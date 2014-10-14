《路透晚报》--10月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国数据不佳，CPI按年升幅创下2009年9月来最低

英国国家统计局公布，9月消费者物价指数(CPI)较前月持平，较上年同期上升1.2%(预估为按年升1.4%)。CPI按年升幅创下2009年9月来最低。此外，9月PPI产出物价较前月下降0.1%；较上年同期下滑0.4%，为2009年9月以来最低(预估为按年下滑0.3%)。

数据发布后，英镑/美元扩大日内跌幅，下滑0.75%至一个月低点1.5959，并且距离本月初触及的11个月低点1.5943也不远。欧元/英镑上涨0.25%至0.79475英镑，为四周高点。

--新加坡金管局维持偏紧立场，第三季经济弱于预期

新加坡金管局周二下调了对2014年整体和核心通胀率的预估值，但维持偏紧货币政策立场不变，与预期一致。金管局称，未来几个季度，核心通胀率或守在历史平均水准以上。新加坡金管局公布，将维持坡元名义有效汇率温和逐步升值的政策，坡元升值坡度、波动幅度和波动区间中点水平将维持不变。

--英国财政部称首档人民币国债开始接受认购

英国开始接受人民币国债认购，这是该国首次发行人民币国债，也是西方政府首次发行人民币债券。周一的一场投资者说明会显示，英国政府预计收益率(殖利率)约为2.7%。中国银行、汇丰控股和渣打银行为此次银团发债的牵头行。

--IEA月报预计全球2015年石油需求将远逊此前预估，油价也料进一步下跌

国际能源署(IEA)表示，2015年全球石油需求增长将远逊于此前预估，并预计油价也可能进一步下跌。“近期油价下跌看上去既有供应也有需求因素。油价可能需要进一步下滑，才能有助于打压供应，或者提振需求增长，”该机构在月报中指出。IEA预计2015年石油需求增加110万桶/日，至9,350万桶/日，增幅为1.2%，但比上次预估减少30万桶。

受该报告影响，0852GMT，布兰特原油期货下跌1美元至每桶87.89美元。

--香港反“占中”人士将周三定为让出道路的最后期限

数百名香港警察使用大锤和电锯清除“占中”示威者在政府办公楼附近和金融中心区设置的路障。香港警方连续第二日清除示威者设置的路障。目前示威活动陷入僵局，加深了示威者的挫败感，公众的支持也不断降低。周三形势估计更加紧张。出租车司机称生意少了约一半，威胁如果示威者周三不拆走路障，他们将动手拆除。

--日本自民党议员：愈发担忧日圆走弱的问题

日本执政自民党议员柴山昌彦表示，该党越发担心日圆走弱所带来的负面影响，而国会议员将于本月稍晚开会讨论此项议题。身兼自民党财政及金融小组召集人的柴山昌彦表示，将就此项议题与内阁小组举行联合会议，并将邀请日本央行和内阁府官员与会。“我们将讨论的问题包括货币政策未来何去何从。”

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘重挫2.4%，受累于全球经济疑虑和日圆走强

日本股市日经指数周二收盘重挫2.4%，创两个月收盘新低，因市场担忧全球经济疲软会打压美国增长，同时日圆走强也拖低丰田汽车和本田汽车等出口类股。日经指数跌364.04点，收在14,936.51点，为8月8日以来最低收盘水平。东证股价指数下跌2.3%，报1,214.27点，交投活跃。JPX-日经400指数下滑2.2%，报11,054.02点。

--中国股市：沪综指连三日收跌，外围市场持续走弱对A股施压

中国股市沪综指连续第三日收跌。分析师指出，今日虽然央行公开市场正回购利率年内第三降，政策宽松力度超预期，但外围市场近期持续走弱对A股形成一定压制；昨日反弹的地产和煤炭股也未能维持强势，市场缺乏进一步做多动能，但料后市调整幅度有限。

沪综指收报2,359.475点，跌6.534点或0.28%；上证A股今日成交1,700亿元人民币，上日为1,752亿元。沪深300指数收报2,446.562点，跌0.34%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,438.6点，跌0.49%，成交699,143手。

--香港股市：小幅收跌，仍受全球经济疑虑拖累

香港股市小幅收低，回吐早盘涨幅，因市场对全球经济增长降温的担忧继续打压股市。恒生指数收跌0.4%至23,047.97点，恒生国企指数下滑0.3%。

--全球汇市：美元回稳，由上日跌势反弹

美元在欧洲盘回稳，之前兑日圆跌至一个月低位，因全球经济成长忧虑深化和股市加剧下跌。欧洲盘初的波动更有利于美元。美元兑日圆上涨0.3%至107.180，美元兑瑞郎上涨0.3%至0.9521，不过仍低于上一日欧洲收盘水准。美元兑欧元上涨0.5%。交易员称大量期权到期将令汇价保持在1.27附近。欧洲盘初欧元兑美元报1.2694。

--欧元债市：西班牙和意大利公债收益率小涨，关注ZEW和工业生产数据

西班牙和意大利公债收益率小涨，全球经济增长疑虑打压投资者对风险资产的偏好，而稍后将有更多数据可供窥探欧洲经济状况。意大利和西班牙10年期公债收益率升2个基点，分别至2.35%和2.10%。而德国10年期公债收益率则持平在0.89%。希腊10年期公债收益率涨14个基点至6.92%。

--金属期市：LME期铜触及两周高位，因看好中国前景

伦敦期铜攀升至两周新高，受助于技术性买盘，此前中国确认计划增加基础设施项目建设以支持增长，且9月贸易数据强劲。0839GMT，LME三个月期铜上涨0.54%至每吨6,746.25美元，创9月30日以来最高。此前铜价在10月2日触及每吨6,600美元的五个月低点。上海期交所主力12月期铜上涨1.1%，至每吨48,100元人民币。

--国际油市：布兰特原油跌破88美元，IEA公布偏空报告

布兰特原油跌破88美元，因市场供应充沛，而且外界对石油输出国组织(OPEC)通过减产来支撑油价的期望降低。布兰特油价已较6月时的2014年高点下跌超过20%，因供应增加，美国、欧洲和中国的需求放缓。在IEA偏空报告公布后，布兰特原油下跌1美元至每桶87.89美元，11月合约将于周四到期。美国原油走低约0.80美元至每桶84.90美元左右。

--全球金市：现货金接近四周高点，因股市和美元下跌

金价守住海外市场升幅，在四周高位附近交投，因全球增长疑虑导致投资者对风险资产的偏好减弱，此外美元走软也支撑金价。0842GMT，现货金略下滑至每盎司1,232.15美元，但仍接近周一触及的四周高点1,237.30美元，当时金价涨逾1%。(完)

(编译 艾茂林; 审校 朱晓军)

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