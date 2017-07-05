《路透晚报》--7月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区6月企业活动力道减弱，但第二季仍创逾六年最佳表现--PMI

调查显示，欧元区企业在6月失掉一些动能，但第二季仍创出逾六年最佳表现。企业以强劲步伐迈入2017年下半年。IHS Markit公布，欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)终值为56.3，不及5月的56.8，但轻松高于初值55.7。该指数自2013年中以来就一直处在荣枯线50上方。“综合PMI终值要高于稍早前的初值，表明第二季末成长动能仅略微减弱，”IHS Markit首席景气经济学家Chris Williamson称。

--三星第二季获利或创纪录，有望超过英特尔成全球最大芯片商

韩国三星电子料公布第二季获利创纪录最高，记忆体芯片销售激增，推动该公司首次超过英特尔成为全球按营收计最大的半导体厂商。在供应增长有限的情况下，对智能手机和服务器(伺服器)数据处理能力的要求大为提高，带动了行业超级周期，三星作为全球最大的记忆体芯片厂商，也从中受益不少。三星电子正在赶超英特尔，从后者手中夺下全球半导体业市场份额的头把交椅，为1991年以来首次。

--日本央行将下调通胀预估，暂不放松货币政策--消息人士

据知情人士称，本月日本央行将下调通胀预估，但暂不扩大刺激计划。据消息人士称，日本央行料将在7月19-20日的利率评估中维持货币政策不变，并给出一个比6月版本更为乐观的经济评估，称经济在温和扩张。在7月20日将公布的长期预估季度评估中，日本央行可能将下调截至2018年3月底本财年的通胀预估，并可能下调下一个财年的通胀预估。调降预估的幅度可能较小，反映近期油价下跌、企业不愿提高产品售价及通胀预期疲弱的影响。

--诺基亚与小米签署专利授权协议

电信网络设备大厂诺基亚和中国手机厂商小米科技宣布，双方已签署一份专利授权协议。协议涵盖交叉授权彼此的移动通讯标准专利。诺基亚还将提供小米网络基础设施设备。“小米是全球领先的智能手机制造商之一，我们很高兴能与他们达成协议。”诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)在声明稿称。

--TomTom与百度将在电脑辅助驾驶地图进行合作

荷兰车用导航软件厂商TomTom NV称，已与中国互联网企业百度敲定协议，双方将在适用电脑辅助驾驶的数字地图方面进行合作。TomTom未透露任何条款，但表示协议对当前会计年度的获利无影响。由于监管原因，中国一直是TomTom地图覆盖范围的弱点。执行长Harold Goddijn在声明稿称，百度将采用TomTom的地图制图平台，百度在自动驾驶和人工智能方面有其本身的技术。

--沃尔沃2019年以后的新款车都将为纯电动或混合动力车

中国吉利汽车旗下的沃尔沃汽车表示，2019年起推出的所有新款汽车都将为纯电动或混合动力车，终结近一个世纪以来沃尔沃只有内燃机引擎汽车的局面。沃尔沃在2019年之前推出的纯内燃机引擎的车款还将继续生产，但该公司称届时所有车型都会推出从纯电动车到插电式混合动力车的各种新车款。2019年至2021年预定推出的五款新车中有三款将挂上沃尔沃品牌，另外两款则是挂上Polestar品牌，这五款新车都将是纯电动或混合动力车。

[市场摘要]

--日本股市：从三周低点反弹，景气循环股涨势盖过朝鲜半岛紧张情绪

日本股市日经指数从盘初的三周低点回升，景气循环股买气不俗，抵销了朝鲜(北韩)试射弹道飞弹所引发的紧张情绪。日经指数收涨0.3%，报20,081.63点，早盘曾跌至6月16日以来低点19,888.90。东证股价指数收涨0.6%，报1,618.63点。

--中国股市：沪综指收升至逾两个半月新高，蓝筹股等发力助大盘站上3,200点

中国股市沪综指收升，创逾两个半月新高。分析师指出，今天在蓝筹股和周期股共同发力作用下，大盘冲击3,200点并收报其上，并开始回补4月份调整以来的缺口，技术形态向好。但今天量能仍然未见明显放大，对大盘后市上涨的持续性和力度或会形成制约。沪综指收报3,207.13点，涨24.33点或0.76%；此前收盘高点为4月17日的3,222.17点；今日上海A股成交额为1,734亿元人民币，上日为1,613亿元。

--香港股市：恒生指数反弹收高，权重股腾讯止跌回升

香港股市由上日跌势反弹收高，受消费及金融板块支撑，另外指数权重股腾讯自七周低点回升，亦提供助力。恒生指数收涨0.5%，至25,521.97点，恒生国企指数上涨0.7%，至10,380.73点。

--汇市：美元兑日圆上涨，兑欧元大体持平

美元兑日圆小升，不过兑欧元则未有多少斩获。投资者静候美联储将公布最近一次的会议记录以及本周稍晚公布的美国就业数据。美元/日圆涨0.3%至113.59，为近两个月来最高。美元/欧元大体持平于1.13530。

--欧元债市：意大利公债收益率上扬，受欧洲央行及银行纾困案变数影响

投资人严密检视意大利公债收益率(殖利率)展望，此前欧洲央行在资产购买行动中，买进意大利公债规模超出平常水准。意大利10年期公债收益率涨1个基点至2.12%。德国10年期公债收益率仍接近年内最高水准，报0.48%。

--国际油市：OPEC供应上升拖累油价下滑，但地缘政治风险带来支撑

油价下滑，受石油输出国组织(OPEC)供应量再次上升拖累，但朝鲜半岛和中东地缘政治紧张局势给油价带来支撑。0821 GMT，布兰特原油期货报每桶49.64美元，较上日收盘涨0.03美元或0.06%。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶47.02美元，跌0.05美元或0.11%。

--全球金市：朝鲜半岛情势疑虑支持黄金买盘，观望美联储会议记录

现货金小升，因朝鲜半岛紧张情势激发黄金避险买需，另外，即将公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录也成为关注焦点。0825GMT，现货金报每盎司1,222.11美元。美国期金8月合约涨0.22%至每盎司1,221.9美元。

--金属期市：伦铜原地踏步，罢工威胁带来支撑

伦铜持稳，受南美相关企业罢工威胁支撑，不过对中国下半年需求疲软的担忧带来拖累。0826 GMT，LME三个月期铜报每吨5,864美元，上日温和下跌0.6%。上海期货交易所期铜收复失地，报每吨47,140元。(完)