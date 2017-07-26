《路透晚报》--7月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国国家统计局公布，第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.3%，路透调查预估为增长0.3%，第一季为增长0.2%。第二季GDP较上年同期增长1.7%，路透调查预估为增长1.7%，第一季为增长2.0%。

英国银行业组织UK Finance发布的数据显示，英国银行业6月经季调的购房抵押贷款批准件数为40,200件，创2016年9月以来最低；6月净抵押贷款放款额增加24.17亿英镑，为2016年3月以来最高。

--独家：伦敦金属交易所将在数周内推出黄金和白银参考价

伦敦金属交易所(LME)向路透称，将开始发布黄金和白银参考价。这可能将挑战洲际交易所(ICE)运营的基准价格的主导地位。全球贵金属生产商和消费者都利用伦敦金银市场协会(LBMA)的基准价格来为合约定价。知情消息人士表示，LME一直在监看参考价，以确保能可靠地与更广大的市场相符，并将在数周内对外公布。该参考价是以一分钟的交易量加权平均价格计价而得。

--马来西亚国家石油公司取消加拿大西部290亿美元LNG项目

马来西亚国家石油公司(Petronas)取消了加拿大西部一个造价拟为360亿加元(290亿美元)的液化天然气(LNG)项目，原因是LNG价格低迷，这对该公司的全球抱负以及加拿大成为LNG大国的期望都是一个打击。位于加拿大不列颠哥伦比亚省(BC省)的Pacific NorthWest LNG项目原定年产量为1,200万吨，并将提振加拿大最大页岩项目的进一步开发，但行业观察人士称，由于推迟了很多年，这一决定在普遍预料之中。”

--澳洲央行总裁对低利率“非常放心”；通胀率再次低于预期

澳洲央行总裁洛威表示，他对于维持利率在纪录低位“非常放心”。同时数据显示通胀率再次低于预期。周三发布的数据显示，澳洲第二季核心通胀率连续第六个季度低于目标水准。“我对当前的政策设定感到放心，因为它有助于创造就业，”央行总裁洛威在悉尼的一次午餐会上称。澳洲央行在2016年8月降息后，一直维持利率在1.50%不变，在消费物价涨势疲弱和家庭负债高企之间寻求平衡。

--参议院共和党人的奥巴马医保替换计划未能获得足够票数通过

美国参议院共和党人数月来努力争取的奥巴马医保替换计划，周二晚间未能获得通过所需的60票。该议案获得43票赞成，57票反对。九位共和党议员投了反对票。本周预计有多场关于废除或取代奥巴马医保法案组成要素的投票，这是其中的第一场。

--美国Global Eagle称与中国海航投资协议未获监管机构批准

美国Global Eagle Entertainment Inc表示，去年与中国海航集团关联企业签署的4.16亿美元投资协定已取消，因未能获得监管机构批准。Global Eagle周二在一份监管申报文件上表示，两家公司未能在投资协议设定的期限之内取得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准。11月时，Global Eagle与海航集团旗下北京喜乐航科技股份有限公司表示，喜乐航将以约4.16亿美元收购Global Eagle的34.9%股权，使之成为单一最大股东。

--香港长江基建出价逾45亿欧元，竞购德国依斯塔--消息人士

知情人士对路透称，香港长江基建(CKI)出价逾45亿欧元(52亿美元)竞购德国计量和能源管理集团依斯塔(Ista)，被视为领跑者。上述人士称，长江基建周二向私募股权公司拥有的依斯塔提出了具有约束力的报价，而两个被认为是强力竞争对手的财团尚未提出最终报价。长江基建是大型综合企业长江和记实业旗下公司。他们补充说，仍不清楚是否有其他竞购方提交了最终报价。

--公司业绩：

* 韩国现代汽车连续第14个季度业绩表现黯淡，因政治面因素持续拖累该公司在其最大市场--中国的销量，而且增加促销也未能提振其在美国的业务。截止6月的第二季，现代汽车净利达8,170亿韩元(7.2914亿美元)，较上年同期下降51%，且为连续第14个季度下滑。

* 法国汽车制造商PSA(标致雪铁龙)集团公布，上半年营收与获利双双增长并优于分析师的预估，其核心的制造部门获利能力还创下纪录新高。

* 戴姆勒第二季营业利润增长15%，低于预期，尽管新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)轿车销售畅旺，帮助将汽车业务的利润率提升至10.2%。

* 日本任天堂表示，第一季度重返获利，表现优于分析师预估，因Switch游戏机需求畅旺。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高中止三连跌，但美联储决议前市场心态谨慎

