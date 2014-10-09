《路透晚报》--10月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本8月核心机械订单连升三月，黑田东彦称必要时央行有多种工具可用

日本政府周四公布数据显示，8月核心机械订单较前月增长4.7%，为连续第三个月上升，表明企业正在把获利投资于工厂和设备，这可能提振日本第三季经济成长。该数据远高于路透调查分析师预估的增长0.9%。

日本央行总裁黑田东彦表示，央行有许多可用工具，用来进一步放宽政策，并补充称，在央行可以购买的各种金融资产中，日本政府债券市场是一个“巨大的”市场。黑田东彦仍对经济持乐观看法，称随着4月上调消费税对家庭支出的影响逐渐消退，日本经济将继续温和复苏。

--欧洲央行月报：再度阐述了购买重新打包债务的计划，以支撑脆弱经济

欧洲央行(ECB)周四在月报中再度提出，计划向市场注入数千亿欧元的廉价新资金，以支撑欧元区脆弱的经济。央行还表示如果有必要，他们还将采取更多行动。央行在月报中概括复述了政策策略，即首先购买资产担保债券，以及其他通常以地产作为抵押的安全投资品。

央行还称将在今年晚些时候购买重新打包过的债务，指的是资产支持证券(ABS)。这部分证券中包括垃圾债。月报的公开声明基本上与央行总裁德拉吉在10月2日发表的声明一致，当时央行阐述了一系列的购买计划。

--德国8月出口降幅创五年半最大，经济显现疲态

德国8月出口大幅下滑5.8%，创2009年1月全球金融危机高峰时期以来最大跌幅。在整个欧元区经济低迷和海外市场出现危机之际，这是德国经济出现问题的又一个迹象。德国联邦统计局公布，今年德国部分州的夏季假期开始得晚，使进出口出现下滑。但这个数据仍显示出德国经济的低迷状况，此前本周稍早公布的工业订单和产出数据均大幅下滑。这可能使关于政府是否应该扩大对基础设施的公共投资，而不该优先削减赤字的争论升温。

--专访：IMF副总裁认为日圆兑美元跌幅不算过大，反映美国基本面

国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周三称，近期日圆贬值主要是因为美元强势，但以实质有效汇率计算，日圆跌幅并不算过大。筱原尚之在接受路透专访时表示，“目前的情况是美元在升值。美国经济前景非常有利。”“美国经济复苏的情况要好于其他发达经济体...考虑到货币政策的走向，美元升值很自然。”筱原尚之还表示，他认为日本央行不需要进一步放松货币政策，即便不能像央行承诺的那样，在两年时间达到物价目标。

--澳洲9月就业人数下滑，但因可靠性存疑对市场影响有限

澳洲9月就业人数减少，失业率微升至6.1%；不过该数据的可靠性遭到严重质疑，因此分析师和金融市场并未认真对待这份明显疲弱的报告。

澳洲统计局数据显示：9月就业人口减少2.97万人，全部来自兼职就业人口，因为全职就业人口增加2.16万人。失业率则从前月修正后的6.0%微升至6.1%。不过统计局此前不得不重新公布了7月以来的所有数据，因为数据根据季节因素调整的流程出现问题。因此统计局目前公布的是未经季节调整的原始数据，令人更难以判断就业市场的真实状况。重新公布的8月就业人口数据，从原先创纪录的增加12.1万人改为增加3.21万人。而7月意外大增的失业率，也从6.4%改为6.0%。

--巴克莱将以2,000万美元和解针对LIBOR操纵案的美国集体诉讼

法庭文件显示，英国银行业者巴克莱已同意支付近2,000万美元，就指控其涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的美国集体诉讼达成和解。

这份提交给纽约联邦法庭的文件提出的和解方案，是在美国针对银行业者涉嫌操纵Libor的民间诉讼案中的首个解方案。作为这一规模1,998万美元的和解方案的一部分，巴克莱还同意配合原告的要求，后者希望该行提供的文件和信息将能帮助解决针对其他银行的诉讼案。该方案必须获得美国联邦法官批准。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘创五周最低，因日圆反弹冲击出口股

