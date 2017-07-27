《路透晚报》--7月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区6月企业贷款增速从危机后高位拉回，M3货供额增长5%

欧洲央行数据显示，对欧元区企业的银行贷款6月大幅放缓，但家庭借贷持于危机后的高位。6月对企业贷款增长2.1%，较前月的成长2.5%大幅放缓，5月增幅为2009年以来最快。6月份对家庭的贷款规模增长2.6%，持平于上月创下的2009年3月以来最高增幅。另外，反映未来经济活动的先行指标--M3年增速在6月从5月的4.9%提高至5.0%。

--德国8月GfK消费者信心指数升至16年高点

德国智库GfK公布的调查显示，已经处于高位的德国消费者信心在即将进入8月之际进一步上升。GfK公布，8月消费者信心指数从7月的10.6升至10.8，创2001年10月以来最高水准。该项调查是针对约2,000名德国人进行的。路透调查的分析师先前预测，德国8月GfK消费者信心指数持平于10.6。

--韩国第二季GDP增幅仅约为前季一半，因建筑业放缓

韩国央行估算，第二季经济增速几乎较第一季下降一半，因稍早支撑整体经济的建筑业活动放缓。第二季国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季增长0.6%，低于1-3月季度1.1%的增幅。路透调查的分析师预测中值是第二季GDP增长0.6%。第二季GDP较上年同期增长2.7%，亦符合路透调查分析师的预估。

--台湾鸿海宣布投资100亿美元在美国威斯康星州建一座显示屏工厂

台湾电子厂商鸿海宣布，将投资100亿美元在美国威斯康星州建造一座生产液晶显示屏(LCD)面板屏幕的工厂。鸿海是苹果旗下iPhones手机的主要供应商。鸿海发表声明称，未来四年将投资100亿美元建造一座工厂，“为该州创造3,000个工作岗位，未来可能增至1.3万个工作岗位。这表明鸿海未来几年将开始对美国制造业进行一系列投资”。

--亚马逊在新加坡推两小时配送服务，与阿里巴巴正面交锋

电商巨头亚马逊在新加坡推出两小时配送服务，由此进军人口众多的东南亚市场，首次与中国竞争对手阿里巴巴在这里正面交锋。亚马逊之前虽然也向新加坡发货，但并未在这里提供更高端服务，比如包括访问该公司视频流服务的Prime服务等等。Prime Now新加坡网站周四上线，承诺两小时内到货。在亚洲，亚马逊基本是回避中国，聚焦印度。但这次来到新加坡，被外界广泛预期是进驻东南亚地区的门户。

--百度与PayPal达成战略协议，吸引全球商户使用百度钱包

百度公布，已与PayPal Holdings Inc达成战略协议以吸引海外商户，因中国科技企业加大争夺海外支付合作伙伴。百度在声明中称，基于战略协议，百度支付平台--百度钱包，将在全球范围内被大约1,700万个PayPal商户接受。百度高级副总裁朱光称，与PayPal在技术及产品创新上进行合作，将可提供百度用户获得终极跨国消费体验。

--公司业绩：

* 大众汽车称，息税前利润(EBIT)从上年同期的19.0亿欧元跳增至45.5亿欧元(53.4亿美元)；高于路透调查分析师平均预估的44.9亿欧元。大众汽车称，核心同名品牌上半年获利翻番至18亿欧元，称这归功于削减成本和销量升高。

* 韩国LG电子公布，由于移动部门的持续亏损，第二季获利仅增长13.6%。该公司准备在第三季发布一款新手机，希望能够藉此扭转业务表现。LG电子称，4-6月当季的营业利润为6,640亿韩元(5.97亿美元)，符合7月稍早做出的初估。当季营收增加3.9%至14.6万亿韩元，也符合公司稍早的初估。

* 德意志银行公布第二季净获利大幅上升至4.66亿欧元(5.47亿美元)，因过去不当行为的法律成本下降，超过了债券交易下滑的影响。德意志银行的业绩超过分析师预期。

