《路透晚报》--9月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本8月物价涨势放缓，央行再推刺激举措的压力增大

日本8月核心消费者物价涨势放缓，再度表明日本央行可能不得不进一步采取放宽举措，以在下一个财年实现2%的通胀率目标。8月包括油品但扣除生鲜食品的核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.1%，低于预估中值3.2%和7月3.3%的升幅。扣除消费税上调的影响，核心通胀率由7月的1.3%减缓至1.1%。

日本央行官员称，因就业市场紧俏且物价预期上升，通胀将再次加速。但许多分析师表示，可能必须继续放宽政策，因消费税上调后，消费者支出和薪资仍疲弱。

--低通胀促使美联储对升息更加谨慎

美联储几名高层官员希望先看到更具说服力的证据显示，通胀处于健康的上升趋势，而后再展开他们预计将是非常缓慢的升息步伐。美联储决策官员本周开始对利率可能的走向透露更多看法，几名官员呼吁应有所克制，显示他们有意推动经济超越充份就业，以确保经济强劲复苏和消除通缩风险。就连提倡提早升息的官员们也表明赞成采取缓慢的步伐，进一步证明美联储为经济注入更多活力的作法远未结束。

--美法战机分头轰炸伊斯兰国，英国宣布加入联盟行动

法国战机周四轰炸伊拉克境内的伊斯兰国目标，美国则对叙利亚的伊斯兰国据点发动攻击；随着英国宣布将加入，以美国为首的联盟得到增强。

伊拉克总理阿巴迪周四说，他有可靠情资显示伊拉克境内的伊斯兰国成员正密谋攻击美国和法国的地铁系统。美国高级官员以及法国国安人士说，他们并没有关于这一威胁的证据。但纽约市警察局长说，在伊拉克提出警告后，已经加强纽约地铁及街道上的警力。

--英特尔将向中国展讯通信和锐迪科微电子投资15亿美元

英特尔表示，将支付多达15亿美元，购入中国移动芯片生产企业展讯通信和锐迪科微电子的20%股权，期望在高通主导的智能手机芯片产业奋起直追。

这笔投资将通过紫光集团进行。紫光集团拥有展讯通信和锐迪科微电子。

[市场摘要]

--日本股市：追随美股收低，但养老基金改革希望限制跌幅

日本股市周五收跌，之前美国股市大幅下挫打击投资人冒险意愿。不过，日本政府重申承诺改革养老基金，日股脱离日内低位。日经指数收低0.9%至16,229.86点，本周累计跌0.6%。东证股价指数下跌1.1%，收报1,331.95点；JPX-日经400指数下滑1.1%，收报12,115.16点。

--中国股市：沪综指再创19个月收盘新高，获利抛压及外盘令大盘冲高乏力

中国股市沪综指连续第四日收升，并再创近19个月收盘新高。分析师指出，因获利抛盘及海外股市疲弱影响，A股今日冲高乏力，但是个股赚钱效应仍在，增量资金入市还在持续，股指仍坚持在高位震荡。

沪综指收报2,347.718点，涨2.614点或0.11%，本周累计上涨0.78%。A股今日成交1,480亿元人民币，上日为1,890亿元。

沪深300指数收报2,437.201点，涨0.01%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,452.8点，跌0.11%，成交813,561手。

--香港股市：恒生指数收于两个月低位，创逾六个月来最大单周跌幅

香港指标股指收于两个月低位，创下3月以来最大单周跌幅，美元上涨使投资者却步。投资者也在股市上涨后进行获利了结。这波涨势为沪港通即将实施之际的投机性买盘推动。

恒生指数收跌0.4%，报23,678.41点。本周下跌2.6%，为3月中旬以来最大单周跌幅。恒生国企指数下滑0.5%，本周下跌1.8%。两指数均连续三周走低。

--全球汇市：美元料将录得第11个周线上涨，但市场开始紧张

美元兑日圆和其他几种主要货币再次走强，或录得连续第11个周线上涨，扩大1971年汇率自由浮动以来最长连涨走势。欧元兑美元在欧洲早盘交易时段持稳于1.2749美元，脱离周四触及的近两年低点1.26955美元。美元指数略低于周四触及的四年高位85.485。美元兑日圆涨0.2%至108.985。

--欧元债市：疲弱股市令低评级公债下跌，市场关注LTRO偿付

欧元区二线国家公债开盘小跌，全球股票市场疲弱，令投资者对高风险资产的需求承压。西班牙公债领跌，之前该国股市创下地区开盘最差表现，但分析师们警告称，欧洲央行进一步放宽政策的预期或抑制跌势。

0822GMT，西班牙10年期公债收益率(殖利率)升2基点至2.17%，意大利和葡萄牙10年期公债收益率升1基点，分别至2.36%和3.15%。

--金属期市：期铜本周或收低，中国需求令人担忧

伦敦期铜在三个月低点附近持稳，但本周或按周线收低，因市场担心中国需求成长，令价格承压。0826GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅上涨0.29%，至每吨6,714.75美元，上日小幅下跌。

上海期货交易所主力12月期铜扳回盘初的少量跌幅，收高0.3%，报每吨47,890元人民币(7,810美元)。

--国际油市：布兰特原油跌破97美元，周线可能因供应充足而下跌

布兰特原油降至每桶97美元下方，本周料录得四周来的第三周下跌，因供应充足使油价削减涨幅，并盖过中东紧张局势升级已经影响了供应的担忧。

0827GMT，11月布兰特原油跌0.33美元至每桶96.67美元。美国原油微跌0.22美元，报每桶92.31美元。

--全球金市：金价有望结束三周连跌走势，但市场情绪谨慎

金价延续隔夜涨幅，有望结束三周连跌走势，因股市走软。不过金价仍有跌破关键支撑位每盎司1,200美元的危险，因美元可能连续第11周上涨。

0829GMT，现货金小升至每盎司1,223.50美元。(完)

(整理 张涛；审校 张荻)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。