《路透晚报》--10月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--国际股市受全球PMI数据疲软惊吓，日股大跌日圆上涨

欧洲亚洲股市周四下跌，因全球制造业活动不振，同时美国发现埃博拉病例，令全球各地市场受到惊吓，投资人纷纷转进美国公债、日圆及黄金避险。日本股市领跌亚洲市场，欧洲股市主要指数盘初下跌0.3-0.6%不等。

--香港领导人选择等待，示威者要求他下台

接近香港领导人的消息人士称，如果有必要，领导高层愿意让占据市中心大片地区的民主示威活动持续几周。示威者要求香港行政长官梁振英在周四之前辞职，而梁振英已经予以回绝。据接近梁振英的一名政府消息人士指出，梁振英准备等待示威人士自己平静下来，唯有出现抢劫及暴力行为才会加以干预。

--俄国央行着手研拟油价重挫的因应之道

俄罗斯央行表示，正着手拟定支持经济的措施，以因应万一油价下跌三分之一以上的局面；这显示俄国对卢布下跌及西方制裁影响的担忧加剧。俄罗斯央行对路透表示，正在拟定一个假设油价跌至每桶60美元的“压力情境”。

央行总裁纳比乌里娜表示，即便油价跌至每桶60美元，央行也不会采取措施限制跨境资本流动和汇率波动。

--日本央行调查显示家庭信心每况愈下，安倍经济策略受质疑

日本央行一项调查显示，由于生活成本上升和收入减少，更多的家庭感觉他们日子过得比三个月前更差，令人更加怀疑安倍经济振兴策略的效果。日本央行季度调查显示，一项衡量家庭对经济信心的景气判断指数(DI)9月创逾三年最大跌幅，降至负20.4，为安倍晋三所属自民党于2012年12月赢回执政权以来最低。

--英国9月建筑业PMI升至八个月高位64.2，高过预估

调查显示，英国9月建筑业活动扩张速度为纪录最高之一，不过新订单和就业增幅放缓引发关于上行趋势可持续性的疑问。9月Markit/CIPS英国建筑业采购经理人指数(PMI)从8月的64.0升至64.2，市场原本预期为小幅下跌。这是今年1月录得六年高位64.6之后的最高数值。

--瑞士央行总裁乔丹称，预计短期内利率不会上升

瑞士央行总裁乔丹在接受报纸采访时表示，预计利率不会很快上升，而且央行随时可能进一步采取措施维护瑞郎汇价上限。”最低汇价依旧是维持充分货币条件的核心工具。(瑞郎)升值将大幅增加负通胀率、甚至是通缩的风险，“乔丹说。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫2.6%，东证指数创六个半月最大单日跌幅

日本股市周四大跌至一个月低点，因全球制造业数据令人失望，引发了对全球经济增长的担忧；而美国确诊首例埃博拉病例，也增强了避险人气。日经指数收跌2.6%至15,661.99点。东证股价指数下挫2.9%收在1,280.15点，为3月中旬以来最大单日百分比跌幅。

--中国股市逢假期休市。

--香港股市逢假期休市。

--全球汇市：美元因投资者风险偏好下降而回落，关注欧洲央行会议

日圆兑美元守住涨幅，此前全球各地疲弱的制造业采购经理人指数(PMI)和美国的埃博拉病毒恐惧引发投资者避险。欧洲央行今日稍晚将召开月度政策会议，会后央行总裁德拉吉预计会公布ABS和有担保债券购买计划的新细节。美元指数跌约0.2%，至85.776，脱离周二触及的四年高位86.218，因投资者了结最近美元上涨的获利。

--欧元债市：公债收益率接近纪录低点，ECB稍晚公布政策会议结果

全球经济成长疑虑复燃，令欧元区公债收益率接近纪录低点，日内稍晚欧洲央行会议预计将公布购买资产计划细节。德国10年期公债收益率小跌至0.90%，逼近纪录低位0.867%。

--金属期市：伦敦期铜小幅上涨，因美元涨势暂停

伦敦期铜从三个半月低位小幅反弹，因美元在欧洲央行即将召开会议之际下跌，市场交投量非常低。0735 GMT，三个月期铜上涨0.3%至每吨6,697美元。

--国际油市：布兰特原油期货跌至逾两年低位，受供应充裕打压

布兰特原油期货跌到每桶93美元下方，触及逾两年低位，反应全球供应充裕的持续压力及欧洲和中国需求疲弱。0832GMT，布兰特原油期货跌1.30美元至每桶92.86美元，周三最低跌至2012年6月以来低点93.78美元。美国原油期货下滑1.15美元至每桶89.58美元。

--全球金市：黄金受到支撑，因股市下跌引发避险买盘

黄金延续上日涨势，与其他避险资产一道上涨，因全球制造业数据疲软，加上美国确诊首例埃博拉病例，令股市不安。0832GMT，现货金小幅上涨至每盎司1,215美元附近。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选[TOP-CMN]；近日《路透晚报》请点选[NN/CN]。(完)

(整理 高琦 审校 蔡美珍)

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