《路透晚报》--10月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行9月会议记录显示，部分委员担心市场波动可能加剧

日本央行公布的9月3-4日会议记录显示，部分央行委员担心，对不同国家经济表现和货币政策的预期不同，可能导致市场波动加剧。会议记录称，央行委员还认为，随着就业市场和薪资水平改善，经济可望继续温和复苏趋势。会议记录显示，多数委员亦认同，随着产出缺口情况改善，本财年的下半年物价升势可能加快。尽管家庭支出呈现一些疲弱迹象，但日本央行在9月会议上仍维持量化宽松政策不变。

--欧洲央行官员称不会永远排除量化宽松政策

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称，尽管他“目前没有看到针对量化宽松进行讨论，但不会永远排除该政策。”“我想(量化宽松)可能不会超出我们的职权范围。这是一个可能方法--不过需要详细讨论。”

管委魏德曼表示，全球经济中低利率、高流动性以及低波动性并行的情况“并非没有危险”。魏德曼在世界银行和国际货币基金组织(IMF)会议间隙表示，预计20国集团(G20)会议将讨论财政刺激和可持续成长相关问题。而管委韩伟森在接受MNI采访时称，央行的激励举措“对经济”产生影响，需要一段时间。MNI援引韩伟森的话报导称，“现存的措施已有很多了，采取进一步措施为时尚早。”

--中国央行正研究RQDII制度，允许机构以人民币投资海外市场

中国人民银行货币政策二司副巡视员王丹表示，央行正在研究设计人民币合格境内机构投资者(RQDII)制度，这项机制将允许机构投资者以人民币直接投资海外市场；并将推动建立合格境内个人投资者(QDII2)机制，允许个人投资境外市场。她透露，央行将从四个方面推动资本市场的进一步开放，包括沪港通试点、RQDII试点、QDII2机制以及允许境内企业到境外发行人民币计价的股票并以人民币支付股息和红利。

--德国未来几个月的出口前景仍将非常受限，消息人士称政府将下调经济增长预估

德国经济部表示，德国在未来几个月的出口前景仍然非常受限，因全球需求疲弱并且欧元区增长停滞，但德国强劲的就业市场和收入保障将支撑消费者需求。“未来数月的出口增长将非常受限，”

据两名德国政府内部的知情人士透露，政府下周将调降2014年及2015年经济成长预估。其中一名知情人士称，今明两年的经济成长预估将被调降至约1.25%。另一名知情人士称，在半年度官方预估报告里将有大幅下修。上次预估是4月作出的，预测今年增长1.8%，明年增长2.0%。

--日财相称全球经济增长不均衡，G20就采取措施的必要性达成共识

日本财政大臣麻生太郎表示，20国集团(G20)一致认为，各成员国都需要采取一系列财政、货币政策和结构改革来加快经济增长，而全球经济复苏仍不均衡。

“全球经济继续温和复苏，但各国增长步伐不一致，差别很大，”麻生太郎在华盛顿向记者表示。“我认为G20成员国一致认为，考虑到各国经济情况，采取全面的财政政策、货币政策和改革措施日益重要。”他表示，日本全面支持G20轮值主席国澳洲的提议，即设立一个新的中心来促进基础设施投资。他还表示计划在G20第二日讨论中详细说明该问题。

--专访：日本“日圆先生”认为日圆进一步贬值可能损害日本经济

日本大藏省前任次官神原英资称，美元兑日圆目前可能在106-111区间波动，并表示日圆进一步快速贬值的话，可能损害资源匮乏的日本经济。神原英资表示，如果日圆兑美元加速跌向115-120，日本可能需要进行干预以阻止其跌势，不过现在这种情况出现机率较低。

“疲软日圆不再对日本经济有利，尤其如果兑美元跌至115-120，将是弊大于利，”神原英资接受路透专访时称。他表示，因为日本企业已经把更多生产搬到海外，弱势日圆现在难以像以往那样提振进口，却会推高能源和食品进口成本。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及两个月新低，受全球经济形势和油价下跌拖累

