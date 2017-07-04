《路透晚报》--7月4日

资料图片：2012年6月，一枚欧元硬币和希腊曾流通的纸币。

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行求稳维持利率不变，打击澳元下滑

澳洲央行周二维持对经济和利率的中性立场不变，与海外其他一些近期暗示有意收紧货币政策的国家央行的立场形成反差。澳洲央行结束7月政策会议，并维持利率在纪录低位1.5%不变之后，澳元兑美元跌0.005美元。

-朝鲜再射弹道导弹，适逢美国国庆和G20峰会前夕

韩国军方表示，朝鲜周二从西部地区发射一枚弹道导弹，之后落入其东海岸外海。本周稍晚20国集团(G20)领导人将在德国召开峰会。日本政府称，这枚导弹飞行了大约40分钟，之后可能已落入日本专属经济区，并称日本强烈抗议这种明显违反联合国决议的行为。日本首相安倍晋三称，朝鲜无视国际社会的一再警告。安倍称，将要求中国和俄罗斯领导人在处理朝鲜武器项目方面发挥更多建设性的作用。

--英国央行委员麦卡弗蒂坚持认为现在就应该升息

在周二刊出的一篇报纸专访中，英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂坚持认为现在就应该升息的观点，并称英国经济放缓程度并没有预测的那么大。他的言论重申了英国央行上次货币政策会议记录中的观点。金融市场没有反应。

--瑞典央行维持指标回购利率和购债计划不变

瑞典央行周二一如预期，将指标回购利率维持在负0.50%不变，同时亦维持购债计划不变，并补充说不排除进一步降息的可能性。周五公布的一项路透调查显示，受访的17位分析师悉数预测，瑞典央行周二将维持指标回购利率不变，同时将维持2,900亿瑞典克朗的购债计划不变。

--全球贸易：日本首相周四料与欧盟就签署自贸协定达成政治协议--欧盟

欧洲理事会周二称，在日本首相安倍晋三访问欧盟之际，欧盟预计将与日本在周四达成一项关于签署自由贸易协定的政治协议。双方可能会在G20德国峰会前夕达成协议。在G20会议上，欧洲和日本领导人或将敦促美国总统特朗普不要减弱美国对自由贸易的承诺。

--美国市场数据故障导致苹果、谷歌等纳斯达克成分股股价出现错误

周一收盘后，一些在纳斯达克上市的知名企业的股价在部分网站上出现了要么飙涨要么挫跌的情况，而这似乎是由基本上在自动化市场使用的市场数据相关的故障引起的。纳斯达克的一位发言人证实，这些股票的实际价格没有受到影响，也没有以那样的价格完成的交易。纳斯达克在声明中称，他们正在调查不当使用第三方发布的测试数据的情况。纳斯达克网站上的价格没有受到影响。

--三星电子拟在韩投资186亿美元，扩大在芯片等领域的领先优势

以营收计全球最大的记忆体芯片(晶片)制造商--韩国三星电子周二表示，计划在韩国至少投资21.4万亿韩元(186.3亿美元)，以扩大公司在记忆体芯片和下一代智能手机显示器方面的领先优势。该公司还打算在中国西安的NAND生产基地增加一条生产线，以满足对用于长期数据存储芯片需求的增长。三星表示，尚未确定投资规模或时间。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡收跌，受朝鲜发射导弹相关消息打击

日本股市震荡收跌，稍早朝鲜发射一枚飞弹，落入日本海域，几个小时后，有报导称朝鲜将作出重大宣布后，日本股市人气恶化。日经指数跌0.1%至20,032.35点，脱离早盘触及的盘中高位20,197.16点。东证股价指数收低0.3%报1,609.70点。

--中国股市：沪综指收市小跌结束三连升，蓝筹股继续调整

中国股市沪综指收市小跌，结束三连升。分析师指出，白酒、保险等绩优蓝筹股今日继续调整，而昨日尾市强顶大盘的钢铁板块亦出现回调，盘中缺乏有效热点，股指无力继续上涨，只能窄幅弱势震荡。沪综指收报3,182.80点，跌13.11点或0.41%；今日上海A股成交额为1,613亿元人民币，上日为1,565亿元。

--香港股市：恒生指数收低1.5%创12月中以来单日最大跌幅，受腾讯拖累

香港股市遭遇2017年至今表现最糟糕的一天，权重股腾讯控股重挫打压恒生指数跌至五周低点，恐将打断指标股指此前的上行趋势。深圳基金公司Academia Capital Management创办人王洪欣指出，香港市场上半年迅速上涨后，投资人有些高处不胜寒了；未来市场波动性自然会上升。恒生指数收跌1.5%至25,389.01点，创12月15日以来最大单日百分比跌幅。恒生国企指数跌1.0%至10,305.98点。

--汇市：日圆上涨，因澳洲及瑞典央行未加入鹰派行列

澳洲央行的利率政策立场不变，在周二主导主要汇市走势，推动澳元走低，并帮助驱动日圆自七周低点反弹。日圆兑美元和欧元分别上涨0.33%左右，朝鲜试射导弹促使投资者避险，也对日圆构成支持。澳元兑美元日内跌0.7%至0.7610，上周则曾触及近四个月高点。美元指数持稳在96.254。

--欧元债市：德债收益率下跌，债市稍获喘息

欧元区借贷成本下降，因有迹象显示欧洲央行一些决策者对在7月暗示退出超宽松货币政策立场持怀疑态度，这令备受打击的债市获得一些喘息。德国指标10年期公债收益率跌2.5个基点至0.46%，低于周一触及的三个半月高点约0.50%，也略低于2017年内峰值。

--国际油市：油价在美国假日来临前回落，结束连续八日上涨走势

油价在亚洲时段回落，停下八日连涨步伐。此前有迹象显示美国原油产量持续增长势头失去动能，推高了油价。0547GMT，布兰特原油期货跌0.28美元或0.6%，至每桶49.40美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.23美元或0.5%，至每桶46.84美元。

--全球金市：金价小涨，朝鲜试射导弹带来避险需求

金价小涨，朝鲜发射导弹后投资者避开风险资产；不过，金价仍徘徊在上日触及的七周低点附近。0734 GMT，现货金上涨0.4%报每盎司1,224.71美元。金价周一下跌1.7%，创11月以来单日最大跌幅，并触及5月11日以来最低1,218.31美元。美国8月期金上涨0.4%至1,224.50美元。

--金属期市：上海期锌上扬，受益于中国钢铁展望强劲

上海期锌小幅收高，因市场预期锌市基本面已拨云见日，受益于中国钢铁前景强劲。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌下跌1%，至每吨2,776美元，回吐隔夜涨幅。但LME期锌自6月7日以来仍上涨逾10%。沪锌收涨0.61%，报每吨22,940元人民币(3,375美元)。0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.88%至每吨5,878美元，延续上日跌势。主力沪铜跌0.97%至每吨46,920元。(完)