《路透晚报》--10月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国9月进出口超预期好转，四季度外贸走稳可能性大

受美国需求复苏以及低基数效应等影响，中国9月出口同比增速跃升至19个月高点。但全球PMI等先行指标显示欧美复苏恐后继乏力，意味四季度中国出口形势更有可能走稳，而非大幅回升。中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，高于路透调查预估中值的增长11.8%，且增速为2013年2月以来最高水准；当月贸易顺差310亿美元，路透预估为顺差410亿美元。

--香港反占中者拆除路障，现场爆发冲突

上百名身份不明者试图拆除占中示威者设在香港中心区的路障，其中一些人戴着口罩。这些身份不明者与示威者发生冲突。在占中行动中这些街道已被占领了两周时间。愤怒的的士(计程车)司机对占中示威者表示抗议，在一条遭占中示威占据的道路上集结12辆的士，要求结束这一行动。占中示威导致的士生意受到严重影响。人群高喊着：“让出道路。”这些人群中包含的士及卡车司机。的士司机先前已向占中示威者下最后通牒，要求周三晚间撤除所有路障。

--欧元区设法软化德国立场以刺激支出

欧洲财长们在卢森堡举行两日会谈,法国和意大利将继续向德国施压，要求其动用政府资金来重振欧元区迟滞的经济，但有惯性迹象显示，一连串承诺要创造成长的计划将要等到12月才会准备好。根据为卢森堡会议所准备的文件，一项折衷办法是由公共和民间资金的基础建设投资基金，不过甚至连一连串可能计划的第一份草案都要等到12月才会准备就绪。

--专访：美银分析师BLANCH认为，布兰特油价趋于稳定

美国银行分析师Francisco Blanch预测油价将在第四季放缓。当油价于6月中达到每桶115美元的顶峰之后，Blanch认为已经出现要下跌的明确信号。Blanch在专访中对路透表示，远期价格曲线以及沙特官员能接受低油价的表态，都暗示供应将增加而价格将下跌。目前Blanch预计布兰特原油在未来几周稳定下来，但预计西德克萨斯中质油有深跌的可能。

--俄罗斯央行总裁称，过去10日已花费约60亿美元扞卫卢布

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)表示，该行过去10日已经花费约60亿美元扞卫卢布汇率。纳比乌里娜补充称，汇市情势获得控制。

[市场摘要]

--日本股市周一因适逢公共假日休市。

--中国股市：沪综指连两日收跌，地产和煤炭股反弹带动大盘跌幅缩窄

中国股市沪综指连续第二日收跌。分析师指出，上周大盘逼近2,400点整数关口后，市场观望情绪较为浓厚，静待本周宏观经济数据公布；尽管今日顺势技术调整，但在受政策支持的地产和煤炭股反弹带动下，大盘收盘跌幅明显缩窄。

沪综指收报2,366.009点，跌8.531点或0.36%；日低为2,341.124点，跌幅达1.4%。上证A股今日成交1,752亿元人民币，上日为1,920亿元。沪深300指数收报2,454.946点，跌0.48%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报2,454.4点，跌0.44%，成交718,714手。

--香港股市：小幅收升，中国移动领涨

香港股市小幅收升，收复早盘跌幅，因中国移动引领蓝筹股涨势；该公司此前与德国电讯签署商业协议，推动股价上涨。恒生指数收高0.2%至23,143.38点；恒生国企指数走跌0.2%。

--全球汇市：日圆受追捧，全球经济忧虑冲击冒险意愿

日圆兑美元升至一个月高点，兑欧元则接近11个月高点，投资者担心全球经济状况，态度转为谨慎。美元/日圆下滑0.3%至107.38，之前最低跌到107.06，为约一个月来最低位，远低于10月1日触及的六年高点110.09。欧元/美元上涨0.3%，但欧元/日圆略降，报135.90日圆，之前一度跌到135.56，为去年11月以来的最低位。

--欧元债市：德债收益率下滑，标普评级动作加深经济成长疑虑

德国公债收益率下跌，因标准普尔将芬兰信贷评等下调，并把法国评级展望从稳定调降到负面，加剧经济成长忧虑，促使投资者追求风险相对较低的资产。10年期德国公债收益率跌2个基点至0.87%，接近上周的纪录低位0.859%。10年期法国和芬兰公债收益率为持平或略走软，分别报1.25%和1.00%，也距离纪录低点不远。

--金属期市：LME期铜上涨，得益于中国9月贸易数据向好

伦敦期铜攀升，此前中国数据为该国经济描绘出稍显明亮的画面，亦支持国内领导人针对经济成长前景的评论。中国9月出口表现超乎预期，给政府卸去一部分压力。中国政府试图避免经济出现大幅滑坡。不过，尽管进口意外走坚，国内需求可能依然疲弱。0855GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.97%，至每吨6,709.50美元，上交易日为收跌。期铜价格正逐渐弹离10月2日触及的五个月低点6,600美元。上海期交所主力12月期铜上涨0.6%，至每吨47,850元人民币。

--国际油市：油价因科威特和沙特的言论而下跌，但中国贸易数据提供支撑

全球原油期货跌逾1美元，此前沙特阿拉伯及科威特暗示愿意承受较低的油价以保护自身市场份额，不过中国贸易数据优于预期，促使油价扳回了部分跌幅。布兰特11月原油盘中稍早短暂触及2010年12月以来低位87.74美元，但在中国贸易数据公布后削减跌幅，0840GMT报每桶88.18美元，日内跌2.03美元。美国11月原油期货下跌1.59美元至84.23美元。上周五该合约触及83.59美元，为2012年7月以来最低水准。

--全球金市：金价攀升，全球经济前景忧虑带动避险买盘

金价在亚洲盘大幅跳升，因有关全球经济前景的担心，让投资者在股市和美元下跌之际，选择避险的黄金。现货金一度升至近四周高位每盎司1,237.30美元，之后回吐部分涨幅，0842GMT时报1,230.00美元。美国期金跳升至9月17日来高点1,238美元。白银、铂金和钯金亦上涨。(完)

(编译 艾茂林; 审校 朱晓军)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。