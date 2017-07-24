《路透晚报》--7月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：美国考虑对委内瑞拉实施金融制裁，打击其石油收入--消息

据一位白宫高级官员和一位直接知悉讨论情况的顾问透露，美国正在考虑对委内瑞拉实施金融制裁，停止该国石油的美元支付。此举将严重限制委内瑞拉的原油出口，并耗掉该国政府拥有的美元。上述两位消息人士对路透称，制裁将阻止委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)的所有美元交易，这是白宫正在讨论的各种原油相关措施中最严厉举措中的一条。

--IMF维持今明两年全球增长预估，上调中国等预估

国际货币基金组织(IMF)维持今明两年全球经济增长预估不变，但上调对欧元区和中国的增长预估。IMF在周一发布的最新全球经济展望中称，预计2017年全球国内生产总值(GDP)将增长3.5%，2018年增长3.6%，与4月预估相同。IMF目前预计中国2017年经济增长6.7%，较4月预估值上调0.1个百分点。中国2018年经济增长仍会放缓至6.4%。

--欧洲央行执委莫尔许称，央行可能不再需要非常规货币政策工具

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，随着全球经济和央行政策回归正常化，自金融危机以来所采取的非传统货币政策工具可能不再必要。“前瞻性指引、资产购买、负名义利率、旨在刺激银行放贷的贷款计划，比如定向长期再融资操作(TLTRO)，都是用于对抗当时的挑战，”他在吉隆坡的一次演讲中称。“但随着情况的正常化，这些政策不太可能仍然有必要。”

--调查：英国7月家庭财务状况以三年来最快速度恶化

一项调查显示，7月英国家庭财务状况以三年来最快速度恶化，家庭愈发回避购车、度假和购买家具等大笔消费。金融数据公司IHS Markit表示，英国7月家庭财务状况指数从6月的43.7降至2014年7月以来低点41.8，反应出随着通胀升速快于薪资，家庭收入持续受到挤压。IHS Markit表示，只有27%的家庭预计未来六个月利率将上升，该比例创10月来最低。调查还显示，家庭对大件物品的购买兴趣为2013年12月以来最低。

--PMI调查：下半年开局欧元区企业增速坚稳

调查显示，2017年下半年伊始欧元区企业扩张速度坚稳，不过通胀压力下降可能会削弱对于欧洲央行今年晚些时候撤回刺激措施的预期。7月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的56.3降至55.8，但仍高于50的荣枯分水岭。

另据调查，德国民间部门7月增速放缓，活动降温与工厂在夏季月份关闭有关。Markit德国7月综合PMI初值为连续第二个月下滑，跌至六个月低点55.1。Markit称，数据本身并未反映出德国经济增长进入放缓周期。此外，法国7月企业活动放缓至六个月低位，放缓程度大于市场预期，但制造业活动加速。综合PMI初值跌至55.7，低于6月的56.6，为1月以来最低，且低于分析师平均预测的56.4。

--日本7月制造业PMI初值降至八个月低位52.2，因出口订单迟滞

一项民间调查显示，日本7月制造业活动连续第二个月放缓，因出口需求迟滞。7月经季节调整的Markit/日经日本制造业PMI初值降至52.2，6月终值为52.4。该指数处于八个月低点，但仍连续第11个月高于50的荣枯分水岭。产出分项指数从6月终值52.2降至51.4。但就业分项指数初值从上月终值53.2升至53.4。这是比较乐观的一面。7月衡量未来产出预期的指数初值也升至63.0，为大约五年前Markit开始收集该数据以来的最高水平。

--安倍将就丑闻问题接受国会问询；支持率降至上台以来最低

日本首相安倍晋三周一将在国会就丑闻嫌疑面临问询。这桩丑闻使其支持率降到2012年上任以来最低。之前执政党一位候选人在地方市长选举中失利。几项民调均显示，安倍的支持率已跌破30%，虽然眼下这不会威胁其首相职位，但却让较长期前景笼罩阴云。周日发布的每日新闻7月22-23日调查显示，安倍支持率较6月的上次调查下滑10点至26%。调查还显示，56%的受访者不支持安倍政府，该比例较上次调查上升了12点。