* 日本佳能宣布，今年第二次上调全年营业利润预估，因打印机销售复苏，并且用于生产有机发光二极体(OLED)面板的设备订单强劲。公司预计截至12月的全年营业利润将增加44%，达到3,300亿日圆(30亿美元)。这高于分析师平均预估的2,970亿日圆和公司前次预估的2,700亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘微涨，受全球股市普涨以及任天堂升势拉动

日本股市日经指数收盘微涨，受全球风险较高资产普涨以及任天堂股价跳涨的带动。任天堂公布的获利好于预期，提振股价上涨。日经指数收涨0.2%至20,079.64点，收复稍早跌幅。东证股价指数涨0.4%至1,626.84点。

--中国股市：沪综指续微收升，板块走势分化明显中小盘股现整体反弹

中国股市沪综指继续微收升。分析师指出，今日盘中板块走势分化仍然明显，以创业板为代表的中小盘股出现整体大幅上扬，而煤炭、有色等资源股表现疲弱，跌幅居前；目前沪综指临近3,250-3,300点重要阻力区，短期尚需反复震荡消化上方压力。沪综指收报3,249.78点，涨2.11点或0.06%；今日上海A股成交额为2,423亿元人民币，上日为2,283亿元。沪深300指数收报3,712.19点，涨0.18%。

--香港股市：创两年收盘新高，科技与金融股领涨

香港股市连续第四个交易日收高，因美股上涨令投资者信心增强。美联储维持利率不变以及企业财报强劲，扶助美股三大指数均刷新收盘纪录高位。恒生指数收高0.7%报27,131.17点，为两年新高，受助于科技与金融股涨势。恒生国企指数收升0.3%至10,858.19点。

--汇市：美元收复稍早失地持稳，美联储决议引发大跌

美元兑欧元在欧洲交易时段收复失地，此前一度跌至两年半低点，因美联储的利率决定和政策声明引发一波卖盘。美联储大体保持对政策的承诺不变，但也比以前更加明显地指出通胀疲弱，促使美元指数延续始于3月初的跌势。0845GMT，欧元兑美元跌0.06%报1.1725；美元指数跌0.17%报93.511。

--欧元债市：德国两年期公债收益率跌至六周低点，受美联储通胀立场影响

德国短期公债收益率(殖利率)跌至六周低点，因投资者怀疑美联储对通胀的立场软化，可能导致该央行在较长时间内将利率维持在较低水准。欧元区10年期公债收益率当日跌2-3个基点不等。德国两年期公债收益率跌至六周最低位负0.67%。

--国际油市：油价徘徊在八周高位略下方，因美国原油库存减少

原油价格徘徊在八周高位略下方，因投资者寄望美国库存降幅大于预期将削减全球过剩供应。0828GMT时，布兰特原油期货微涨0.02美元或0.04%，至每桶50.99美元，昨日曾上涨约1.5%。美国原油期货跌0.02美元，或0.04%，至每桶48.73美元。

--全球金市：金价升至六周高位，因美联储声明推动美元下跌

金价连续第二天上涨并触及六周高位，因美联储暗示将以缓慢步伐收紧货币政策后，美元降至13个月低位。0832GMT，现货金涨0.07%至每盎司1,261.48美元，盘中曾触及6月15日以来最高水准1,264.90美元。美国8月期金涨0.96%至每盎司1,261.4美元。

--金属期市：伦铜守在两年高位附近，美元走软及中国经济看好提供支撑

伦敦期铜徘徊在昨日触及的两年高位略下方，受到美元走软和中国经济成长及金属需求日益看好的支撑。0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.18%至每吨6,340.5美元，伦铜昨日上涨1.7%，盘中创下2015年5月以来最高水准6,400美元。上海期交所期铜上涨0.4%，至每吨50,040元人民币。(完)