《路透晚报》--6月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日央行审议委员原田泰：日圆疲弱刺激经济成长并推升通胀

日本央行审议委员原田泰称，日圆疲弱将刺激经济成长并帮助推升通胀。原田泰称，“我们不知道何时会发生，但在某一时刻，日本央行无疑需要收紧货币政策。”其并称央行目前的政策已经足够大胆，重要的是保持这个政策以确保通胀率向2%靠拢。

--日本5月零售销售增长2%不及预期，但上升趋势不变

日本5月零售销售增幅逊于预期，同比增幅较4月大幅收窄，因耐用品和服装销售放缓，不过分析师预期零售销售仍为上升的趋势。经济产业省公布的数据显示，日本5月零售销售较上年同期上升2.0%。数据逊于4月的上升3.2%，亦低于路透调查预估的上升2.6%。

--德国7月GfK消费者信心指数升至2001年10月来最高

调查显示，德国消费者信心在即将进入7月之际升至近16年高位，支持了有关民间消费将继续有力推动今年经济增长的预期。德国智库GfK公布，7月消费者信心指数升至10.6，为2001年10月以来最高。GfK认为，7月信心指数上升要归功于收入预期达到1990年两德统一以来最高水平，因德国强劲的就业市场继续扶持消费和经济增长。

--新加坡金管局：新加坡和全球经济应能适应美联储加息

新加坡金管局局长孟文能称，全球经济应能够适应美国加息，但鉴于金融市场已经习惯了超宽松货币环境，仍需保持警惕。“加息本身是对经济活动增强的一种回应，但仍需警惕。如果加息速度快于预期，那么各经济体和市场...有可能失去平衡，”孟文能向记者表示。

--特雷莎·梅赢得议会投票胜利，工党撙节修正案闯关失败

英国反对党工党在一场投票表决中败北，该党原本冀望通过这次投票试图迫使首相特雷莎·梅调整其撙节政策并增加公共部门薪资。外界认为，这次投票是特雷莎·梅执政能力面临诸多考验中的头一个。特雷莎·梅以323对309票胜出，拿下了自其赢得北爱尔兰小政党支持从而获得议会略微多数席位优势以来的首个议会投票胜利。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收涨接近两年高位，科技股表现出色

日本股市日经指数周四接近两年高位，此前美股反弹；爱德万测试和信越化学工业等科技股跑赢大盘。日经指数收涨0.45%报20,220.30点，接近上周所及2015年8月以来最高水准20,318.11点。东证股价指数收升0.6%至1,624.07点，此前触及近两年高位1,627.54点。

--中国股市：沪综指震荡收升，蓝筹股及煤炭、建材为代表的周期类股领涨

中国股市沪综指收升。分析师指出，今日股指震荡走高，金融等蓝筹股近期略作休整后继续上扬，以煤炭、建材为代表的周期类股亦全面走强。虽然大盘反弹动力正在逐步衰减，但指数回调空间有限，短线仍以结构性行情为主。沪综指收报3,188.06点，涨14.86点或0.47%，今日上海A股成交额为1,471亿元人民币，上日为1,620亿元。

--香港股市：金融股助港股创近三周最高收位，市场憧憬利好政策

香港股市创近三周最高收位，金融类股领涨，市场押注北京方面或在中国国家主席习近平赴港庆祝香港回归20周年之际公布支持性政策。恒生指数涨1.1%至25,965.42点，恒生国企指数涨0.2%至10,432.02点。

--汇市：欧元触及14个月高位，连续第三日上涨

欧元兑美元升逾1.14美元，至略低于14个月的最高水准。0730GMT，欧元/美元上涨0.4%，报1.1425美元，此前短暂升破去年6月高位1.1428。欧元/日圆亦升0.4%，至128.275日圆。英镑在伦敦早盘再涨0.5%，距1.30美元仅咫尺之遥。

--欧元债市：德国10年券收益率触及五周高位，央行缩减刺激担忧犹存

德国10年期公债收益率(殖利率)触及五周高位，投资者尚未能够完全摆脱欧洲央行准备缩减货币刺激措施的担忧。德国10年期公债收益率涨5个基点至0.42%，这是五周来的最高水准。欧元区其他公债收益率日内上升5-6个基点不等。

--国际油市：原油期货连续第六日上涨，因美国产量下降

原油期货连续第六个交易日上涨，创6月19日以来最高水平，受美国原油产量下降影响，但对全球供应过剩的持续担忧继续拖累油价。0832GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.33美元或0.76%，至每桶45.08美元。布兰特原油期货涨0.31美元或0.66%，至每桶47.62美元。

--全球金市：金价微跌，此前因美元下挫而上涨

金价微跌，此前因美元下挫至去年10月初以来最低而带动金价上涨，市场押注欧洲各央行正准备削减货币刺激措施，但金价涨幅受制于股市大幅上涨之势。0833GMT时，现货金下跌0.22%至每盎司1,246.48美元。美国8月期金跌0.24%至每盎司1,246.10美元。

--金属期市：伦铜触及近三个月高点，因美元走软

伦铜突破关键技术水平，供应下滑及美元走软助推铜价触及4月以来最高位。0836GMT，伦敦期铜上涨0.92%至每吨5,935美元。上海期铜上涨1.3%至每吨47,430元人民币。伦敦期铅接近三个月高位，因供应紧缩，并且中国进口增加。(完)