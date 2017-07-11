《路透晚报》--7月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--旧金山联储总裁仍预期美联储今年还将升息一次并开始缩表

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，他仍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还将升息一次，并将在未来数月开始缩减庞大的资产负债表。威廉姆斯在悉尼一场活动上回答观众提问时称，他认为最近美国通胀趋弱只是暂时现象，通胀率将在未来一年回升至2%左右。威廉姆斯强调称，若通胀并未如预期般加速，将意味着升息速度会比当前的预期慢得多。他还指出，升息与缩表是收紧政策的补充手段，他对未来政策的预期也把这些工具考虑在内。

--退欧不确定性令英国金融服务业信心暴跌

一项调查结果显示，今年第二季度英国金融服务业对于企业环境的乐观程度下降。行业游说团体英国工业联盟(CBI)及咨询公司普华永道针对94家金融服务企业进行的最新季度调查发现，英国整体行业景气的信心情况恶化，银行和寿险企业尤其悲观。在此之前，已经有一系列黯淡数据显示英国经济走软。

--澳洲6月企业现况指数升至15，为2008年以来最高--NAB调查

澳洲6月企业现况指数升至2008年初以来最高，所有行业的营收与获利全面增强，进一步表明澳洲经济继年初表现迟滞后已重新站稳脚跟。澳洲国民银行(NAB)对超过400家企业的月度调查显示，6月企业现况指数上升4点至正15，远高于长期均值正5。6月企业信心指数上升1点至正9，再度高于长期均值。

--韩国企划财政部称尽管出口强劲，但内需疲弱阻碍经济增长

韩国企划财政部周二称，尽管出口稳步增长，但疲弱的民间消费和低迷的就业增长抑制韩国经济增长。韩国5月零售销售较4月下降0.9%，6月消费者物价指数(CPI)同比上升1.9%，升幅低于5月的2%，这表明内需复苏步伐慢于预期。5月服务业产出亦较上月下降0.3%，4月为上升0.1%。企划财政部称，韩国经济面临朝鲜(北韩)风险、家庭债务上升和就业市场疲弱等带来的不确定性。

--特朗普将提名夸尔斯出任美联储首位负责监管事务的副主席

美国白宫表示，特朗普总统计划提名前财政部官员夸尔斯(Randal Quarles)担任美联储首位负责监管的副主席。夸尔斯的提名必须获得参议院批准。

[市场摘要]

--日本股市：受日圆贬值激励收高，美国科技股涨势带动此间同业攀高

日本股市周二收在近两周高点，因日圆贬值提振许多出口导向个股，美国纳斯达克(Nasdaq)指数上日表现强劲则是提振此间科技股。日经指数.N225收高0.6%至20,195.48点，创6月29日以来最高收位。东证股价指数.TOPX上涨0.7%至1,627.14点，不过成交量触及两周低点14.3亿股。

--中国股市：沪综指收市小跌，创业板退潮而金融股坚挺令大盘区间震荡

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，近日创业板等成长股走势疲弱，盘中经常出现“闪崩”股，令投资者风险偏好降低，而公开市场今日重启逆回购的消息，刺激金融股上涨，令大盘得以企稳，呈现区间震荡。沪综指收报3,203.04点，跌9.59点或0.30%，今日上海A股成交额为2,052亿元人民币，上日为2,226亿元。

--香港股市：创四个月来最佳单日表现，金融类股表现强劲

香港股市延续本周涨势，创四个月来最佳单日表现，受金融类股强劲上涨提振。恒生指数涨1.5%至25,877.64点，恒生国企指数涨2.0%至10,416.20点。金融股涨1.9%，与大陆金融股的强劲涨势相辉映。

--汇市：美元/日圆创四个月高位，新西兰地震后本币下跌

美元兑一篮子主要货币进一步上涨，兑日圆触及四个月高位，受到过去两周10年期美债收益率(殖利率)上升25个基点支撑。新西兰元跌至6月23日以来最低，此前有报导称，新西兰南岛的南部周二发生6.8级地震，尚无有关地震伤亡的报告。0830GMT时，美元指数报96.117，上涨约0.10%。美元兑日圆触及了114.43日圆的3月中旬以来最高。

--欧元债市：欧债收益率恢复升势，焦点转向美联储收紧政策方面

欧元区公债收益率(殖利率)恢复上行，焦点转向世界最大经济体--美国收紧货币政策的步伐，以及美国联邦储备理事会可能何时开始缩减资产负债表。0831 GMT时，德国10年期公债收益率报在0.56%左右，周一为下跌近4个基点，创下约一个月内最大单日跌幅。

--国际油市：油价虽受短期需求前景稳健提振，但整体市况仍疲弱

油价小幅下跌，虽然受未来几周需求前景强劲提振，但由于供应持续过剩，整体市况依然疲弱，促使几家银行下调油价预估。0833GMT时，布兰特原油期货下跌0.28美元，或0.60%，至每桶46.60美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.24美元，或0.54%，报每桶44.16美元。

--全球金市：美元和股市上涨下金价微跌，关注美联储主席叶伦证词

金价微跌，因美元和股市上涨。市场等待美联储主席叶伦周三的证词陈述，以寻找美国升息路径的线索。市场关注周三和周四叶伦就美联储的半年度货币政策和经济报告做出的证词陈述。0836 GMT，现货金跌0.26%报每盎司1,211.1600美元。

--金属期市：铜价上扬，受益于中国钢铁价格走高

期铜在亚洲市场尾盘转至平盘上方，受益于中国钢铁价格上涨。但交易商警告称，投资者正等待美联储主席叶伦在国会发表证词陈述，以寻找有关美联储收紧货币政策的时间线索。期铜料因此承压。0838 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨5,847.00美元，上涨0.39%。(完)