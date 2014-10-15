《路透晚报》--10月15日

图为合肥一家超市的雇员在整理服装产品。 REUTERS/Stringer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国央行降息25个基点，显示宽松周期未到终点

韩国央行周三调降政策利率，为三个月内第二次降息，追平了利率的纪录低点2.0%，七名委员中有一名投票赞成按兵不动。央行并未明确表示宽松周期结束，说明再次降息的可能性犹存。由于央行周三的决定符合普遍预期，韩国公债价格小幅上涨。韩国央行还下调对今明两年的经济增长和通胀预估，也符合市场预期，但央行称该国不会马上陷入通缩。韩国央行预计今年韩国经济增长率料为3.5%，明年为3.9%，通胀率预估分别下调至1.4%和2.4%。

--中国陷入低通胀折射实体经济承压，宽松政策仍将加码

中国国家统计局公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，时隔四个月后再度跌落2%，创出2010年1月以来的56个月低点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.8%。9月CPI涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，食品和非食品价格涨幅双双回落，再加上PPI同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。

--英国ILO失业率降至6.0%，薪资增幅微升

英国国家统计局公布，截至8月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.0%。截至8月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加0.7%。9月请领失业金人数减少1.86万人，降幅为2013年4月来最低。英镑兑美元在英国就业市场报告出炉后，自约1.5920美元升至日高1.5940美元GBP=D4，但随即拉回至1.5905，日内持平。英镑兑欧元也一度升至日高，报0.7940英镑，随后缩减升幅至0.7954。

--香港殴打示威者的警员被调离，紧张形势升温

香港保安局局长黎栋国在记者会表示，对于有传媒拍摄到有警员对被捕人士使用不当武力，警察投诉科已接获有关投诉，并会按既定程序，作出公平公正处理，而有关人员已被调离现有岗位。香港警察周三上午逮捕45名民主示威者，在清拆一条干道的路障时向抗拒执法者使用了胡椒喷雾。根据本地电视台电视广播(TVB)播出的画面所见，数名警员将一名示威者带到示威现场附近一处黑暗角落拳打脚踢，历时数分钟。

--丰田汽车因三个不同故障在全球召回167万辆汽车

日本丰田汽车宣布，将在全球召回167万辆汽车，以解决三个不同的故障，其中包括刹车总泵故障，这可能影响刹车性能。丰田汽车表示，没有发现上述故障曾引起碰撞、受伤或死亡事件。本次召回影响到丰田皇冠、Noah、Auris和十多个雷克萨斯车型。

--俄罗斯财政部计划标售外汇存款，以平抑卢布波动

俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)对记者表示，财政部计划在一个月之内展开外汇存款标售，以平抑卢布波动。俄罗斯卢布兑美元周三开盘触及历史新低，且迅速跌破卢布交易区间，引发俄罗斯央行再度干预来守住汇价。

[市场摘要]

--日本股市：终止五日连跌，但对经济放缓及埃博拉病毒的担忧限制涨幅

日本股市日经指数周三终止五日连跌，但投资者对全球经济放缓及埃博拉病毒的担忧抑制了涨势。日经指数收涨0.9%，至15,073.52点。东证股价指数上涨0.8%，报1,223.67点。JPX-日经400指数上涨0.7%，收报11,135.39点。

--中国股市：沪综指收涨结束三连跌，低通胀推升政策宽松预期

中国股市沪综指收涨，结束连三日跌势。分析师指出，今日数据显示中国经济仍存下行压力，但低通胀为政策宽松留出空间的预期依然推升大盘反弹，医药板块领涨。不过目前市场仍存在一定分歧，经济疲弱对市场压力较为明显。

沪综指收报2,373.670点，涨14.195点或0.60%；上证A股今日成交1,716亿元人民币，上日为1,700亿元。沪深300指数收报2,463.874点，涨0.71%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,456.6点，涨0.85%，成交741,702手。

--香港股市：恒指收高，全球股市出现企稳迹象

香港股市收高0.4%，之前全球股票市场展现一些持稳迹象。不过中国通胀数据疲弱，仍令港股涨幅受限；该数据令全球经济成长欠佳的忧虑加剧。恒生指数收高92点，报23,140.05。恒生国企指数涨0.3%。

--全球汇市：美元回升，油价下跌挫伤加元和挪威克朗

美元兑加元升至五年高点，兑挪威克朗也创下四年高位，因投资者再度看多美元，并且回避与弱势油价相关联的货币。挪威克朗兑欧元同样跌至两个月低点。挪威克朗和加元一样与原油价格有密切联系。加元在欧洲盘跌至五年低位。美元兑加元日内上涨0.6%，触及1.1352加元的2009年7月中旬迄今高位。

--欧元债市：德债收益率跌至纪录低位，因欧元区经济前景暗淡

德国公债收益率(殖利率)跌至纪录低位，因受法国债信评级展望遭到下调影响，对欧元区经济前景恶化的担忧主导市场。德国10年债收益率触及0.824%的纪录低位，日内下跌2个基点。法国10年债收益率亦小跌至1.20%，受评级变动影响不大，因市场更聚焦于前景疲弱可能对央行政策所产生的冲击。

--金属期市：期铜价格徘徊于近四周高位，市场关注供给面消息

伦敦期铜徘徊在接近四周高点的水准，因越来越多的人预计市场到明年才会出现供给过剩，然而强势美元令价格承压。0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.63%至每吨6,757美元，上日涨1.4%，并以每吨6,825美元写下9月19日以来最高水平。上海期交所期铜主力12月合约隔夜的1%涨幅收敛至0.9%，报每吨48,330元人民币。

--国际油市：布兰特原油跌破84美元接近四年低点，受累于供应过剩

布兰特原油跌破每桶84美元，降至47个月新低，因在供应严重过剩之际，全球增长放缓抑制了燃料需求。0845GMT时，布兰特11月原油期货跌1.26美元，报每桶83.78美元。美国11月原油期货跌1.13美元，报每桶80.71美元。周二结算价创近两年最大单日跌幅。

--全球金市：金价下跌，但全球经济增长担忧可能提供支持

黄金连续第二日下跌，因美元和股市在大跌后微涨，不过对全球经济的持续担忧可能支撑金价。0847GMT，现货金跌至每盎司1,222.86美元。周二黄金曾触及1,237.90美元的四周高点，然后削减涨幅收低0.4%。完)

(编译 艾茂林; 审校 朱晓军)

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