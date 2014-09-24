《路透晚报》--9月24日

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本PMI显示第三季制造业活动加速，但是否上调消费税还需观察更多数据

调查显示日本制造业活动在第三季增强，但分析师认为，政府在决定明年是否继续上调消费税时，仍需观察薪资和消费者支出等方面的更多数据。Markit/JMMA经季节调整的日本9月制造业PMI初值降至51.7，但连续第四个月超过50的荣枯分水岭。7-9月均值为51.5，高于4-6月的50.3，显示制造业正在复苏。产出分项指数由8月终值52.9升至53.4的六个月高位，亦令人振奋。

日本时事新闻社报导称，首相安倍晋三表示希望慎重考虑近期日圆疲弱对国内经济的影响。

--德国9月IFO企业景气判断指数降至104.7，低于市场预估

德国9月IFO企业景气判断指数降至104.7，路透调查预估为105.7；企业现况指数降至110.5，路透调查预估为110.2；企业预期指数降至99.3；路透调查预估为101.2。数据公布后，德国公债期货上涨24个跳动点并触及盘中高点。

德国智库IFO经济学家沃拉博表示，预计德国第三季经济疲弱，欧元区经济疲弱及乌克兰危机继续给德国经济带来不确定性。

--IMF预计中国2015年经济增长率将“远超”7%

国际货币基金组织(IMF)表示，中国2015年经济增长速度可能快于此前预期，淡化中国房地产市场降温的风险。IMF亚太局局长李昌镛在马尼拉表示，中国明年经济增长率可能“远高于”7%。IMF对中国2014年经济增速的预估为7.4%，略低于政府约7.5%的官方目标。

--澳洲央行：或需要采取更多措施收紧房贷业务

澳洲央行表示，可能需要采取额外措施收紧银行的放贷业务。央行警告，由于投资者活动超过房屋业主和企业的活动，房屋市场出现“失衡”。

澳洲央行在金融稳定评估报告中称，宏观经济和金融稳定面临的关键问题是，在当前低利率、房价强劲上涨和家庭负债上升的环境下，放贷业务是否足够保守。

--欧洲央行将维持宽松政策直到通胀率接近2%--总裁德拉吉

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区货币政策将长期维持宽松，目标是推升极低的通胀率朝2%水准靠拢。

--澳洲调降2015年铁矿石价格预估至每吨92.40美元

澳洲下修其对2015年铁矿石价格预估至每吨92.40美元，之前预期为94.60美元，指因供给增加生产商间竞争加剧。“未来五年，预期铁矿石均价将落在每吨90-95美元间，”澳洲资源与能源经济局(BREE)在最新季度报告中称。

[市场摘要]

--日本股市：收低，因美国空袭叙利亚损及市场人气

日本股市周三下跌，因美国在叙利亚境内的空袭打压了冒险意愿，并抑制日圆跌势。过去几周日圆下跌是大盘上涨的主要推手。

日经指数下跌0.2%至16,167.45，不过周四前出现的买盘部分限制了跌幅，周四是很多日本股票的半年度股息登记日。东证指数下滑0.3%，JPX日经400指数 .JPXNK400 跌0.3%。

--中国股市：沪综指收升1.5%至近19个月新高，券商股领涨激励人气

沪综指收升1.5%，并创下近19个月收盘新高。分析师指出，因市场对于经济数据及资金面的担忧有所缓解，技术上反弹动能依旧存在，前期领涨板块券商股今日再振雄风，市场人气重聚，股指一路上扬，量价较为配合。

沪综指收报2,343.575点，涨33.857点或1.47%，创下自8月4日（1.74%）以来最大单日涨幅，而前一收盘高点为去年3月6日的2,347.18点。A股今日成交1,853亿元人民币，较上日的1,351亿元增近四成。

沪深300指数收报2,441.864点，涨1.77%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,466.2点，涨2.41%，成交1,002,345手。

--香港股市：本周首次收高，受中国股市涨势拉动

香港股市本周首次收高，受中国内地股市上涨的拉动。中国9月的制造业活动好于预期，使投资者信心得到恢复。恒生指数收涨0.4%至23,921.61点，国企指数上涨1.4%，此前四个交易日连续下跌。

--全球汇市：日圆受日本首相讲话提振，美元创纪录走势陷入停顿

日圆小幅上涨，此前报导称日本首相安倍晋三表示，担忧最近日圆跌至六年低位对经济的影响。美元自7月来连番创纪录的走势在本周陷入停顿。

美元兑日圆下滑0.3%至108.55，日本时事新闻社周三报导称，首相安倍晋三表示要谨慎观察近期日圆贬值对日本经济的影响。

美元兑欧元跌0.1%至1.2860，美元指数持稳在84.621，逼近周一所创的四年高位84.861。

--欧元债市：德国公债收益率小涨，IFO企业景气指数下降

德国公债收益率(殖利率)小幅走高，德国9月Ifo企业景气判断指数小幅下降。0831GMT，德债期货上涨16个基点至149.09。西班牙10年期公债收益率(殖利率)上升2.4个基点至2.18%。

--金属期市：伦铜摆脱三个月低点，受中国经济信号提振

伦敦金属交易所(LME)期铜摆脱三个月低点，因市场对全球经济增长的信号更为乐观，不过隐隐浮现的供应过剩抑制了价格涨势。

0820GMT，LME三个月期铜微跌0.08%，至每吨6,714.50美元。该合约周二收盘基本持平。上海期交所主力12月期铜涨0.4%，至每吨48,190元人民币(7,856美元)。

--国际油市：布兰特原油期货在97美元下方继续承受，因石油供应充足

布兰特原油期货周三下跌第三日，在97美元下方，因石油供应增加及欧洲经济数据疲弱，超过了中东地缘政治紧张局势加剧的影响。0822GMT，布兰特11月原油期货跌0.01美元，报96.84美元。美国11月原油期货涨0.13美元，报91.69美元。

--全球金市：延续隔夜涨势，但投资者保持谨慎

金价延续隔夜涨势，因亚洲股市下跌；但美元走强，同时美国强劲制造业数据令金价维持在1月以来低点附近，投资者仍保持谨慎。以美国带领的对叙利亚武装组织的空袭，未能刺激市场对避险资产黄金的需求，周二金价仅小幅走高。

0824GMT，现货金小涨至每盎司1,223.80美元。上日上涨0.7%，因美元在连续10周上涨后遭遇获利了结下跌。(完)

(整理 张涛；审校 张荻)

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