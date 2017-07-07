《路透晚报》--7月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行增购公债并无限量买入10年债，旨在遏制收益率升势

日本央行称将买入无限量公债，旨在抑制随发达市场债市全线抛盘而上升的日债收益率。日本央行激进的购债操作导致多数日本公债收益率走低，并打压了日圆汇率。这与近期该行慢慢悄然缩减购债操作规模的做法完全不同。在周五的特殊市场操作中，日本央行按0.110%的收益率不限量地购买10年期公债。央行还将对五年至10年期公债的常规标购规模从之前的4,500亿日圆提高至5,000亿日圆。自去年9月开始实施收益率曲线控制政策以来，这只是第三次使用该武器。

--埃及央行连续第二次升息200个基点，令分析师意外

埃及央行决定将指标利率上调200个基点，为连续第二次会议升息，这令原本预期利率维持不变的分析师感到意外。该行货币政策委员会决定，将隔夜存款利率从16.75%上调至18.75%，将隔夜贷款利率从17.75%上调至19.75%。该央行上次在5月举行的会议亦决定升息200个基点。埃及央行面临通胀快速上升问题。尽管5月核心通胀放缓，但年率仍接近30%。

--英国5月工业和贸易表现令人失望，经济前景疑虑加深

英国公布的官方数据显示，5月制造业产出意外下滑，受汽车生产下降所累。迈进2017年下半年之际，英国经济前景疑虑加重。英国国家统计局周五公布，5月制造业产出较前月下降0.2%，抹去4月升幅，也不及路透调查分析师预估的上升0.5%。工业生产数据亦令人失望，继4月增加0.2%后，英国5月工业生产下滑0.1%。路透调查预估为增加0.4%。

--三星电子称第二季营业利润同比料大增72%创纪录新高

三星电子表示，第二季营业利润可能较上年同期增长72%至纪录新高，超过分析师预期，因记忆体芯片价格强劲帮助提升利润率。三星表示，第二季营业利润可能达到14万亿(兆)韩元(121.1亿美元)。汤森路透调查中19位分析师平均预估为13.1万亿韩元。营收可能较上年同期跳升18%至60万亿韩元，分析师预估为59万亿韩元。考虑到芯片需求不断增长，投资者期待该公司2017年获利将创下纪录。

--伯克希尔哈撒韦接近以约180亿美元收购输电企业Oncor--消息

了解情况的消息人士表示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦的能源分支接近达成协议，以大约180亿美元收购Oncor Electric Delivery Company。Oncor是美国大型输电网络企业之一，其母公司在三年前进入破产程序。两位消息人士称，伯克希尔哈撒韦可能于周五宣布的此项协议对Oncor的估值，或将略低于佛罗里达公用事业公司NextEra Energy此前提出的184亿美元，为巴菲特进行的规模第三大的收购。

--日本准备将免费为沙特阿美提供的原油存储空间扩大30%

日本称准备从今年夏天起，免费为沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)提供的原油存储空间扩大30%。目前在全球产能过剩及油价相对较低背景下，沙特正极力留住北亚地区的客户。免费储油的条件是，在紧急情况下日本可获得对油储的优先使用权。据日本经济产业省一位官员透露，根据去年10月份的一项协议，沙特可用储油空间将增加190万桶至820万桶，存储期限延至2019年。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至三周低位，但未理会日本央行增购公债的决定

日本股市日经指数跌至三周低位，此前全球股市均告下滑，不过投资者很快忽略了日本央行在市场操作中提高公债购买量的决定。日经指数跌0.3%至19,929.09点，为6月15日以来最低收位，本周累计下跌0.5%。东证股价指数跌0.5%至1,607.06点。

--中国股市：沪综指续收创逾两个半月新高，市场信心明显恢复大盘料续上行

中国股市沪综指收升，续创逾两个半月新高。分析师指出，今日估值早盘低开低走，盘中一度跌破3,200点并下探至10日均线(3,194点)附近，临近午盘权重股上涨推动大盘回升。当前市场赚钱效应增加，在技术上完成对突破3,200点有效性的确认后，大盘继续震荡上行概率较大。沪综指收报3,217.96点，涨5.52点或0.17%，该指数本周累计上涨0.80%，此前收盘高点为4月17日的3,222.17点；今日上海A股成交额为2,017亿元人民币，上日为2,020亿元。

--香港股市：收低创四个月来最大单周跌幅，受央行政策紧缩疑虑打击

香港股市收低，尾随多数亚股颓势，并创下四个月来单周最大跌幅，因有关全球主要央行政策收紧的疑虑升高，令全球股市承压。恒生指数周五收跌0.5%，至25,340.85点，本周共下跌1.6%。恒生国企指数跌0.9%，至10,251.83点。

--汇市：日央行增购公债将美元兑日圆推至七周高点，等待非农

美元兑日圆触及七周高位，此前在其他主要央行朝着收紧政策的方向迈进之际，日本央行增加公债购买规模。日圆承压，美元兑日圆涨逾0.5%至113.835，为5月16日以来的最高水平。美元指数小升，本周有望录得涨幅。欧元兑美元近持平报1.1420美元，距离上周触及的14个月高点1.1445不远。

--欧元债市：大跌后整理跌幅，此前欧洲央行缩减刺激担忧重创市场

欧元区公债持稳，市场在又一次受创后整理较大跌幅，投资者重新评估固定收益资产前景，因愈发认为超低息资金时代正在逐步走向终结。德国10年期公债收益率持平于0.57%附近，但仍高于周四突破的0.50%关卡。其他欧元区公债收益率亦多数大致持平，意大利及西班牙10年期公债收益率触及两个月高点。

--国际油市：原油价格跌逾1%，因美国增产加重供应疑虑

油价下跌逾1%，美国原油期货跌破每桶45美元，因有关美国石油产量增加的消息加重供应疑虑；此前已有报导称石油输出国组织(OPEC)产量亦增加。0842GMT，布兰特原油期货下跌1.23美元或2.56%，至每桶46.88美元。美国原油期货下跌1.23美元或2.7%，至每桶44.29美元。

--全球金市：金价料将录得两个月最大周线跌幅，市场等待美国就业数据

金价周五下滑，料将录得两个月最大周线跌幅，投资者寻求从美元走强和美国公债收益率走高中获得更高收益，市场在等待今日稍后将公布的美国非农就业数据。0840 GMT时，现货金跌0.25%至每盎司1,221.64美元，本周至今累计跌1.7%，料将创下5月5日当周以来最大单周跌幅。美国8月期金跌0.18%至1,221.1美元。现货银下滑0.88%至15.85美元，今日稍早触及15个月低点。本周至今累计跌4.1%。

--金属期市：伦敦期铝自隔夜涨势回落，投资者关注充裕的全球供应

伦敦期铝自隔夜涨势回落，投资者关注充裕的全球供应。伦敦金属交易所(LME)期铝价格周四升至逾五周高点，因对主要生产国中国的供应忧虑升温，市场传闻称，当地冶炼厂将被迫关闭部分产能。0838GMT，LME三个月期铝跌4.50美元，或0.23%，报每吨1,939.5美元。上海期交所主力期铝合约收低0.04%，报每吨14,225元人民币(2,092.16美元)。LME三个月期铜报每吨5,834美元。上海期交所主力期铜合约结算价涨0.64%，报每吨47,130元人民币。(完)