日股日经指数下跌，受日圆重拾涨势忧虑打压，日圆走高会冲击出口商类股。美国联邦储备理事会(美联储/FED)对于利率采取的温和态度引发日圆上涨，但日圆已经回吐涨幅。日经指数跌0.8%至15,478.93点，创五周最低收盘水平。东证股价指数跌1.1%，收于1,260.78点。JPX-日经400指数跌1.1%，收于11,462.28点。

--中国股市：沪综指收升续创近20个月新高，乐观预期推动大盘八连涨

中国股市沪综指连续第八日收升，续创近20个月新高，大盘高位震荡有所加剧。分析师指出，10月份沪港通将正式落地，中共十八届四中全会也即将召开，市场较乐观的预期支撑大盘维持强势格局，惟已进入政策市的后半阶段。

沪综指收报2,389.371点，涨6.577点或0.28%；前一收盘高点为去年2月20日的2,397.18点。上证A股今日成交2,000亿元人民币，上日为1,801亿元，较上个交易日增逾一成。沪深300指数收报2,481.955点，涨0.14%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,477.8点，跌0.05%，成交622,822手。

--香港股市：受美股激励收升1.2%，寄望中国出台更多支持措施

香港股市收高，受全球市场的涨势提振。市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将维持低利率较长时间。恒生指数收高1.2%至23,534.53点。恒生国企指数涨0.9%。

--全球汇市：美元兑日圆跌至三周低点，因联储会议记录立场温和

美元兑日圆跌至三周低点，美联储公布上次的会议记录之后，许多投资者推后了对联储升息时间的预期，并削减美元多头仓位。美元兑日圆在交易平台EBS下跌0.4%，至107.65，为9月中以来最低。美元指数跌0.2%至85.066，为两周来最低。该指数上周五触及四年高点86.746。

--欧元债市：西班牙公债收益率刷新纪录低位，受美联储温和立场打压

西班牙和法国公债收益率触及纪录低位，欧元区公债价格普遍上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)的会议纪录显示，其不急于加息。西班牙10年期公债收益率(殖利率)跌6个基点至纪录低位2.043%，法国10年期公债收益率跌至纪录低位1.216%。德债期货上升15个跳动点至150.35，指标10年期德债收益率下滑1.3个基点至0.89%，距离8月触及的纪录低位0.867%很近。

--金属期市：伦敦金属上涨，因FED会议记录暗示低利率将维持更长时间

伦敦金属上涨，此前最新的美联储(FED)会议记录缓解了投资人对美国提前升息的疑虑，低廉成本的资金可能还会在市场流连一段时间。0904GMT，LME三个月期铜报每吨6,713.00美元，上涨1.14%，抹去上日的微弱跌幅。目前，伦铜已经脱离10月2日触及的五个月低点6,600美元。上海期交所主力12月期铜削减稍早跌幅，报每吨47,780元人民币，日内仍下跌0.3%。

--国际油市：布兰特原油弹离27个月低点，受美元疲软提振

布兰特原油期货从上日触及的27个月低点展开反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能延迟升息的可能性打压美元走软。0901GMT，布兰特原油11月期货涨0.33美元至91.71美元。周三该近月合约最低跌至2012年6月以来低点90.57美元，随后反弹收在91.38美元，当日仍下跌0.73美元。美国原油期货上涨0.42美元至87.74美元，周三收低1.54美元并触及2013年4月以来低点86.83美元。

--全球金市：金价上涨，因美国升息担忧减弱

金价涨至近两周高点，因有关美国提前升息的预期消退，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议记录公布之后美元失去一些动能。早盘现货金涨至每盎司1,227.40美元，之后涨幅收窄，0902GMT时上涨至1,225.95美元。美国黄金期货跳涨1.69%，至每盎司1,226.3美元。白银期货涨幅超过3%。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 艾茂林)

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