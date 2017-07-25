《路透晚报》--7月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：根据美澳难民交换协议，澳洲将接收首批中美洲难民

两名熟悉情况的消息人士对路透表示，澳洲将在未来数月接收几十名中美洲难民，这是基于澳洲和美国达成的有争议的难民交换协议而进行的首批交换。作为交换，美国政府称将接收最多1,250名目前被澳洲政府安置在巴布亚新几内亚和瑙鲁的难民。澳洲正考虑关闭这些地方的难民中心。

两名消息人士称，目前被安置在哥斯达黎加的第一批约30名来自萨尔瓦多的难民，将在未来数月被转送到澳洲，之后不久第二批相似数量的难民也将被送到澳洲。

--日本央行6月会议记录显示，委员们讨论了有关退出策略的信息披露问题

周二公布的日本央行6月15-16日政策会议记录显示，围绕央行应就可能退出量化宽松举措披露多少信息，央行决策者展开了讨论。一些委员称，日本央行需明确解释将如何管理政策及其对央行财务状况产生的影响。然而数名委员称，消费者物价距央行的2%通胀目标依然遥远，太快透露退出提议的信息可能导致市场动荡；并称，央行继续就退出量化宽松进行内部分析，这点很重要。

--欧洲央行执委莫尔许称，欧元区经济复苏看俏但仍需宽松货币政策

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在新加坡表示，欧元区经济的持续扩张为欧洲央行带来了更大的信心，但要提高通胀，仍需在很大程度上实行宽松货币政策。莫尔许称，基本通胀仍低迷，且尚未显示出上涨的确凿迹象，他的演说内容完全呼应欧洲央行德拉吉上周的政策会议后的政策声明。

--德国7月Ifo企业景气判断指数再创纪录高位，企业如沐春风

调查显示，德国7月企业景气意外上升，再创纪录高位，各行业景气均有上升。IFO的这份月度调查访问了约7,000家公司，报告称，德国7月IFO企业景气判断指数从前月的115.2升至116.0，路透调查预估为114.9。Ifo经济学家Klaus Wohlrabe表示，强势欧元并未阻碍德国经济。

--韩国预计今年经济成长率为三年来最快，将提高消费且创造就业

韩国上调今年经济成长预估，誓言将维持支持创造就业的扩张性财政政策。韩国政府预计今年经济成长率为3%，为2014年成长3.3%以来的最快。企划财政部预计全球对韩国商品需求改善支撑今年下半年经济成长，另外7月22日批准的11万亿韩元(98.5亿美元)追加预算也支持了财政支出增加。

而据周二公布的路透调查结果，韩国经济继第一季创下六个季度以来的最快增速后，第二季增长步伐料大幅放慢，因为民间消费疲弱拖累经济复苏。12位受访分析师认为，韩国第二季国内生产总值(GDP)预计较前季增长0.6%，增速较第一季的1.1%大幅放慢。

--德国因西门子涡轮机一事，呼吁欧盟进一步制裁俄罗斯

布鲁塞尔两名消息人士说，因西门子燃气涡轮机被运送至俄罗斯占领的克里米亚地区，德国正呼吁欧盟将四名俄罗斯公民以及企业加入制裁行动黑名单。布鲁塞尔一名资深外交界消息人士称，提议新加入黑名单的对象可能包括俄罗斯能源部官员，及将涡轮机运送到克里米亚的俄罗斯公司。另一名消息人士称，欧盟28国代表可能最快周三在布鲁塞尔首次讨论这件事。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收低，东证股价指数跌破关键技术位

日本股市日经指数周二小幅震荡收低。美联储今日稍晚开始政策会议，投资者等待会议结果。日经指数收跌0.1%报19,955.20点。交易商亦担心东证股价指数的长期上涨趋势可能失去动能。该指数收低0.3%报1,617.07点，三个月来首次跌破收盘水准的25日移动均值。

--中国股市：沪综指微收跌工行创九年半新高，热点轮动过快观望者居多

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，尽管昨日大盘创出近三个半月新高，但主要是依赖银行股提振，今日大型银行股走势仍坚挺，其中工行A股创出九年半新高，不过其他热点板块轮动过快，投资者观望居多，大盘整日维持窄幅震荡走势。沪综指收报3,243.69点，跌6.91点或0.21%，日高至3,261.645点；沪深300指数收报3,719.56点，跌0.64%。

--香港股市：近收平盘，其他板块的广泛跌势抵消科技股涨势

香港股市收盘持平，科技类股的涨势被能源和工业类股引领的跌势所抵消，获利了结令后者承压。恒生指数收盘微涨0.02%至26,852点，周一收高0.5%至两年高位。恒生国企指数下跌0.35%至10,782.74点。

--汇市：美元指数跌至13个月低位，市场等待美联储会议

美元指数跌至13个月低位，延续近期跌势，投资者在等待今日稍晚将开始的美联储会议。美元受到疲弱美国经济数据打压，削弱了美联储未来数月升息的理由。而欧洲和中国经济前景正在改善。欧洲及其他地区收紧货币政策的前景，可能使美联储的政策难题更趋复杂。0830GMT，美元指数跌0.04%至93.942，此前一度跌至2016年6月以来的最低水位93.815。

--欧元债市：希腊重返债市，推动借款成本至七年低位

希腊政府借款成本保持在2010年以来最低水准附近，在脱离债市三年之后该国正在努力重返金融市场。希腊周二将发行新的五年期公债。汤森路透IFR报导，该国计划以4.875%左右的票息发行新债。希腊两年期公债收益率基本持平于3.29%，高于周一触及的低位3.21%。意大利与德国10年期公债利差降至2016年12月以来低点153个基点。

--国际油市：油价延续升势，沙特承诺限制石油出口

油价延续升势，之前沙特阿拉伯承诺从下个月起限制原油出口，而OPEC也呼吁几个成员国加大遵守减产协议，来帮助抑制供应过剩并扶助油价。此外，哈里伯顿的执行董事长称北美活跃钻机数的增速“正显露出见顶的迹象”，这一表态也支撑市场。0832 GMT时，9月布兰特原油合约上涨0.22美元至每桶48.82美元。前一日上涨1.1%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.23美元报每桶46.57美元。

--全球金市：金价微涨归功美国政治不确定性，投资者聚焦美联储会议

继前一交易日触及一个月高位后，金价周二微涨，受到美国政治不确定性提振。投资者在等待从美联储会议中寻找其货币政策线索。但0833GMT时，现货金跌0.21%报每盎司1,252.19美元。现货金上日触及每盎司1,258.79美元的6月23日以来高位。美国8月期金跌0.18%报每盎司1,252美元。

--金属期市：伦铜触及五个月高位，受技术面动能提振

伦敦期铜触及2月中旬以来最高水准，此前中国经济意外强劲态势以及美元走软加剧技术面上行动能。0836 GMT，LME期铜上涨1.56%，报每吨6,121美元，稍早曾触及2月20日以来高点6,130美元。沪铜收高1.40%，报每吨48,560元人民币。(完)