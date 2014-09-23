《路透晚报》--9月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：乌克兰危机可能导致欧洲陷入衰退--埃里安

德国保险商安联的首席经济顾问埃里安警告称，全球市场没有充分意识到乌克兰危机所构成的风险，这场危机有可能把欧洲推入衰退。他认为，可以降低乌克兰及其西方支持者与俄罗斯之间紧张关系的选项很少。标准普尔500指数和道琼工业指数近几周双双创下纪录新高，他认为这种涨势是估值与基本面脱节的典型例子。他还表示，如果欧洲陷入衰退，美联储恐怕会搁置从近零水平升息的计划。他是安联旗下太平洋投资管理公司(PIMCO)的前执行长暨共同投资长。

--美国及阿拉伯伙伴国对叙境内伊斯兰国目标发动首次空袭

美国官员称，美国和几个海湾阿拉伯伙伴国周二对叙利亚境内的多个“伊斯兰国”据点发动了空袭和导弹攻击。这标志着对该极端组织的打击进入了更为复杂的新阶段。一名官员称，至少一艘美国军舰发射了战斧巡航导弹。美国武装无人机也参与了这次攻击行动。叙利亚人权观察组织主管Rami Abdulrahman表示，至少20名伊斯兰国武装人员在空袭中丧生。

--中国数据：汇丰9月制造业PMI初值微升，但下行压力犹存考验政策定力

新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升。但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，表明制造业仍面临下行压力，宏观政策定力仍受考验。

汇丰(HSBC)/Markit联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

--欧元区9月综合PMI初值降至九个月低点，企业扩张步伐放缓

Markit欧元区综合PMI初值下滑至九个月低点52.3，略低于路透调查预估的持平于8月读值52.5。企业连续第30个月下调价格。制造业PMI初值创2013年7月以来最低。该数据将让欧洲央行(ECB)感到沮丧，该央行正在竭力促进经济增长和提振通胀。目前欧元区通胀远低于欧央行目标水平。

德国9月Markit综合PMI升至54.0，高于8月的53.7，在荣枯分水岭50关卡上方进一步攀升。数据显示德国经济继第二季意外萎缩后，第三季已有所成长。

--日本经济复苏遇到节约悖论描述的处境

储蓄过剩正在将日本经济拉回通缩困境中。日本因此可能需要来一场短期财政刺激，才能阻止经济退步演变成衰退。日本目前面临着“节约悖论”--这是凯恩斯提出的理论，指的是储蓄对个人来说是美德，但对整个国家而言可能有害。

[市场摘要]

--日本股市：因国定假日而休市一天

--中国股市：沪综指收盘上升，经济刺激政策预期推动大盘反弹

中国股市收市上涨。分析师指出，在昨日大幅下挫后，大盘做空动能一定程度上得到消化，而有报导指银行近日或会放松二套房贷，令投资者对近期出台经济刺激政策的预期升温。在军工航天等题材股引领下，股指出现反弹，但成交萎缩，显示谨慎气氛未消。

沪综指收报2,309.718点，涨19.852点或0.87%，昨日大盘收挫1.7%。上证A股今日成交1,351亿元人民币，上日为1,475亿元。

沪深300指数收报2,399.462点，涨0.86%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,410点，涨1.12%，成交726,258手。

--香港股市：恒指创7月22日来最低收位，权重股下滑拖累大盘

香港股市收盘创两个月低点，大陆市场上涨未构成提振，而且几个权重股下滑拖累大盘。恒生指数下滑0.5%至23,837.07点，创7月22日来最低收位。恒生国企指数下跌0.3%至7月21日来低位.

--全球汇市：德国数据暗示复苏，缓解欧元压力

欧元兑美元脱离14个月低位，因德国采购经理人指数(PMI)显示该国经济第三季可能扩张，缓解了一些压力。数据公布后，欧元兑美元触及日高1.28645美元。该货币对从周一触及的14个月低位1.2816回升，令一些交易商猜测欧元可能修正上涨，因1.2800附近显现重要支撑。

美元指数下滑0.2%，最新报84.590，周一触及2010年7月来高位84.861。

美元兑日圆跌0.4%至108.45日圆，由周五所及的六年高点109.46回落。

--欧元债市：欧元区公债收益率下跌，聚焦各国PMI数据

欧元区公债收益率下跌，一系列欧洲国家PMI表现疲弱，料加大欧洲央行(ECB)进一步刺激经济的压力。德国10年期公债收益率下滑2.9个基点至0.992%。西班牙10年期公债收益率跌0.8个基点至2.194%，而意大利10年期公债收益率近持平于2.37%。

--金属期市：LME期铜弹离三个月低位，此前汇丰中国制造业PMI初值微升

伦敦金属交易所(LME)期铜从三个月低位反弹，此前汇丰公布的中国9月制造业PMI初值微升。不过缺少现货买盘显示工业金属族群还未走出泥沼。0812GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.19%至每吨6,733美元，周一低见6月19日来低点6,707.25美元。上海期交所交投最活跃的11月期铜触及日低每吨47,710元人民币，创6月20日来最低。

--国际油市：布兰特原油涨破97美元，因中国制造业PMI强于预期

布兰特原油涨至每桶97美元以上，因调查显示中国9月制造业活动意外扩张，令石油市场需求前景更加乐观。油市一直因供应过剩承压。0813GMT，布兰特11月原油期货涨0.25美元，至每桶97.22美元，周一下跌超过1美元。

美国原油期货升0.22美元至每桶91.09美元，自盘中低点90.58美元反弹，该点也是9月11日以来最低。

--全球金市：黄金在八个半月低位挣扎，因全球最大的黄金ETF资金外流

黄金价格小幅上涨，不过陷于近九个月低点附近，因市场预期美国利率将上扬及美元进一步走强，投资者调整全球最大黄金上市交易基金(ETF)仓位，使得该基金持续外流，进而打击金价。

0814GMT，现货金微升至每盎司1,218.79美元，此前连跌两日。尽管小涨，现货金价格仍接近上日触及的八个半月低点1,208.36美元。

现货银报17.77美元，周一创下四年低点17.30美元。(完)

(整理 张涛；审校 张荻)

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