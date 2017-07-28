《路透晚报》--7月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国共和党废除奥巴马医改的议案在参议院被否

美国参议院共和党派周五早间废除奥巴马医改法案的努力失败，对总统特朗普构成沉重打击，共和党为废除2010年平价医疗法案付出长达七年的努力实际上化为乌有。有三位共和党参议员加入民主党派的阵营投下反对票，最后以49票赞同，51票反对的投票结果否决了特朗普医改议案。众议院5月批准其议案以来，参议院共和党员在未能就更为全面的医改措施达成一致后，决定就解除部分奥巴马医改法案的精简版提案进行表决。

--日本6月家庭支出创下2015年来最大增幅，表明经济增长可持续

日本6月家庭支出跳增，创下2015年以来的最大增幅，求才求职比则创下43年新高，表明日益紧俏的就业市场，正在协助推高薪资和消费者支出，尽管是在逐步地推高。虽然就业市场收紧，但日本6月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升0.4%，较上月则持平，而且仍远低于日本央行2%的通胀目标，从而凸显通胀仍顽固地处于低位。这些数据显示日本经济在4-6月季度稳步增长，支持日本央行对经济的乐观评估。

--法国第二季GDP初值为较前季增长0.5%，受出口跳升的推动

法国统计局发布的报告显示，第二季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.5%，出口攀升帮助抵消掉企业库存下降和商业投资放缓的影响。这是法国连续第三个季度录得0.5%的增长率。第二季消费者支出增速扩大至0.3%，前季仅有0.1%。不过企业投资增幅由2.1%降至0.5%，受4月设备到期的临时税收减免的影响。

法国统计局公布的消费者物价调和指数(HICP)初值显示，法国7月消费者物价较6月下滑0.4%，较上年同期上涨0.8%。

--美国1-5月煤炭出口激增，为特朗普能源计划挣得颜面

路透对一份美国政府数据的分析显示，由于欧洲和亚洲需求激增，今年美国煤炭出口跳增超过60%。这样，美国总统特朗普的政府就可以说，复兴煤炭产业的努力在起作用。由美国能源资料协会(EIA)提供给路透的数据显示，美国1-5月的煤炭出口较2016年同期的2,294万吨增长60.3%，达到3,679万吨。虽然较2016年有所反弹，但仍远远低于再之前五年同期的水平。

--独家：沙特阿美顾问建议选伦敦作为公司上市地点--消息

熟悉情况的消息人士告诉路透，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的顾问建议把伦敦作为该公司的上市地点，因美国的信息披露制度对沙特官方来说是一项担忧。这次上市的筹资目标为1,000亿美元，预计将成为全球最大的首次公开发行(IPO)。上述消息人士说，有关上市地点的最终决定将出自负责沙特经济改革工作的王储萨勒曼(Mohammad bin Salman)。他们补充说，将沙特阿美5%股权上市，是沙特2030年愿景规划中最引人注目的部分--这份规划的目的在于让沙特摆脱单一石油经济，实现多元化发展。

--共享单车企业Ofo洽谈10亿美元新融资，软银领投--消息

据熟悉情况的多名消息人士称，中国初创公司Ofo正洽谈在新一轮融资中募集10亿美元，此轮融资由日本软银领投，有望成为中国共享单车行业规模最大的一轮融资。消息人士向路透表示，中国最大的叫车平台滴滴出行可能会加入Ofo的新一轮融资。其中一名消息人士称，在这轮融资后，Ofo的估值可能接近30亿美元。软银亦为滴滴出行的投资股东。

--公司业绩：

* 英国巴克莱银行公布，今年上半年亏损12亿英镑(15.7亿美元)，因出售非洲业务遭受损失。若不计入出售非洲业务的影响，上半年税前利润为23亿英镑，上年同期为20亿英镑。该数字逊于分析师平均预估的27亿英镑。

* 日本最大的券商和投资银行集团--野村控股称，第一季净利增长21%，以国内为导向的零售业务表现出色，抵消了趸售业务债券交易减少的影响。4-6月净利增至569亿日圆(5.1275亿美元)，上年同期为468亿日圆。

* 法国最大的上市银行--法国巴黎银行公布，第二季净利降幅小于预期，得益于成本削减及投行部门营收上升。第二季净利下降6.4%至23.96亿欧元(28亿美元)，路透调查受访的五名分析师平均预估为19.1亿欧元。

