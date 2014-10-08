《路透晚报》--10月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国汇丰9月服务业PMI小幅下滑，经济仍面临下行压力

和中国官方数据走势一致，汇丰中国9月服务业PMI亦小幅下滑，脱离上月触及的17个月高位。综合服务业和制造业PMI表现来看，分析人士认为中国经济仍面临下行压力，需要宽松货币和财政政策的支持。汇丰（HSBC）/Markit联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI) CNPMIS=ECI 降至53.5，脱离上月创下的17个月高位54.1。但这依然是去年3月以来的次高水准。Markit提供的新闻稿并显示，9月服务业新业务、投入价格和收费价格指数均有小幅回落；不过就业和业务预期指数双双回升。

--IMF认为日本上调消费税势在必行，全球银行业亟需整顿

国际货币基金组织(IMF)表示，日本明年必须按计划再次上调消费税，但同时IMF也大幅下调了对日本经济的预估，并且警告称增税会伤及内需。

IMF还称，全球银行业亟需整顿，然而这么做可能让压抑贷款活动，从而打击经济复苏。IMF指出，为了提升获利，银行业者需要提高特定业务的收费，并撤出其他业务，投资那些能够赚更多的领域。

该组织首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)称，欧洲央行购买有资产支持债券(ABS)将帮助解决欧元区中小企业贷款不足的问题。

--韩国政府出台举措，帮助受日圆贬值冲击的出口企业

韩国企划财政部在一份声明中称，对于直接受日圆波动影响的约4,000家中小规模企业，政府将降低汇率波动保险费。

声明称，就日圆贬值带来的问题，政府将对受到影响的企业提供一对一的咨询服务，并向其提供优惠贷款。这类贷款及金融援助的金额约为1万亿(兆)韩元(9.377亿美元)，但其并未提供展延贷款及援助相关条件的细节。

--美财长不担心近期美元涨势，称人民币有更多升值空间

美国财政部长杰克卢对近期的美元涨势表现得并不担心，不过他重申，华府希望中国不要限制人民币汇率。杰克卢在一次会议上被问到他是否接受美元近期的强势，以及欧洲央行官员希望欧元走软的言论是否让他觉得困扰时，他没有表现出担忧。不过他指出，中国人民币汇率仍然太低。“有更多的升值空间。”

--英国9月房价涨速快于预期，但年底前可能放缓

英国抵押贷款机构Halifax公布的调查显示，英国9月房价涨幅高于预期，不过年底前的上涨势头可能减弱。英国9月房价较前月上涨0.6%，路透预估为上涨0.2%，8月时为持平。截至9月的三个月房价较上年同期上涨9.6%，低于6-8月的9.7%。Halifax称，房价通胀率可能在10%左右触顶，2014年余下时间看来可能温和上涨。

[市场摘要]

--日本股市：受全球增长忧虑打压收跌1.2%，但部分扳回盘中跌幅

日本股市下跌，此前德国公布的工业生产数据意外疲弱，令人重又对全球经济增长感到担忧，推高日圆并促使投资者抛售出口商类股。日经指数收跌1.2%至15,595.98，创五周收盘低点。东证股价指数跌1.2%至1,274.85点，JPX-日经400指数跌1.3%至11,586.10点。

--中国股市：沪综指收升至近20个月新高，房地产股受利好消息提振普涨

中国股市沪综指迎来国庆长假后首涨，并收升至近20个月新高。长假前央行宣布房贷政策松动，提振今日房地产股普涨。分析师指出，近期除关注经济及政策因素外，还需注意地缘政治对市场的影响，料后市反复震荡可能性增加。

沪综指收报2,382.794点，涨18.924点或0.80%，为连续第七日上涨；前一收盘高点为去年2月20日的2,397.18点。上证A股今日成交1,801亿元人民币，上日为1,666亿元。沪深300指数收报2,478.383点，涨1.12%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,482.8点，涨1.20%，成交661,270手。

--香港股市：追随全球股市下跌，恒指收低0.7%

香港指标股指收跌0.7%，追随海外市场的跌势，此前国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预估。恒生指数收跌159.2点，至23,263.33；恒生国企指数也下跌0.7%。

--全球汇市：日圆全线上扬，全球经济增长疑虑打击风险偏好

避险日圆周三持坚，此前全线上涨，因德国工业生产大幅下滑且国际货币基金组织(IMF)今年以来第三次调降全球经济增长预估，打压投资者风险偏好。0853GMT,美元兑日圆跌0.04%，报108.02日圆，之前一度跌至三周低点107.82日圆，进一步远离一周前触及的六年高点110.09。欧元兑日圆跌至136.75。美元指数跌0.02%报85.663，脱离上周五触及的四年高位86.746。

--欧元债市：德国公债收益率下滑，受增长担忧及股市疲弱影响

德国公债收益率(殖利率)跌向历史低点，因有关全球经济增长的忧虑刺激对避险投资品种公债的需求。德国10年期公债收益率(殖利率)下跌2个基点至0.89%，略高于8月所及的纪录低位0.867%。希腊公债是表现最差的欧元区公债，10年期希腊公债收益率上升6个基点至6.77%。

--金属期市：伦铜小幅上涨，全球经济增长疑虑令涨势受限

伦铜持平，因对全球经济增长的疑虑给金属前景蒙上阴影，并浇灭中国长假过后重新开始交易引发的空头回补涨势。0817GMT，LME三个月期铜上涨0.31%，报每吨6,691.00美元。上海期货交易所主力12月期铜合约跌0.7%，报每吨47,690元人民币。

--国际油市：布兰特原油跌破每桶91美元，创27个月新低

布兰特原油期货跌破91美元，至2012年6月以来最低，数月来的跌势未改，在美国库存上升之际，经济增长预估水平遭下修，加深有关全球石油需求的忧虑。0821GMT，布兰特原油期货跌0.85美元至91.26美元，盘中稍早触及2012年6月以来低点90.76美元。西德克萨斯中质油(WTI)11月期货下滑1.03美元至每桶87.82美元，盘中稍早跌至2013年4月以来低点87.39美元。

--全球金市：金价上涨，全球经济成长疑虑引发避险买盘

金价连续第三个交易日上涨。对于全球经济的担忧增强，刺激避险买盘，而中国结束一周长假，也提振金价。现货金在每盎司1,200美元的关键水准上方进一步走升。0823GMT上涨至1,217.15美元。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 艾茂林)

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