--独家：消息人士称，私募股权投资公司KKR接近以全现金收购WebMD

知情人士周日称，私募股权投资公司KKR & Co LLP接近以全现金收购美国在线医疗出版商WebMD Health Corp，后者市值为21亿美元。消息人士称，经过五个月的标售并获得逾100家企业和私募股权投资公司的竞标，WebMD接近与KKR达成协议，将公司出售给后者。消息人士补充称，该交易料于周一公布。KKR提出的具体收购价还不得而知。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至逾两周低点，受美股下跌和日圆走强打压

日本股市周一跌至逾两周低点，此前美股下跌，日圆走强打击人气，不过投资人在寻找机会买入中小盘股。日经指数收跌0.6%至19.975.67点，为7月7日以来最低收盘位。东证股价指数下跌0.5%，至1,621.57点，盘中成交清淡，成交规模仅为1.9万亿日圆(171亿美元)，创下一个月最低。

--中国股市：沪综指收创近三个半月新高，锂电等热门题材回调但银行股上涨

中国股市沪综指收创近三个半月收高。分析师指出，尽管周期股和锂电池等上周热点板块出现回落，但权重占比较大的银行股稳步上扬，部分大型银行股甚至创下两年来新高，对市场人气有所提振，股指亦随之缓升。沪综指收报3,250.60点，涨12.62点或0.39%；沪深300指数收报3,743.47点，涨0.40%。

--香港股市：恒生指数收涨至两年高位，受消费及科技股拉抬

香港股市升至两年高位，恢复上周短暂停顿的涨势，受益于消费股及科技股之助。恒生指数收高0.5%，或140.74点，至26,846.83点，恒生国企指数上涨0.3%，至10,820.95点。恒生指数上周上涨1.3%，但上周五收低，结束九连涨。

--汇市：美元指数陷入13个月低点，空头仓位达到2013年2月来最高

美元指数跌至13个月低点，因美国公债收益率走弱，以及经济数据低迷，减弱了美联储在今年进一步加息的理由。据路透计算以及美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，美元的投机性空头仓位上周达到2013年2月以来的最高。0809GMT时，美元指数报93.986，上涨0.14%，此前一度跌至93.823，创2016年6月以来最低。

--欧元债市：欧债收益率微升，因IMF上调2017年欧元区经济成长预估

欧元区公债收益率(殖利率)周一微幅上升，因国际货币基金组织(IMF)上调欧元区经济成长预估，表明经济情况走强，有望激励欧洲央行撤出其超宽松货币政策。欧元区公债收益率大多上升1-2个基点，从上周五触及的低点回升。德国指标10年期公债收益率上升1.5个基点报0.52%，上周五触及约0.50%的一周低点。意大利与葡萄牙10年期公债收益率分别降至2.06%和2.90%的近一个月低位。

--国际油市：油价持稳，市场聚焦尼日利亚和利比亚产量问题

油价持于一周低位附近，今日晚些时候石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国举行的会议或许会讨论尼日利亚和利比亚两国产量增加的问题。0813GMT，布兰特9月原油期货跌0.15美元，报每桶47.91美元。该合约周五结算价跌1.24美元，或2.5%，因一家咨询公司预计7月OPEC产量增加，尽管该组织承诺减产。美国原油期货跌0.20美元，报45.57美元。

--全球金市：金价持稳，美国政治不确定性继续令美元承压

金价在触及四周高位后持稳，受到美国政治不确定性支撑，且美元仍接近13个月最低水准。围绕美国总统特朗普财政刺激及税改案获批的怀疑情绪继续令美元承压，不过美元在周一有些许上涨。0844GMT，现货金涨0.02%至每盎司1,254.66美元，稍早曾触及四周高位1,257.18美元。美国8月期金跌0.03%至每盎司1,254.5美元。

--金属期市：伦铜升逾6,000美元关口，接近3月以来高位

在全球一系列制造业报告出炉前，伦敦期铜周一在3月初以来高位附近徘徊，美元持续疲软和矿场供应收紧前景带来支撑。澳新银行在一份报告中表示，供应担忧和美元疲弱已经推高金属价格。安托法加斯塔矿业智利Zaldivar铜矿的工会工人与该公司管理层周四未能就薪资协议达成一致，他们同意将政府调停的谈判延长至本周。0817 GMT，LME期铜微跌0.04%，报每吨6001.50美元。沪铜跌0.08%，报每吨47,760美元。(完)