元兑美元涨0.1%至1.1190美元。

--欧元债市：德国10年期公债收益率在低点附近徘徊，静候央行官员讲话

德国指标10年期公债收益率在近两周低点附近徘徊，因接下来将会有数位央行官员要就经济和货币政策前景发表最新看法。10年期德国公债收益率基本持平于0.25%附近，距离上日触及的近两周低位不远。欧元区其他公债收益率多数也基本持平。

--国际油市：油价受空头回补带动连涨第四日，但供应过剩担忧限制涨势

油价连续第四个交易日上涨，受投资者回补空头带动，不过全球供应过剩担忧依然挥之不去。0837GMT，布兰特原油期货涨0.43美元或0.92%，报每桶46.25美元。美国西德克萨斯中质油涨0.36美元或0.83%，报每桶43.73美元。

--全球金市：金价在美联储主席叶伦讲话前上涨

金价上涨，自近六周低点反弹，美元下滑带来支撑，投资者关注今日稍后美联储主席叶伦的讲话，以从中寻找美国货币政策前景的线索。0837GMT时，现货金涨0.64%，至1,252.14美元，美国8月期金涨0.51%至1,252.8美元。

--金属期市：铜价在亚洲尾盘升至平盘上方，受逢低买盘提振

伦敦期铜在亚洲尾盘升至平盘上方，因押注铜价已触及日低的投资者在尾盘掀起一轮买盘。0838GMT，LME三个月期铜涨0.26%至每吨5,809美元，扭转上日跌势。上海期货交易所期铜收涨0.39%至每吨46,720元人民币(6,844美元)。(完)