日本股市上涨，中止三日连跌，因美股强劲涨势提振此间人气，同时卡特彼勒的良好业绩激发投资者对小松制作所和日立建机等公司的兴趣。虽然整体人气改善，但投资者稍后针对盘初上涨的一些股票锁定获利，因在美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚公布货币政策决议前，投资者保持谨慎。日经指数收高0.5%至20,050.16点，四日来首度上涨。东证股价指数上涨0.2%，至1,620.88点。

--中国股市：沪综指收市微升，大型银行股依然坚挺但跟风欲望不强

中国股市沪综指收市微升。分析师指出，大型银行股今日走势继续坚挺，不过保险等前期热门股走势偏弱，其余热点比较分散，难以对市场人气有效提振，股指呈区间震荡，尾市由跌转升。沪综指收报3,247.67点，涨3.98点或0.12%，日高为3,264.848点；今日上海A股成交额为2,283亿元人民币，上日为2,133亿元。沪深300指数.CSI300收报3,705.39点，跌0.38%。

--香港股市：收盘上涨，能源和金融类股涨势抵消其他类股下跌的影响

香港股市收盘上涨，因能源和金融类股上涨抵消了其他类股颓势的影响，这些类股在恒生指数早盘一度触及27,000点大关后遭遇获利了结。指标恒生指数收盘涨0.3%或88.97点，至26,941.02点。该指数本月料连续第七个月录得月线上涨，这将是10年来最长涨势。恒生国企指数涨0.5%至10,831.50点。

--汇市：美元自13个月低位回升，投资者等待美联储政策决定

美元微涨，自前一交易日所及13个月低位回升，因投资者在美联储政策决定前，削减部分空仓。根据路透调查及芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch工具，市场已下调对于美国未来数月升息的预期，认为年底前再次升息的概率不到50%。“如果声明措辞没有调整，我们可以预期美元会温和上涨，美联储在下个月的杰克森霍尔会议上，也会有更好的机会就其政策预期与外界进行沟通，”德国商业银行汇市分析师Ulrich Leuchtmann称。美元指数微升0.1%至94.19，周二跌至13个月低位93.638。欧元兑美元微跌至1.1631。

--欧元债市：公债收益率小跌但守于一周高位附近，观望美联储会议

欧元区公债收益率小跌，但仍接近一周高位，今日稍晚将有美联储会议决议，料将暗示政策收紧走向。美联储料维持利率不变，但可能暗示最快9月开始缩减债券持仓，这将被视为对美国经济投下信任票。这将加深外界认为，随着多数发达经济体逐渐走出金融危机及债务危机阴影响，超宽松货币政策也接近尾声。欧债收益率全线下跌1-2个基点，例如德国10年期公债收益率微跌1.5个基点至0.55%，前一交易日则上涨7个基点。

--国际油市：油价走坚，因市场预期美国库存下滑

国际油价走坚，守于上日触及的八周高点附近，因市场预期美国石油库存下滑，此外，页岩油产量升势亦显示放缓迹象。0814GMT，布兰特原油期货上涨0.38美元，或0.76%，至每桶50.58美元，周二时大涨逾3%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.51美元，或1.06%，至每桶48.40美元。

--全球金市：金价走低，因美元在美联储政策会议结束之前持坚

金价下跌，因美元持坚于数月低位上方，在今日稍晚美联储两天会议结束后，投资者希望从中寻找美联储收紧政策的线索。美联储将于1800GMT公布货币政策声明，外界预计美联储将维持利率不变，且或许会就最早将于9月开始缩减债券持仓一事给出暗示。0816GMT，现货金跌2.36美元，或0.19%，报每盎司1,246.18美元。美国8月期金跌6.4美元或0.51%至1,245.8美元。

--金属期市：伦铜触及两年高位，因美元走软且中国精炼铜需求可能上升

伦敦期铜攀升至逾两年高位，因受到美元走软和有关中国的精炼铜需求可能上升的传闻支撑。瑞银集团驻悉尼分析师Dan Morgan表示，市场预期中国可能考虑从2018年底开始禁止部分废铜进口，该预期推动铜价上扬。“若属实，可能在短期内对市场造成一定影响，”他说。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.94%至每吨6,283.5美元，扩大周一3.3%的涨幅。盘中稍早，铜价一度触及2015年5月以来最高位6,400美元。上海期交所主力期铜合约飙升3.75%至每吨50,050元人民币。(完)