日股日经指数周五连续第四日下跌，并触及两个月新低，因有关全球经济形势的忧虑打压股市，原油价格下跌也冲击石油类股。日经指数收盘跌1.2%，至15,300.55点，为8月13日以来最低收盘位。本周该指数累计下跌2.6%。东证股价指数跌1.4%至1,243.09点，JPX-日经400指数跌1.4%至11,306.62点。

--中国股市：沪综指收跌结束八连涨，外围市场拖累回调压力有所加大

中国股市沪综指收跌结束八连涨，受外围市场拖累，大盘回调压力有所加大。分析师指出，短期股指继续上攻2,400点难度较大，因诸多利好因素均已兑现，且预期不佳的9月份宏观数据和上市公司三季度季报也将陆续披露，经济指标与公司业绩将对大盘形成考验。

沪综指收报2,374.54点，跌14.831点或0.62%；该指数本周累计上涨0.45%。上证A股今日成交1,920亿元人民币，上日为2,000亿元。沪深300指数收报2,466.789点，跌0.61%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,465.8点，跌0.51%，成交690,744手。

--香港股市：收低近2%，全球经济忧虑和本地示威活动均带来压力

香港股市下跌近2%，因全球股票市场疲弱以及本地民主示威活动存在突然升温的可能。恒生指数挫跌1.9%，收在23,088.54点。恒生国企指数下跌1.7%。

--全球汇市：美元结束创纪录涨势，之前美联储对强势美元释出警告

美元小升，但或仍将以三个月来首度周线下滑来结束其创下纪录的连涨态势，此前美联储决策者对美元强势发出警告。美元指数在五个月内大涨约10%，上周五触及四年高位86.747后，已经回落逾1%，并且可能录得逾一年来最大单周降幅。欧元/美元下跌0.2%，报1.2666美元。

--欧元债市：美联储淡化会议记录暗示，欧元区公债收益率由低点反弹

欧元区公债收益率(殖利率)由纪录低点反弹，此前美联储官员暗示可能在明年年中升息，这使得投资者解除一些针对近零利率会持续更久的押注。德国、法国、西班牙、奥地利和比利时等国的公债收益率周四均触及纪录低点，此前美联储公布的最新会议记录暗示央行并不急于升息。德国10年期公债收益率回升2个基点至0.92%。

--金属期市：伦敦期铜下滑，德国经济数据加深全球成长疑虑

伦敦期铜下滑，周线料以接近持平，金属市场前景原本已受全球经济成长疑虑压抑，德国经济数据恶化，令此一疑虑增温。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.04%至每吨6,650.25美元，上日收高1.3%。上海期交所主力12月期铜合约逆转稍早涨幅，下滑0.69%，报每吨47,240元人民币。

--国际油市：布兰特原油续跌失守89美元大关，创2010年以来低位

布兰特原油期货挫跌近2美元，跌至每桶89美元下方，创2010年以来最低，石油供应增加及全球经济前景弱化，令油价扩大已延续数月的跌势。0837GMT，布兰特原油11月期货跌1.1美元至每桶88.95美元，稍早一度跌至2010年12月以来最低88.11美元。美国11月原油期货下跌1.50美元，报每桶84.28美元，盘中一度触及日低83.59美元，即2012年7月以来最低水准。该合约又名西德克萨斯中质油(WTI)。布兰特原油料连续第三周周线下跌；WTI也可能周线收跌近7%，录得2012年6月以来最大周线跌幅。

--全球金市：现货金下跌，上日触及两周半高位

现货金下跌，上个交易日触及两周半高位1,233.20美元，因股市下跌以及对全球经济日益增长的忧虑给黄金带来避险买盘。0835GMT，现货金跌至每盎司1,218.70美元。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 艾茂林)

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