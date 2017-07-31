《路透晚报》--7月31日

2017年7月27日，夕阳下的台北南山广场和101大楼。

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：MSCI警告中国企业，停牌过久将从新兴市场指数剔除

MSCI明晟警告称中国企业，股票如果停牌太久将面临被剔除出其指数的风险。此时距离MSCI明晟把中国A股纳入其指标新兴市场指数刚一个月。MSCI明晟亚太地区研究主管谢征傧称，中国在全球市场中比较特殊，停牌个股太多。他称MSCI明晟在密切关注明年将纳入其新兴市场指数的222只中国上市A股。谢征傧称表示，如果发现某个公司停牌过久，超过50天，就会将其从指数中剔除，而且至少12个月内不会再重新纳入。

--欧盟考虑临时冻结账户，防止陷入困境的银行遭挤兑

路透看到的欧盟文件显示，欧盟国家正考虑制定措施使其可以暂停取款，以防止银行遭到挤兑。此举旨在帮助救援那些被视为即将破产或可能破产的银行，但批评人士称，这可能打击储户信心，甚或导致银行陷入困境的传言刚起时储户加速提款。由欧盟轮值主席国爱沙尼亚起草的这份文件称，赋予监管机构权力暂时冻结境况不佳的银行的账户是“可行选项”，文件也承认成员国对此问题存在意见分歧。

--日本6月工业生产增长，暗示经济成长更趋稳定

日本6月工业生产继5月下降后反弹，得益于汽车和化学品生产增长，暗示经济扩张可能更趋稳定。6月工业生产较前月增长1.6%，增幅略低于增长1.7%的预估中值，5月则下降3.6%。制造商预测未来数月产出将稳步增长，进一步表明海外需求强劲及消费者支出增长，可以支持日本经济整体增长。

--韩国央行目前将维持宽松政策，若经济增长增强将重新评估货币政策

韩国央行周一表示，通胀压力温和让央行目前可以维持宽松的利率不变，但如果经济增长依然强劲，将重新评估和调整货币政策。“经济增长将稳健，但需求面通胀压力不会很高，这让央行能维持宽松货币政策，”韩国央行在半年度货币政策报告中说。

--美国考虑对委内瑞拉石油行业采取部分制裁措施--消息

美国官员表示，特朗普政府正考虑对委内瑞拉至关重要的石油行业实施部分制裁，以此回应委内瑞拉周日举行的制宪大会选举。此前华盛顿抨击这次选举为“可耻”的选举。上述官员对路透称，制裁措施可能最早在周一宣布，预计不会包括对委内瑞拉石油出口到美国的禁令，但可能会阻止美国向委内瑞拉出售较轻质原油。这些要求匿名的官员表示，虽然尚未做出最终决定，但美国还可能制裁更多委内瑞拉高官，不过实施新制裁的时间仍不确定。

--6月亚洲国家的伊朗原油进口量下降，触及14个月最低位

6月亚洲主要进口国的伊朗原油进口量降至14个月最低水平，为连续第二个月下降，受中国和日本进口低迷的打压。自去年1月西方国家解除对伊朗的制裁以来，这是亚洲四大进口国的伊朗原油进口量首次出现连续两个月下降的情况。政府和船运数据显示，上月中国、印度、韩国和日本共进口146万桶/ 日，同比下降15.2%，且为去年4月进口132万桶/日以来的最低水平。

--公司业绩：

* 欧洲最大银行汇丰控股公布，上半年获利增长5%，并宣布过去一年来的第三次股票回购，显示其六年重整计划继续取得进展。

* 全球第二大啤酒生产商--喜力公布，2017年前六个月营业利润高于预期，因今年复活节假期较晚及欧洲主要市场天气温暖刺激了销量。

* 全球最大上市石油公司埃克森美孚公布季度获利增长近一倍，得益于美国以外的业务利润大幅攀升，但业绩仍逊于华尔街预期。

* 瑞穗金融集团公布，第一季净利较上年同期下降10.8%，因在超低利率环境下贷款业务保持低迷。

* 日本电子巨头Panasonic第一财季营业利润增长16.9%，基本与分析师预估相符，因该公司向先进汽车零部件的转型开始带来回馈。

* 三井住友金融集团(SMFG)表示，第一季度净利大增31%，受部分企业客户股票持仓上涨推助。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创六周半最低收位，受发那科及软银跌势拖累

