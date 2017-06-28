《路透晚报》--6月28日

资料图片：2014年3月，以伦敦眼为背景拍摄的水仙花。 REUTERS/Luke MacGregor

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--东芝召开股东大会，出售芯片业务的承诺未能实现

日本东芝周三拉开年度股东大会的帷幕，不仅出售旗下优质资产芯片业务的协议没有达成，还要为一连串让人丢脸的受挫向股东道歉。东芝社长兼CEO纲川智在股东大会上炮轰西部数据，这突显了两个合作伙伴之间的紧张关系。东芝称对西部数据提起诉讼，索偿1,200亿日圆。东芝股价收低1.84%。

--费城联储总裁支持美联储今年再升息一次，但承认通胀疲弱

费城联邦储备银行总裁哈克表示，鉴于近期通胀疲弱可能是暂时现象，美联储计划今年再加息一次是合理之举，同时他预计通胀需要更长时间才能升至美联储的目标水准。哈克的言论凸显出美联储对近两个月意外疲软的通胀数据所持的静观态度。

--英央行副总裁称，先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息

英国央行副总裁康利夫称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。“(我们)确实需要关注国内通胀压力的情况，我认为以我们目前有的数据来看，这给了我们一点时间观察情况如何演变，”康利夫称。

--英国6月房价实现反弹，较前月上涨1.1%

抵押贷款业者Nationwide公布的一项调查显示，英国房价继之前三个月下跌后于6月实现反弹，与楼市其他疲弱迹象相反。6月房价较上月上涨1.1%；但该机构警告称，按月的增幅会比较波动，所以目前还不清楚6月增幅是否体现了需求改善。伦敦6月房价较上年同期增长1.2%，为2012年以来最低的同比增幅。

--美国考虑对钢铁倾销采取大规模举措--商务部长罗斯

美国商务部长罗斯表示，如果贸易伙伴国不能就钢铁倾销问题帮助找到共同解决方案，美国除了寻求“大规模”举措来应对外可能别无选择。他没有具体说明总统特朗普将采取哪些举措来解决钢铁业产能过剩问题。在美国政府看来，这是一个重要问题，称其希望让美国贸易关系更公平。

[市场摘要]

--日本股市：下跌，科技类股表现逊色小盘股也受到打击

日股周三呈震荡走势，科技类股追随美国同业隔夜下滑走势，而人气恶化打击小盘股；大盘银行股则受全球债券收益率(殖利率)上升提振。日经指数跌0.5%至20,130.41点；东证股价指数下跌0.3%，银行股上涨2%减轻了该指数跌势。

--中国股市：沪综指收跌，蓝筹股走势和缓短期大盘将维持盘整格局

中国股市沪综指收跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡，此前消费类股持续上涨后缺乏继续上攻动力进入调整，蓝筹板块整体走势和缓。而煤炭有色等周期股走势重新活跃，市场热点出现转化，料短期大盘将维持盘整格局。沪综指收报3,173.20点，跌18.00点或0.56%，今日上海A股成交额为1,620亿元人民币，上日为1,674亿元。

--香港股市：创下近两周最大跌幅，因抛压冲击小盘股

香港股市创下近两周最大跌幅，市场人气因美股周二大跌而受冲击，另外香港二板市场在昨日跌近10%后，今日录得更多跌幅，大盘亦受此拖累。恒生指数跌0.6%报25,683.50点，恒生国企指数下滑0.9%报10,408.19点。

--汇市：德拉吉讲话提振欧元兑美元升至一年高位

欧元涨至一年高点。欧元上日创出逾一年来最大单日涨幅，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话语调发生变化。德拉吉周二在葡萄牙举行的一次会议上表示发出的暗示，令投资者相信欧洲央行决策者们已准备好开始撤回紧急刺激措施。亚洲时段及欧洲时段盘初，欧元再涨0.7%，最新报1.1381美元。美元走软推动英镑升穿1.28美元，创下自6月8日英国首相特雷莎梅大选失利以来的最高水准。英镑兑欧元则触及11月以来最低，至0.8879。

--欧元债市：欧元区公债价格加快下跌，因ECB释放退出刺激政策信号

欧元区公债收益率连续第二日大涨，因市场预期欧洲央行最早或将在9月宣布缩减刺激政策。公债收益率急剧上升，周二欧洲央行总裁德拉吉放出口风要微调该行的经济刺激政策，受此影响德国期限较短公债收益率触及一年高点。德国10年期公债收益率在两日内上升了近一倍。

--国际油市：油价下滑，美国库存数据引燃供给过剩疑虑

油市下滑，此前有报告称美国石油库存增加，印证了外界对于已持续三年的原油供应过剩局面远未结束的担忧。0834GMT，布兰特原油期货报每桶46.45美元，较上日收位跌0.2美元或0.43%。美国原油期货跌0.28美元或0.61%，报每桶43.97美元。

--全球金市：金价持坚，因美国医保议案投票推迟打压股市和美元

金价持坚，因美元走势挣扎且股市下跌，此前美国医保议案投票推迟及欧洲央行总裁德拉吉暗示，该央行今年可能将削减刺激措施。0830GMT现货金涨0.48%至1,253.23美元，美国8月期金升0.51%至1,253.4美元。

--金属期市：伦敦期铜自近三个月高位下滑，对此前涨势进行盘整

伦铜自上日触及的近三个月高位下滑，铜价对美元走软之际的涨势进行盘整，此前涨势受到供应面收紧支撑。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.49%至每吨5,828.50美元。沪铜上升0.75%，报每吨46,920元人民币。(完)