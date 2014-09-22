《路透晚报》--9月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--OECD称日央行通胀目标难以实现，需速做新承诺

经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎周一表示，日本央行必须就实现2%的通胀率目标迅速做出新承诺，因为很难在明年春季实现这一目标。玉木林太郎在记者会上讲话时还敦促日本政府明年按计划第二次上调消费税，以帮助改善糟糕的公共财政。他表示，日圆疲弱将有助于日本增加出口，但在包括中国在内的全球经济出现稳健复苏前，日本出口不会有很大的增长空间。

--做空机构再次瞄准中国企业，怕惹麻烦全部隐姓埋名

从股价跌势中牟利的做空机构消停了三年后，现在又开始瞄准中国企业。但许多鼓动采用做空策略的研究机构这次都隐姓埋名，免得招惹被激怒的企业，并引来北京当局进行反调查。

三份本月分别发布的报告指责三家中国企业--天合化工、世纪互联和神冠控股存在商业或财务欺骗行为。这三家公司均表示，这些指控毫无依据，但他们的股票却遭到有关研究机构客户的一波做空打击，报告公布后，接着又遭到其他投资者的抛盘打压。撰写这些报告的研究机构没有公开披露分析师的名字，就连联系电话都没有留。

--德国央行总裁批评ECB刺激举措，指其减轻政府改革压力

德国央行总裁魏德曼批评欧洲央行最近调降借款成本的举措以及购买资产支持证券的承诺，称此举减轻了政府实施必要改革的压力。魏德曼对明镜杂志表示，欧洲央行的这些举措已经超出了先前刺激银行业者扩大放贷的种种措施，且可能牺牲纳税人权益让银行业者免于承担风险。

虽然这不是德国央行第一次对欧洲央行做出这样的批评，但直率的语气凸显的问题是，若欧洲央行需要扩大资产购买计划以将公债纳入购买范围，那么其将面临挑战。

--西门子将以76亿美元收购美国油田设备制造商DRESSER-RAND

德国工业集团西门子称，将以76亿美元收购美国油田设备制造商Dresser-Rand集团，此举将大大增强西门子在北美的油气业务。西门子表示收购报价获得Dresser-Rand董事会一致支持。

在另外一项声明中，西门子宣布将把在BSH Bosch und Siemens Hausgeraete的半数股份出售给合资企业伙伴Robert Bosch，作价30亿欧元(38.5亿美元)，结束双方在家用电器方面逾45年的合作关系。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，因投资者对软银锁定获利

日本股市日经指数周一下跌，因投资者在阿里巴巴上市后针对权重股软银锁定获利，但整体市场在六年高位附近持坚。日经指数跌0.7%，至16,205.90点。软银重挫6.1%，日经指数的逾半数跌幅来自于此。东证股价指数仅下滑0.1%至1,330.88点，持于周五触及的六年高位附近。JPX-日经400指数持平于12,088.93点。

--中国股市：沪综指收挫1.7%，北戴河会议消息令后续刺激政策预期降温

在经历上周的三连涨之后，中国股市收跌1.7%，因有消息称中国高层在北戴河会议上，一致认为年底经济工作重点是推进改革，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实，引发市场对年内重大刺激政策难再出台的悲观预期，金融地产板块领跌。

沪综指收报2,289.866点，跌39.585点或1.7%。上证A股今日成交1,475亿元人民币，上日为1,441亿元。

沪深300指数收报2,378.920点，跌1.91%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,382.4点，跌2.34%，成交783,789手。

--香港股市：恒指收跌1.4%，投资人忧心中国制造业PMI数据表现

恒生指数下跌，收在两个月低点，投资人忧心周二公布的汇丰中国制造业PMI初值，可能进一步证实中国经济降温。恒生指数收低1.4%，报23,955.49点，为7月22日以来最低收位。恒生国企指数下跌1.7%。

--全球汇市：美元连涨10周后稍做调整，关注ECB总裁和FED官员讲话

主要货币兑美元收复一些失地，此前美元指数连续10周上涨，创1973年自由浮动以来最长连涨纪录。

欧元兑美元涨幅略高于0.2%，报1.2860，稍早触及14个月低点1.2826。

美元指数欧洲盘初下滑0.15%至84.611，稍低于上周五触及的两年高点84.797。

英镑兑美元升约0.4%至1.6348，但自上周五苏格兰公投结果出炉以来，英镑基本没有进展。英镑及其他英国资产未来仍面临重大政治风险，包括苏格兰公投余波，以及明年5月的英国大选。

日圆兑美元上涨，但涨幅不大，上周尾段曾挫至六年低点。

--欧元债市：德国公债期货上涨，股市疲弱推动资金流入债市

德国公债期货上涨，因中国制造业数据疲软的预期推动股市回落，带动资金流入避险的公债市场。0824GMT，德债期货最新涨17个跳动点至148.66，周五收在148.49。法国公债表现出色，此前穆迪维持法国债信评级不变。法国10年期公债收益率跌4个基点至1.35%。

--金属期市：LME金属合约触及多月低点，受美元走强和中国经济忧虑影响

伦敦铜和其他工业金属期货周一跌至数月低点，原因是美元走强，另外在汇丰(HSBC)/Markit中国制造业数据公布前夕，投资者对中国经济增长放缓感到不安。0826GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.30%，至每吨6,746美元，盘中低至6,722.50美元，为6月来最低。今年迄今伦铜下跌逾8%。

--国际油市：布兰特原油跌破98美元，因需求疲弱而供应充足

布兰特原油周一跌至每桶98美元下方，这是过去四个交易日中第三日下跌，因需求疲弱和供应充足盖过石油输出国组织(OPEC)可能减产的影响。

0827GMT，11月布兰特原油期货跌0.78美元，至每桶97.62美元，上周为过去三周来的首次周线上涨。美国10月原油期货跌0.47美元至每桶91.94美元，该合约将于周一交易日结束时到期。

--全球金市：现货银跌至四年低位，金价或下探1,200美元关口

现货银跌势延续至第二日，跌至四年低位，因投资者在美元走强且美国可能早于预期加息的情况下斩仓。现货金跌至1月以来最低，且逼近每盎司1,200美元关口，金价疲弱也令现货银和其他贵金属承压。

现货银跌至2010年6月迄今低点每盎司17.30美元，现货金跌至1月初至今最低的1,208.36美元。0829GMT，银反弹至17.71美元，金价升至1,215.19美元。(完)

(整理 张涛；审校 张荻)

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