日本日经指数周一微幅收跌，创六周半最低收位，因指数权重股--软银和发那科遭抛售，抵消了钢铁生产商及其它公布强劲业绩公司上涨的影响。日经指数收跌0.2%至19,925.18点，为6月15日以来最低收位。该指数7月收跌0.5%，终结三个月连涨局面。东证股价指数下跌0.2%至1,618.61点，但月线小涨0.4%。小型股上涨使该指数本月表现优于日经指数。

--中国股市：沪综指续收创三个半月新高周期股领涨，后市有望冲击3,300点

中国股市沪综指连四日收升，放量续创三个半月收盘新高。分析师指出，今日大盘在周期股带动下继续走强，煤炭有色板块经过上周短暂调整后，近两日在宏观经济稳定、期货价格再度上扬支撑下卷土重来，料后市大盘有望冲击3,300点整数关口。沪综指收报3,273.03点，涨19.79点或0.61%；此前收盘高点为4月13日的3,275.96点。7月沪指累计上涨2.52%，创五个月最大单月涨幅。今日上海A股成交额为2,533亿元人民币，较上日1,981亿元增近三成。

--香港股市：连续七个月收涨，受资源类股涨势提振

香港股市收于25个月高位，连续七个月上涨，受两地上市的资源类股涨势助推；这些企业预期今年上半年获利增长。恒生指数今日收涨1.3%至27,323.99点，恒生国企指数收涨0.7%至10,827.84点。本月，恒生指数月线上涨6.1%，恒生国企指数月线上扬4.5%。

--汇市：美元指数持稳在近13个月低点，本周将公布多项数据

美元指数守在近13个月低点，受累于政治不确定性和美元空仓的增加，但市场很谨慎，不愿在本周多项数据出炉前进一步推低美元。澳洲和英国央行本周将公布政策决议，美国就业数据定于周五公布。美元指数上涨0.2%，报93.450，在上周五下跌0.6%之后扳回一些跌幅。上周四曾跌至2016年6月以来最低位。英镑兑美元变动不大，报在1.3107，接近上周四所及的10个月高点1.3159美元。

--欧元债市：南欧公债收益率下滑，因投资者预计通胀率将远低于目标

南欧国家公债收益率下滑，因欧元区7月通胀率料将远低于欧洲央行目标水平，因此使央行很快开始解除货币刺激的可能性下降。意大利、西班牙和葡萄牙公债表现优于其他欧元区公债，收益率下降2-4个基点不等。评级较高公债的收益率持平或略有上升。

--国际油市：油价触及两个月高位，因美国市场收紧及委内瑞拉或遭制裁

油价触及两个月高位，受美国原油市场收紧、以及石油输出国组织(OPEC)成员国--委内瑞拉面临制裁威胁的提振。0846GMT，美国原油期货下跌0.14%报每桶49.64美元，之前短暂超过每桶50美元，布兰特原油期货跌0.29%报每桶52.37美元。今日稍早油价曾触及52.90美元，为5月25日以来最高位。

--全球金市：金价持稳在近七周高点附近，朝鲜紧张局势提振买需

金价在近七周高点附近持稳，因朝鲜半岛的紧张局势以及美元徘徊在数月低点附近均提振了买需。0848GMT，现货金跌0.16%至每盎司1,267.48美元，盘初触及6月14日以来最高水准1,270.98美元。美国8月期金跌0.2%至每盎司1,265.90美元。

--金属期市：伦铜创下两年新高，中国制造业数据强劲提供支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜涨至逾两年高点，此前铜消费大国--中国公布的制造业数据确认，7月增长微幅放缓，但仍保持坚挺。0849GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.19%至每吨6,400美元，稍早触及2015年5月以来最高位6,430美元。上海期货交易所期铜合约涨1.4%，至每吨50,710元人民币。为2月中旬以来最高。(完)