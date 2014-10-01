《路透晚报》--10月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区9月制造业活动进一步放缓，通胀率持续下滑加深忧虑

欧元区9月制造业增长进一步放缓，因新订单出现一年以来的首次萎缩，归咎于海内外的需求都减弱。企业在9月还下调价格，为4月以来首见。9月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.3，是去年7月以来最低，低于8月的50.7和本月初值50.5。

德国9月制造业活动出现15个月来首次萎缩，暗示德国经济的一大推动力可能正在失去势头。德国9月PMI终值从8月的51.4跌至49.9。这是2013年6月来首次低于荣枯分水岭50。

法国制造业9月萎缩速度放缓，因新订单减少速度减慢，制造业裁员数量也降低。法国9月制造业PMI终值升至48.8，为四个月以来最高，但连续第五个月低于50的荣枯分水岭。

--英国9月制造业PMI降至17个月最低，或影响英国央行升息决策

英国9月制造业PMI跌至51.6，为去年4月以来最低，且低于路透调查预估的52.5，因国内和欧洲需求均走弱。该数据下跌可能会影响到英国央行对升息时间的决策。

--亚洲多数地区9月制造业PMI走软，通胀率下滑压力加剧

亚洲多数地区9月制造业活动下滑，印度、日本及台湾皆呈成长放缓，韩国更转为萎缩，令全球今年经济成长加温的希望受挫。

受生产指数小幅上升和订单类指数下降影响，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业PMI与上月持平，反映去库存活动还在发展，企业信心偏低，经济增长仍存在一定下行压力。

--九家外资银行获得缅甸运营许可，工商银行位列其内

缅甸已经向九家外资银行发放有限经营许可，目的是刺激外资投资于该国刚刚摆脱数十年来军政府统治的经济。这些银行将可以设立一家分行，并可以向外资公司提供贷款，但必须是外币贷款。而向缅甸企业放贷则需和当地机构合作进行。

路透获得的政府文件显示，日本三大银行旗下核心银行部门，以及中国的工商银行都获得了牌照。两家新加坡银行--华侨银行和大华银行、泰国的盘谷银行、以及马来西亚最大银行--马来亚银行也都入选。

--法国2015年预算案制定减赤计划，但拒绝财政紧缩

法国政府周三发布了2015年预算案，表示将通过一项适合疲弱经济环境的计划，把该国公共赤字控制在欧盟上限以内，不过比原计划要晚两年。根据法国财长萨潘(Michel Sapin)提出的预算案，明年公共赤字占国内生产总值(GDP)比重将从今年的4.4%下滑至4.3%，2016和2017年分别降至3.8%和2.8%。欧盟制定的上限为3%。

--日本第三季大型制造业景气判断指数略有改善--央行短观

日本央行短观调查显示，截至9月当季日本大型制造业景气判断指数略改善，但服务业景气判断指数下滑，进一步表明消费税上调后继续打压经济。截至9月大型制造业景气判断指数较前季提高1个点，至正13，路透调查预估为正10。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至两周收盘低位，央行短观调查数据未提供助力

日本股市日经指数周三在震荡交投中跌至两周收盘低位，因香港示威活动抑制风险胃纳，而且日本央行短观调查数据表现好坏不一未提供激励。日经指数收跌0.6%至16,082.25点，创9月18日来最低收位。东证股价指数跌0.6%至1,318.21点。

--中国股市逢假期休市。

--香港股市逢假期休市。

--全球汇市：美元兑日圆涨至六年高点，欧元颓势加剧

美元兑日圆六年来首次突破110日圆，兑欧元也守在两年高位附近，因投资者加大押注，认为美国数据将推动美联储收紧政策。澳元和新西兰元等商品货币受挫，因油价和铜价仍承压。澳元受到澳洲零售销售数据弱于预期的严重打压。美元兑日圆上升0.2%至109.90，亚洲时段一度升逾110日圆。获利了结令美元从110.09日圆的高位下滑，不过大多数交易商称美元前景仍看涨。

--欧元债市：意大利公债收益率下跌，因经济增长预测下调加大ECB压力

意大利公债收益率(殖利率)下跌，距纪录低位仅一步之遥，未受官方下调增长预测影响，因投资者主要关注货币政策。意大利10年期公债收益率下跌2个基点，报2.34%，略脱离9月初触及的纪录低位2.255%。鉴于欧洲央行承诺将“竭尽所能”挽救欧元，投资者认为欧元区经济成长前景出现任何恶化，都构成押注欧洲央行采取进一步货币刺激举措的理由。

--金属期市：伦铜跌至6月以来最低，因美元上涨且中国楼市令人担心

伦敦期铜跌至逾三个月最低水准，因美元上涨，以及市场担忧供给增加的严重性或压过疲弱的中国需求成长。中国9月官方制造业PMI略高过市场预估，缓和了市场对中国降温过快的担忧。不过，有关中国房地产业的担心情绪，依然在给金属需求预期施加压力。与此同时，市场预估亦显示印尼新矿产量增加以及出口重启。

0734 GMT，LME三个月期铜持平报每吨6,666美元，稍早曾触及每吨6,637美元，为6月13日以来最低。[MET/L]

--国际油市：中国数据助布兰特原油升向95美元，但供应过剩限制涨幅

布兰特原油期货自逾两年低位反弹，交投于每桶95美元附近，因中国制造业数据略好于预期，帮助该指标原油在10月开局走强。0835GMT，11月布兰特原油涨0.17美元，报每桶94.84美元。美国11月原油期货涨0.39美元，报每桶91.55美元。

--全球金市：黄金价格在近九个月低位挣扎，白金触及五年低点

金价延续跌势，来到近九个月低位，看来可能会跌破每盎司1,200美元的重要水准，因美元持续走强且缺乏来自黄金消费大国--中国的支撑。美元指数触及四年高点，其它贵金属亦重挫。铂金(白金)跌至五年低位，白银维持隔夜的巨大跌幅，交投于2010年3月以来的最低水平。0835GMT， 现货金跌约0.2%至每盎司1,205.79美元，连续第四个交易日下跌。

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(整理 高琦 审校 蔡美珍)

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