* 瑞士第二大银行瑞士信贷公布，第二季度净利较上年同期劲增78%。截至6月底的三个月净利为3.03亿瑞郎(3.126亿美元)，与路透调查中八位受访分析师的平均预估3.02亿瑞郎大致相符。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因科技类股下挫而收跌，周线连续第二周下滑

日股日经指数收跌，此前科技类股追随纳斯达克指数颓势大幅下挫，而投资者对美元兑日圆下滑保持谨慎态度。半导体设备制造商类股下挫，东京电子(东京威力科创)大跌7.2%，爱德万测试跌5.0%，共为日经指数贡献了53个点的跌幅。日经指数跌0.6%，收报19,959.84点。本周该指数累计跌0.7%，为连续第二周周线下滑。东证股价指数跌0.4%，收报1,621.22，成交额触及六周高位2.77万亿日圆。

--中国股市：沪综指收创三个半月新高，消费及钢铁、有色等周期性板块领涨

中国股市沪综指连三日小升，创三个半月收盘新高。分析师指出，今日大盘整体维持震荡整理，沪综指围绕3,250点上下波动，中小盘股整体走势比较沉闷，消费及钢铁、有色等周期性板块则领涨。短线看，大盘经充分消化整理后仍有望冲击3,300点。沪综指收报3,253.24点，涨3.46点或0.11%；此前收盘高点为2017年4月13日3,275.96点；该指数全周累计上涨0.47%；为连续第六周上涨，今日上海A股成交额为1,981亿元人民币，上日为2,423亿元。

--香港股市：因投资者获利了结收低，但已连续三周上涨

香港股市收低，因投资者对本周稍早强劲涨幅进行获利了结，而且追随隔夜美国科技股跌势。恒生指数跌0.6%或151.78点收报26,979.39点，跌势主要集中在能源、科技和金融股方面。不过恒指已连续三周上涨，周线涨幅略高于1%。恒生国企指数跌0.9%，收报10,756.08点，周线下跌0.3%。

--汇市：瑞郎兑美元关键技术位失守，料录得近两年最大周线跌幅

瑞郎下跌，兑美元料将录得逾22个月最大周线跌幅，此前已突破一些主要的技术水准。瑞郎兑欧元走疲态势更为明显，因为在欧洲央行政策制定者近期乐观表态之后，投资者更为看好欧元计价资产。瑞郎兑美元下跌0.3%至0.9677瑞郎，本周下跌超过2%，创下2015年10月以来最大单周跌幅。瑞郎兑欧元下跌0.5%至1.1328瑞郎，根据路透数据，瑞郎兑欧元自2008年9月以来首度在200周均线下方交投。

--欧元债市：短期德债收益率守于六周低位，德国通胀率料下滑

德国短债收益率(殖利率)守在六周低点，稍晚将公布德国通胀数据，料将显示德国通胀率放缓。分析师指出，欧元过去两个月明显升值，应已打压7月通胀率数据；本周稍早美国官员甫对通胀疲软提出警告。德国两年期公债收益率守在负0.675%的六周低点。10年期德债收益率持平于0.53%。

--国际油市：油价小跌但仍接近八周高位，受美国石油库存减少支撑

油价小跌，但仍接近八周高点，因美国库存下滑且石油输出国组织(OPEC)持续努力抑制产量。0743GMT，布兰特原油期货跌0.01美元或0.02%，至每桶51.48美元。美国原油期货跌0.05美元或0.1%，至每桶48.99美元。

--全球金市：金价走稳，投资者静待美国第二季GDP数据

金价持稳，从上日触及的逾六周高位回落，投资者等待今日稍晚的美国第二季GDP数据，从中寻找有关美国经济状况的线索。0736 GMT，现货金微涨0.08%，每盎司1,259.46美元。金价有望录得周线小幅上涨，创5月以来周线连涨纪录。美国8月期金微跌0.07%报每盎司1,259.1美元。

--金属期市：期铜持稳，因美元走势变动不大

铜价基本持稳，因外汇市场走势变动不大。近来铜价主要受到汇市走势驱动。“我们看到美元持平，这可能让市场比较清淡，”澳洲珀斯一位大宗商品交易商表示。铜价本周早些时候触及两年高点每吨6,400美元，原因是美元走软。0710GMT，LME期铜跌0.2%报每吨6,319美元，上日持平。上海期交所主力期铜收低0.42%报每吨49,940元(7,402.58美元)。(完)